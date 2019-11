NS Perdue: Các Tố Giác Trump Không Tới Mức Luận Tội

WASHINGTON - Trong chương trình Brian Kilmeade Show, NS David Perdue (CH-Georgia) mô tả tố giác của nhân chứng trong cuộc điều tra các sai phạm của TT Trump là không tới mức để luận tội.Theo ông Perdue, phần trình bày của ĐS Sondland phải bám chắc 1 nội dung. Ông than phiền: ông Sondland nên biết điều trần là không điều kiện tiên quyết mà ông ta trở lại với lời khai thay đổi, thì điều nào là đúng?Trong ngày điều trần công khai thứ 4, một nhân chứng nói: tham mưu nhận được tín hiệu ám chỉ Ukraine biết quân viện của Hoa Kỳ bị đình chỉ từ ngày 25-7 hay đầu Tháng 8.Bà Laura Cooper, là 1 thứ trưởng tại Bộ quốc phòng, xác nhận: tham mưu cho biết 2 e-mail không thuộc loại mật từ Ngũ Giác Đài cùng ngày 25-7 gồm 1 e-mail của sứ quán Ukraine và 1 của ủy ban ngoại giao Hạ Viện hỏi về viện trợ an ninh. E-mail thứ 2 cùng ngày ấy ám chỉ Capitol Hill biết tình hình tới mức nào của quân viện, cũng như sứ quán Ukraine.Theo lời bà Cooper, nhân viên sứ quán Ukraine dò hỏi “Điều gì đang xẩy ra”. Điều trần công khai của bà Cooper là cập nhật điều trần kín. Vẫn theo lời bà Cooper, cảm tưởng của bà là quan ngại của chính quyền Trump về tham nhũng tại Kiev, không nhất thiết vì nỗ lực vận động điều tra về cha con Biden, theo tường thuật của Fox News.Cùng buổi chiều Thứ Tư 20-11, viên chức khác điều trần tại ủy ban Hạ Viện là David Hale cung cấp thêm chi tiết về cuộc vận động của Bạch Ốc thúc đẩy điều tra chống tham nhũng tại Ukraine.Với ông Hale, là nhân vật số 3 tại Bộ ngoại giao, điều trần kín ngày 6-11 cho thấy không ai trong nội các Trump nói tới ông Joe Biden hay Hunter Biden như là lý do để dìm gần 400 triệu MK quân viện, theo bản chép.Trong khi đó liên quan đến Ukraine, một bản tin khác cho biết ấn bản ngày 19-11 của báo Los Angeles Times (LAT) dẫn tài liệu Ngũ Giác Đài cho thấy 35 triệu trong đợt quân viện cho Ukraine gần 400 triệu MK được Lập Pháp chuẩn thuận đã không đuợc giao cho Kiev.Trước đây, Bạch Ốc nói đã chuyển giao.Nguồn Ngũ Giác Đài xác nhận với LAT: sẽ chuyển giao trong 5, 6 tuần - lý do không được cung cấp.Các nghị sĩ CH giải thích: quân viện bị ngâm vì ông Trump không tin TT Zelenski nghiêm chỉnh với việc chống tham nhũng.Bộ quốc phòng và Bạch Ốc không bình luận ngay theo yêu cầu của HuffPost.