CĐ Người Việt QG Nam Cali Họp Báo Về Diễn Hành Tết 2020

Hình ảnh trong họp báo

Garden Grove (Bình Sa) Sau khi chờ đợi kết qủa của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove cho phép diễn hành Tết 2020 trong phạm vi Thành Phố Garden Grove.

Kết quả trong phiên họp của Hội Đồng Thành Phố vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Thành Phố đã biểu quyết chấp thuận với số phiếu 7/0 cho phép Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng một số các hội đoàn, đoàn thể được phép tổ chức cuộc Diễn Hành Tết Canh Tý 2020 “Tết Little Sai Gon Tet Parade” với Chủ Đề: là “Xuân Đoàn Kết” (The Power of Unity - 45 Năm Người Việt Tỵ Nạn Thành Đạt Tại Hoa Kỳ).

sẽ được diễn ra vào sáng ngày 26 tháng Giêng năm 2020 (nhằm ngày Mùng Hai Tết Canh Tý.)

Một buổi họp báo đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019, tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 13127 Brookhurst St, Thành Phố Garden Grove.

Tham dự buổi họp báo ngoài các thành viên trong Ban tổ chức còn có các cơ quan truyền thông, một số quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể một số đồng hương.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển.

Tiếp theo Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết, lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn các người tham dự. Sau đó, ông cho biết về chủ đề cuộc diễn hành Tết năm 2020 và thời gian diễn hành sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020 tức nhằm ngày (Mùng Hai Tết Canh Tý) trên đại lộ Westminster, đoạn đường từ Brookhurst St đến đường Euclid, Garden Grove. Ông cho biết tiếp, hiện tại ban tổ chức đang liên lạc với Lục Quân Hoa Kỳ để xin biểu diễn Nhảy Dù với hai quân nhân mang theo hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH biểu diễn trong lúc diễn hành và sẽ hạ dù ngay trên đoạn đường diễn hành.

Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu cho mọi người biết về thành phần ban tổ chức diễn hành Tết năm 2020 trong đó ông là Trưởng Ban cùng hai Phó Ban là ông Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ); ông Nguyễn Long ( Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Chủ Tịch Cộng Đồng Los Angeles); Tổng Thư Ký Nguyễn Công Huân (Thư Ký của Hội Bưởi-Chu Văn An); Thủ Quỹ bà Lý Thanh Nhàn (cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ); Các Tiểu Ban: đặc trách tài chánh cô Trần Cindy, Tiểu Ban Ngoại Vụ ông Phạm Kim Long, Tiểu Ban Chương Trình ông Đỗ Tân Khoa, Cố Vấn Pháp Luật, luật sư Đỗ Phủ, Phụ Trách Nghi Lễ Khai Mạc và Sắp Đặt Thứ Tự Diễn Hành là Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Tiểu Ban Kỹ Thuật ông Phó Thịnh Trương, Tiểu Ban An Ninh, HQ Trần Xuân Tin, Tiểu Ban Nghi Lễ ông Phan Như Hữu, Tiểu Ban chấm Giải Xe Hoa: kỹ sư Tạ Trung, Tiểu Ban Thiện Nguyện ông Ricky Phạm, Phụ trách Website ông Andrew Trần, Video và Photography gồm Vương Huê, Thiệu Võ, Đỗ Lộc. Các MC: Đỗ Tân Khoa, Diệu Quyên, Quốc Thái, Thúy An.

Về phần tài chánh dự chi: $120,000 đến $150,000. Trước mắt sẽ tổ chức Tiệc Gây Quỹ vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 12, năm 2019 tại Mon Cheri Restaurant, 12821 Harbor Blvd, Garden Grove. Điên thoại (714) 530-4606. Quý vị nhận Bảo Trợ xin liên lạc Cindy Trần (714) 555-1212, Đỗ Tân Khoa (714) 577-8777. Kể từ ngày 01 tháng 12 ban tổ chức sẽ cho phát hành vé số.

Lệ phí tham gia diễn hành: Các tổ chức bất vụ lợi $300, các cơ sở thương mại $600.

Ban tổ chức chỉ nhận ghi danh tối đa là 90 đơn vị để bảo đảm cho thời gian diễn hành chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa.

Mọi chi tiết ghi danh bảo trợ, xin liên lạc Cindy Trần (714) 555-1212, Đỗ Tân Khoa (714) 577-8777.