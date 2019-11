Kiều Hối Về Sài Gòn Tăng 10% So Với Một Năm Trước

SÀI GON, VN -- Kiều hối vào Sài Gòn trong năm 2019 tăng tới 10% so với một năm trước, theo bản tin của báo Sài Gòn Đầu Tư cho biết hôm 20 tháng 11.Theo Dữ liệu kiều hối thường niên mới cập nhật của Ngân hàng Thế giới (WB), kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2019 ước đạt 16,7 tỷ USD (chiếm 6,4% GDP), tăng nhẹ so với 16 tỷ USD của năm 2018.Trong 2 thập kỷ qua, kiều hối chuyển về Việt Nam tăng đều, từ mức hơn 1,3 tỷ USD vào năm 2000, lên 16,7 tỷ USD vào năm nay và chỉ giảm duy nhất vào năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) cho thấy, Việt Nam chiếm khoảng 2,5% lượng kiều hối toàn cầu. Trong tổng lượng kiều hối về Việt Nam, Mỹ là quốc gia chuyển về lớn nhất, chiếm 55%, tiếp đến là Australia, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc. Nhóm đối tượng chính gửi kiều hối về Việt Nam là Việt kiều và lao động xuất khẩu.Trong đó, Việt kiều định cư ở Mỹ, Canada, Đức và Pháp chiếm phần lớn, khoảng 80%-90% lượng kiều hối gửi về nước. Còn xuất khẩu lao động chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 6%-7% tổng lượng kiều hối, nhưng đang tăng theo đà gia tăng nhanh của xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc.Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, nhận xét nhiều năm qua kiều hối chuyển về TPHCM tăng bình quân 8%-10%/năm. Từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối gửi về nước ổn định và tăng dần đều. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2019, lượng kiều hối về TPHCM khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Dự kiến, cả năm đạt 5,6 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Nguồn kiều hối gửi về chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kế đến là bất động sản và hỗ trợ người thân.Theo thống kê của WB, lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục nhiều năm qua và vào tốp 10 thế giới. Năm 2016 là 11,88 tỷ USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD và năm 2018 gần 16 tỷ USD. Dự báo năm nay, lượng kiều hối tiếp tục chảy mạnh về Việt Nam dù thế giới có nhiều biến động, ước đạt 16,7 tỷ USD (chiếm 6,4% GDP), tăng nhẹ so với năm 2018.