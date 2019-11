Từ Thùng Nhân Tới Thuyền Nhân

Lại thêm một Danh từ mơi nữa được khai sinh ra sau khi 39 Nam Nữ công dân Việt Nam đã chết tức tưởi trong thùng xe đông lạnh tại Anh quốc qua đường dây buôn người của nhà nước CSVN: Thùng nhân (Box People). Sự kiện này khiến ta không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian Saigon sụp đổ,sau năm 1975 và miền Nam VN rơi vào ách thống tri của đảng CS vô thần khiến hơn 1 triệu người VN phải bỏ nước ra đi tìm sự sống trong sự chết và đã không may phải bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc bằng đường bộ cũng như phải chét tủi nhục trên biển cả vì bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp cũng như không chịu nổi đói khát bệnh hoạn thiếu thuốc men chữa trị, hoặc không may bị chìm thuyền vùi thây dưới đáy lòng đại dương vì gió to sóng lớn trên những con thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển cả Sự kiện mất mát đau thương này đã đánh động lương tâm nhân loại trên toàn Thế giới nên đã khai sinh ra danh từ Thuyền Nhân (Boat People).

Đến nỗi trong buổi lễ khánh thành bức tượng thuyền nhân tại California, Ca sĩ kiêm MC Việt Zdũng khi còn sinh tiền đã không khỏi súc động, ngẹn ngào, long trọng tuyên bố trước bàng quan thiên hạ hiện diện:” Cứ một ngưới đến được bến bờ tự do, thì một người phải nằm sâu dưới lòng biển cả, quý vị nên nhớ rằng cứ 500 ngàn người đến được bờ tự do thì phải có 500 ngàn người bất hạnh nằm sâu dưới đáy lòng Đại dương..Ôi! quá khiếp đảm . Và cũng thật quá thương đau và khủng khiếp phải không quý vi?, Đây là một quốc nạn mà dân tộc VN không may gánh chịu do Đảng CS gây ra.

Điển hình về sự tích bức tượng thuyền nhân có một giai thoại rất đặc biệt và độc đáo đã diễn tả được toàn bộ sự thật về nỗi thống khổ và mất mát đau thương của người vượt biển qua quá trình tìm tư do trên biển cả:”Tìm sự sống trong sự chết” đến nỗi một nghệ nhân trong số những nghệ nhân được Ban giám khảo tuyển chọn,là nghệ nhân,xuất sắc nhất vì ông ta vừa là thuyền nhân vừa là nghệ nhân, là nhân chứng sống trong chiếc thuyền vượt biên,đó, người đã sáng tạo ra một bức tương thuyền nhân giá trị đặc sắc đầy đủ ý nghĩa sâu sa va súc động đầy thương tâm nhất trong số những nghệ nhân khác. Quý vị thử tưởng tượng xem cảm tưởng sung sương vô bờ bến của mọi thuyền nhân trên chiếc thuyền đó như thế nào sau khi mọi người tháy được ánh sáng ở cuối đường hầm:” Bến bờ tự do “. Và khi con tàu vừa cập bến, một lão ông vóc người gày gò ốm yếu như xương bọc da, đã cố gắng dùng hết sức tàn lực tận của mình đưa bàn tay khẳng khiu cho người đứng trên bờ tự do để kéo ông lên,đất liền,nhưng bất hạnh thay và quá thương đau biết chừng nào khi bàn tay nhân ái của 2 người vừa tiếp xúc nắm chặt vào nhau chưa kịp kéo lên thì lão ông đã bất hạnh hồn lìa khỏi xác qua bên kia thế giới vì quá kiệt sức và trên môi ông như phảng phất nở nụ cười mãn nguyện. Bức tượng thuyện nhân “để đời” hiện hữu tại Cal không những là chứng tích lịch sử tố giác tội ác CS đã gây ra cho dân tộc VN, mà còn là một vết nhơ ghi đậm trong sử sách được lưu truyền cho hậu thế muôn đời không bao giờ quên.

Hơn nữa trong lịch sử Thế giới chưa có một dân tộc nào khi mà đất nước được vãn hồi hòa bình thống nhất mà nhân dân nước đó lại cam tâm bỏ nước ra đi tìm tự do nhiều như dân tộc VN.

Bởi vì sau khi CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, chúng đã áp dụng chánh sách gây ân oán hận thù với những người phục vụ cho chế độ cũ bằng cách tập trung những Quân dân, cán chính VNCH trong cac lao tù CS nơi rừng sâu nước độc với danh hiệu mỹ miều là trại cải tạo, bắt lao động khổ sai, cho ăn uống thiếu thốn, bệnh hoạn không thuốc men chữa trị khiến người tù chịu kham khổ không nổi nên thân thể ngày càng suy dinh dưỡng từ từ mà tử vong. Đây là cách giết người một cách khoa học của CS không hơn không kém, chúng đã làm tan nát biết bao gia đình miền Nam VN phải lâm vào hoàn bi đát: con mất cha, vợ mât chồng, anh mất em ..v..v .Ngoài ra CS còn bần cùng hóa nhân dân miền Nam bằng cách: đổi tiền liên tục, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, bắt dân đô thi đi vùng kinh tế mới dưới hính thức đem con bỏ chợ để chúng tha hồ cướp nhà cướp của nhân dân miền Nam VN. Không những thế, CS còn tàn bạo thâm độc hơn với chánh sách phân biệt đối xử coi những người phục vụ của chế độ cũ như công dân hạng 2 của chế độ.Vì nhân dân miền Nam không chịu nổi dưới ách thống trị vô cùng tàn bạo của CS nên đã tìm đủ mọi phương tiện để thoát ly chế độ CS với bất cứ giá nào dù có phải hy sinh đến tính mạng mình.

Bây giờ qua 45 năm thống trị, CS đã làm băng hoại đất nước đủ mọi phương diện từ phương diện chính tri, kinh tế, văn hóa, đạo đức, giáo dục cho tới con người.và đã đưa đất nước VN thua sút cả Lào, Kumpuchea và Thái Lan ..v.v..mà trước năm 1975 các nước này nếu đem so sánh với chính thể VNCH còn thua kém xa rất nhiều.

Điều mâu thuẫn và ngỡ ngàng nhất là sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam, CS đâu có thể ngờ được miền Nam là một quốc gia đang phát triển, giầu mạnh,,cuộc sống nhân dân miền Nam luôn được ấm no hạnh phúc không thua gì với các quốc gia tên tiến trên Thế giới bởi vì miền Nam VN rất giàu mạnh ,trù phú và đi trước miền Bắc 20 năm về khoa học kỹ thuật.

Đến nỗi một cô giáo làng đã nghẹn ngào thốt lên tâm trạng mình qua 2 câu thơ:

“Đôi dép Râu dẫm nát đời con trẻ

Mũ tai bèo che lấp cả tương lai”

Cũng như tên Thủ Tướng CS Võ Văn Kiệt khi còn sanh tiền đã bộc lộ tâm tư đãi bôi của mình khi nhận định về ngày giải phóng miền Nam như sau: “Cứ một triệu ngươi vui thì cũng có một triệu người buồn” thật đúng không sai chút nào.

Bây giờ qua hình ảnh 39 công dân VN chết thảm thương trong thùng đông lạnh trên xe tải ở Anh, cả thế giới đều lên án gắt gao đảng CSVN qua đường dây buôn người, xuất cảnh lao nô và dâm nô, lấy chồng nước ngoài đều có sự đồng lõa cũa những tên CS tham nhũng, mất nhân tính trong guồng máy Đảng CSVN . Sự việc này không những đánh động lương tâm nhân loại trên toàn thế giới mà còn làm bôi bác,xấu xa đất nước VN do đảng CS thống trị đến nỗi mọi công dân VN khi du lịch ra nước ngoài khi trình Passpor du lịch không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng liên hệ..

Bây giờ qua thời gian dài thống trị đất nước, chế độ CS đã bộc lộ nguyên hình là một đảng độc tài ngu đốt, hèn với giăc, ác với dân, chúng,vì tham vọng quyền lợi cá nhân, sẵn sàng đặt quyền lợi đảng trên vận mệnh Tổ Quốc, thà mất nước còn hơn mất Đảng, cam tâm làm chư hầu cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc qua hiệp ước Thành Đô 1990 như chúng đã ký kết.

Tội ác này chúng đã phản bội lại Tổ Quốc và di chúc của Tiền Nhân qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước đấu tranh trong gian khổ, chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của Tiền Nhân mới giữ vững Tổ Quốc VN yêu quý được tồn tại cho đến ngày nay.

Dù VN không may gặp phải quốc nạn, nhưng cũng may mắn thay, dân tộc VN lại có được một lực lượng quốc tế vận rất hùng mạnh với trên 200.000 chuyên viên khoa học kỹ thuật tài giỏi, do Thế giới đào tạo ở rải rác các nước trên thế giới, là những nhân tài vô giá mà không có bất cứ quốc gia nào có được Đây là một lực lượng quốc tế vận hùng hậu sẵn sàng yểm trợ công cuộc đấu tranh đòi hỏi tư do của nhân dân trong nước để giải thể chế độ CS thì sớm muộn gì dân tộc VN cũng dẹp tan được giặc nội xâm, là đảng CSVN hiện nay và giặc ngoại xâm, CS Tàu đang từ từ đồng hóa dân tộc và xóa tên VN trên bản đồ thế giới y như nội dung đoạn kết của bài hát:” Việt Nam tôi đâu” của nhạc trẻ yêu nước Việt Khang đã gióng lên điều đó..

Nhưng dân tộc VN được may mắn thấm nhuần kế thừa truyến thống chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của tiền nhân, nhất định không để cho mất nước, không chịu làm nô lệ. Đảng CSVN chắc chắn phải lãnh mọi hậu quả khó lường và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc về trọng tội bán nước cho ngoại bang, là CS Tàu mà chúng đã gây ra cho dân tộc VN, bởi vì:” Chế độ chỉ nhất thời, nhưng nhân dân là vạn đại”. Chúng ta hãy chờ xem!.

