1/4 Người Mỹ Gốc Á Ở Cali Chật Vật Với Nghèo Khó

WASHINGTON (ngày 18 tháng Mười Một, 2019) – Cuộc Khảo Sát bước ngoặc được PRRI và AAPI Data công bố hôm nay cho thấy gần một phần tư (23%) người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) California đi làm và chật vật với nghèo khó. Cuộc khảo sát cho thấy tiểu bang có hai nhóm người California AAPI. Một số nhân viên AAPI nói rằng họ ổn định về tài chánh. Trong khi một số nhân viên AAPI khác cho rằng họ có bất ổn lớn về tài chánh và gặp khó khăn.

Đây là cuộc khảo sát đầu tiên cung cấp bức chân dung tổng thể về cuộc sống và khó khăn của cư dân AAPI California, bao gồm lo ngại và khát vọng về kinh tế, cũng như sự chắc chắn – và cũng là mối nghi ngờ – của họ về Giấc Mơ Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát cũng xem xét kỹ lưỡng về những khó khăn mà một vài nhóm dân tộc AAPI trải qua, như trang trải các chi phí căn bản là nhà ở và chăm sóc y tế.

Không một nhóm AAPI nào đứng ngoài những khó khăn đang đối mặt với dân California

Gần một phần ba (31%) trong tổng số dân California đi làm và chật vật với nghèo khó. So sánh với con số này, gần một trong bốn (23%) dân AAPI California đi làm và chật vật với nghèo khó, 37% đi làm nhưng không chật vật với nghèo khó, 40% nhân viên nghỉ hưu, sinh viên, hoặc không đi làm. Trong số nhân viên AAPI California, 38% chật vật với nghèo khó, còn 62% thì không.

Có những khác biệt đáng kể giữa các nhóm dân tộc AAPI:

• Người California dân tộc Hmong (44%) và Bản Địa Hawaii cũng như Đảo Thái Bình Dương (36%) chiếm phần đông nhất trong số người đi làm và chật vật với nghèo khó.

• Một trong năm người dân California gốc Cam Bốt (26%), Việt Nam (26%), Trung Hoa (23%), Phi Luật Tân (22%), Nhật Bản (22%), và Ấn Độ (20%) đi làm và chật vật với nghèo khó, và người Mỹ gốc Đại Hàn (15%) dường như chiếm phần ít nhất trong số người đi làm và chật vật với nghèo khó.

• Hơn tám trong mười (82%) người Bản Xứ Hawaii và Đảo Thái Bình Dương báo rằng họ trải qua ít nhất một trong mười khó khăn kinh tế có thể xảy ra, như không thể trả hóa đơn hàng tháng hoặc phải dùng tem thực phẩm, trong khi có khoảng bảy trong mười người Hmong (76%), Cam Bốt (71%), và Việt Nam (70%) trải qua ít nhất một trong mười khó khăn này.

Ông Karthick Ramakrishnan, giáo sư, và cũng là Giám Đốc Sáng Lập của AAPI Data ghi nhận: “Tất cả các nhóm AAPI có phần đáng kể nhân viên thiểu số chật vật, bao gồm người Trung Hoa, Phi Luật Tân, và Ấn Độ. Mặc dù có những hình ảnh nổi trội của người giàu tại Silicon Valley và các chuyên gia thành công ngành y tế, những nhóm AAPI có kinh tế tương đối ổn định này vẫn chiếm đa số trong hàng triệu nhân viên AAPI California đang chật vật.”

Các vùng San Joaquin Valley (50%) và Inland Empire (37%) có phần lớn nhất người AAPI đang đi làm và chật vật với nghèo khó.

Người AAPI California có phần lạc quan về Giấc Mơ Hoa Kỳ và Giấc Mơ California, nhưng băn khoăn về “bootstrap narrative” (chuyện đổi đời) này

Đa số người AAPI California (62%) vẫn còn tin vào Giấc Mơ Hoa Kỳ: rằng nếu làm việc chăm chỉ, thì sẽ khá lên. Người AAPI California sinh ra ở bên ngoài Hoa Kỳ tin vào Giấc Mơ Hoa Kỳ hơn là những người sinh ra tại Hoa Kỳ (69% so với 43%).

Cùng lúc đó, 55% người AAPI California băn khoăn về chuyện “bootstrap” (đổi đời) rằng “chỉ cần làm việc chăm chỉ và quyết tâm” là đảm bảo thành công cho hầu hết mọi người. Khoảng hai phần ba người AAPI California (64%) đi làm và chật vật với nghèo khó, so với đa số thấp hơn (54%) nhân viên AAPI không chật vật với nghèo khó không đồng ý với chuyện đổi đời này.

Giám Đốc Điều Hành PRRI, ông Robert P. Jones ghi nhận: “Những người AAPI mới nhập cư tới California có ý lạc quan là đạt được Giấc Mơ Hoa Kỳ. Mặc dù họ vẫn lạc quan hơn dân California nói chung, càng ở lâu, những vật lộn và khó khăn trong cuộc sống thật sẽ làm họ hao mòn niềm lạc quan cũng như ý tưởng có thể thực hiện được Giấc Mơ Hoa Kỳ.”

Nói về Giấc Mơ California (ý tưởng rằng người California có nhiều cơ hội được thấy kết quả của những cố gắng của họ ở tiểu bang này hơn là ở những nơi khác trong cả nước), người AAPI Californa dường như hơi lạc quan hơn người California nói chung. Phần đông (55%) trong số tất cả California, so với chỉ có 39% người AAPI California, nói rằng Giấc Mơ Hoa Kỳ là khó đạt được ở California.

Người AAPI California Đối Mặt với Kinh Tế Không An Toàn

Gần một trong năm người AAPI California (18%) nói rằng thật khó hoặc gần như không thể trả nổi khoản chi phí khẩn cấp $400. Người AAPI California thật sự gần giống như tất cả những người dân California (17%) đang ở mức không an toàn về kinh tế này.

Những khó khăn này có ở tất cả các nhóm nhỏ thuộc sắc tộc AAPI. Một phần ba hoặc nhiều hơn người Bản Xứ Hawaii và Đảo Thái Bình Dương (37%), Cam Bốt (34%) và Hmong (33%) nói rằng rất khó hoặc gần như là không thể trả nổi khoản chi phí khẩn cấp $400.

Gần một trong năm người AAPI California nói rằng họ hoặc ai đó trong nhà họ phải trì hoãn việc đi khám với bác sĩ hoặc mua thuốc vì các lý do tài chính (19%), gặp khó khăn trả tiền thuê nhà hoặc tiền nợ mua nhà (19%), hoặc không thể trả hóa đơn hàng tháng (17%).

Đáng lưu ý là hơn tám trong mười người (82%) Thổ Dân Hawaii và Đảo Thái Bình Dương California nói rằng họ trải qua ít nhất một trong mười khó khăn kinh tế có thể xảy ra, như là không thể trả hóa đơn hàng tháng hoặc phải dùng tem thực phẩm, cũng như bảy trong mười người Hmong (76%), Cam Bốt (71%), và Việt Nam (70%) tại California.

Các Kết Quả Đáng Lưu Ý Khác

• Điều Kiện Làm Việc Khó Khăn: Nhân viên AAPI chật vật với nghèo khó dễ bị yêu cầu làm việc quá giờ mà không được nhận lương làm quá giờ so với những nhân viên không chật vật với nghèo khó (25% so với 16%), bị trả lương ít hơn mức căn bản (20% so với 5%), hoặc bị chủ tuyển dụng giữ lại một phần lương (14% so với 5%). Hơn sáu trong mười người (63%) nói rằng chủ tuyển dụng của họ thường xem họ là những người có thể thay thế được.

• Nghiệp Đoàn Nơi Làm Việc: Người AAPI California đi làm và chật vật với nghèo khó nhận ra giá trị của nghiệp đoàn để bảo vệ các quyền lợi của họ. Gần bảy trong mười (69%) người AAPI California và 76% nhân viên AAPI chật vật với nghèo khó đồng ý rằng nhân viên thành lập nghiệp đoàn là quan trọng.

• Tham Gia Làm Kinh Tế: Hơn một trong mười (14%) người AAPI California làm kinh tế trong năm vừa rồi, bao gồm những việc khác nhau hoặc cung cấp dịch vụ cho người khác, như đi mua sắm, giao các món đồ gia đình, giúp đỡ chăm sóc em bé, hoặc lái xe cho các ứng dụng đi nhờ xe. Gần gấp đôi số nhân viên AAPI chật vật với nghèo khó làm kinh tế so với những người không chật vật (24% so với 15%).

• Khó Khăn để Tìm Việc Tốt Hơn vì Khoảng Cách: Trong số các nhân viên AAPI đang chật vật với nghèo khó, đa số (55%) nói rằng công việc ở quá xa nơi họ sinh sống, và gần một nửa nhân viên AAPI không chật vật với nghèo khó (48%) cũng cho là như vậy.

Phương Pháp Luận:

Cuộc Khảo Sát Nhân Viên AAPI California do PRRI và AAPI Data hợp tác biên soạn và được thực hiện nhờ nguồn ngân quỹ hào phóng của James Irvine Foundation. Kết quả của cuộc khảo sát dựa trên các cuộc phỏng vấn thực hiện qua điện thoại và trên mạng từ ngày 6 tháng Bảy đến ngày 6 tháng Chín, 2019 ở 2,684 người lớn Mỹ Gốc Á hoặc Đảo Thái Bình Dương. Chọn mẫu nhằm vào tám nhóm sắc tộc Á Châu lớn nhất và người Đảo Thái Bình Dương, chiếm 84% trong số cư dân người lớn AAPI (và 83% người lớn AAPI có quốc tịch). Chiến lược chọn mẫu ban đầu có 2,509 cuộc phỏng vấn được lấy ngẫu nhiên trong danh sách mẫu gồm những người trả lời theo nguồn gốc quốc gia. 175 cuộc phỏng vấn thêm được thực hiện trong những người California được xác nhận là AAPI trong KnowledgePanel của Ipsos.

Sai số giới hạn là +/- 3.1 điểm phần trăm (bao gồm ảnh hưởng của việc soạn thảo) với mức 95% giữ kín. Ngoài các sai sót khi lấy mẫu, các bản khảo sát cũng có thể có lỗi hoặc có thành kiến do câu chữ trong câu hỏi, ngữ cảnh, và ảnh hưởng của thứ tự.

Về PRRI:

PRRI là tổ chức bất vụ lợi, không đảng phái theo điều luật 501(c)(3) tập trung vào việc thực hiện nghiên cứu độc lập ở các vấn đề tựu chung giữa tín ngưỡng, văn hóa và chính sách công.

Về AAPI Data:

AAPI Data là chương trình được công nhận cấp quốc gia, không đảng phái đã công bố dữ liệu về dân số và nghiên cứu chính sách về người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) từ năm 2013.