Hà Nội: 2,000 Học Sinh Nghỉ Học Vì Cha Mẹ Chống Mở Rộng Nghĩa Địa

HÀ NỘI, VN -- Khoảng 2,000 học sinh tại Hà Nội đã nghỉ học vì phụ huynh phản đối việc mở rộng nghĩa trang không cho con em đi học, theo bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 19 tháng 11. Bản tin Báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm thông tin như sau.Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã có gần 2.000 học sinh ở hai xã Tam Đồng, Thanh Lâm nghỉ học trong những ngày qua, khi cha mẹ phản đối mở rộng nghĩa trang Thanh Tước.Ngày 19-11, gần 2.000 học sinh trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc hai xã Tam Đồng, Thanh Lâm huyện Mê Linh - Hà Nội tiếp tục nghỉ học.Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Lan, phó Phòng giáo dục - đào tạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết nguyên nhân học sinh nghỉ học với số lượng lớn là do cha mẹ học sinh phản đối việc xây mở rộng nghĩa trang.Theo bà Lan, học sinh nghỉ học đầu từ ngày 14-11. Đến nay, số lượng học sinh nghỉ học có chiều hướng tăng lên, đã có khoảng 2.000 em học sinh nghỉ học.Bà Lan cũng cho biết ngoài những học sinh do cha mẹ không cho đi học, nhiều học sinh khác bị các đối tượng quá khích chặn đường, ngăn cản đến trường."Chúng tôi yêu cầu dù học sinh không đi học, những ngày này giáo viên vẫn phải có mặt đầy đủ. Các buổi tối, cán bộ giáo viên đều chia nhau đến từng gia đình vận động cho học sinh đến trường. Nhưng việc này chưa có chuyển biến. Chúng tôi đã báo cáo Sở Giáo dục - đào tạo và chính quyền địa phương để mong có sự hỗ trợ" - bà Trần Thị Lan cho hay.Phó Phòng giáo dục - đào tạo huyện Mê Linh bộc bạch chuyện trên xảy ra đúng dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nên các thầy cô giáo rất tâm tư và tủi thân.