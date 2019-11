Hạ Lưu Sông Mê Kông Hạn Hán

Vùng hạ lưu Sông Mê Kông đang chứng kiến tình trạng hạn hán của dòng sông lớn này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 19 tháng 11. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Ủy hội sông Mekong vào ngày 19/11 đưa ra dự báo hạn hạn từ nghiêm trọng đến cực đoan có thể xuất hiện tại khu vực hạ lưu sông Mekong từ nay đến đầu năm 2020. Theo dự báo Thái Lan và Campuchia có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo tiến sĩ Lâm Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Lũ lụt và Hạn hán Khu vực thuộc Ban thư ký Ủy hội sông Mekong khẳng định với truyền thông rằng, tình hình điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài có thể tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và các mùa vụ. Nếu tình trạng hạn hán tiếp tục thì việc thiếu nước tiêu dùng chắc chắn sẽ xảy ra.

Nguyên nhân được đưa ra do lượng mưa thấp trong mùa mưa, mưa gió mùa bắt đầu chậm và kết thức rất sớm và do hiện tượng El Nino làm nhiệt độ cao bất thường làm nước bốc hơi với lượng vô cùng lớn. Do đó, dự kiến hạn hán sẽ diễn ra nghiêm trọng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1 năm 2020 và dự kiến sẽ có mưa trở lại vào tuần thứ 2 của tháng 1/2020.

Cũng theo Ủy hội sông Mekong trong năm 2019 mực nước sông Mekong đã xuống thấp nhất trong vòng 60 năm qua và lượng dòng chảy cực kỳ thấp kể từ tháng 6/2019.

Ủy hội sông Mekong là cơ quan liên chính phủ thúc đẩy, điều phối việc quản lý tài nguyên nước trên sông Mekong một cách bền vững. Các thành viên của tổ chức này bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.