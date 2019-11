Ủy Viên Của Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Bà Bhargava Nhận Bảo Trợ Ông Nguyễn Bắc Truyền

WASHINGTON, DC – Anurima Bhargava, Ủy Viên của Ủy Ban Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) hôm Thứ Tư tuyên bố bảo trợ của bà đối với người cổ võ tự do tôn giáo Việt Nam và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyền như một phần của Dự Án Tù Nhân Tôn Giáo Lương Tâm của USCIRF. Trước khi bị tù, ông Truyền đã lãnh đạo Hội Bằng Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm và những gia đình của họ. Ông ấy đã bị bắt giam vào tháng 7 năm 2017 và tháng 4 năm 2018, bị kết án 11 năm tù về tội “thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Ông Truyền đã được báo cáo bị bệnh đau bao tử, nhưng đã không được chăm sóc y tế thích đáng trong lúc ngồi tù.

“Việc ngồi tù của ông Nguyễn Bắc Truyền đã chối bỏ lời tuyên bố của chính phủ Việt nam cho rằng họ bảo vệ tự do tôn giáo,” theo Bhargava phát biểu. “Tự do tôn giáo gồm việc bảo vệ những người ủng hộ thay mặt các nhóm tôn giáo bị đàn áp hoặc thiệt thòi. Những người như ông Nguyễn Bắc Truyền nên được ca tụng các nỗ lực không mệt mỏi của họ để cải thiện cuộc sống của đồng bào của họ, nhưng thay vì thế, ông ấy lại nhận bản án tù quá đáng và bất công. Ông ấy phải được thả tự do ngay tức khắc nếu Việt Nam đáp ứng các trách nhiệm của họ theo luật pháp quốc tế.”

Trong Phúc Trình Thường Niêm năm 2019, Ủy Hội USCIRF đã đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là “nước cần quan tâm đặc biệt” (CPC) bởi vì sự đàn áp của họ đối với các nhóm thiểu số tôn giáo và những người ủng hộ tự do tôn giáo như ông Nguyễn Bắc Truyền.