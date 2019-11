WHO Lên Kế Hoạch Cho Sản Xuất Rộng Rãi Thuốc Chống Tiểu Đường

Khoảng giữa tháng 11/2019, WHO (World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới) thông báo đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.

Đây là động thái mới nhất của WHO để hướng tới một thế giới bớt phụ thuộc vào 1 nhóm 3 nhà sản xuất chính các thuốc chữa tiểu đường bất kể dạng thuốc đã được phát hiện gần 100 năm trước. Chính các nhà sản xuất do khả năng sản xuất cũng chỉ ở 1 mức giới hạn đã làm thuốc luôn trong tình trạng khan hiếm và đẩy giá thuốc lên quá cao so với mặt bằng chung của những người đang cần được chữa tiểu đường.

Dự án thử nghiệm sẽ chạy trong vòng 2 năm, phần lớn là để đánh giá các dạng insulin được sản xuất bởi các công ty dược phẩm khác để xem chất lượng, mức an toàn, tính khả dụng và cả mức giá có đủ tốt để sản xuất đại trà hay không. Đây cũng là phương pháp mà WHO áp dụng cho các dòng vaccine và thuốc không theo thương hiệu, thường gọi là thuốc generic để chữa nhiều dạng bệnh, kể cả sốt rét, lao và HIV.

Việc triển khai các dạng thuốc generic đã đem lại 1 thành công lớn cho chương trình ARV ở khắp nơi trên thế giới. Ban đầu, khi dùng các phác đồ thuốc brand name 1 năm uống thuốc của người bệnh HIV lên đến hơn 10,000 USD, từ khi có thuốc generic 1 năm chỉ cần mất khoảng 300 USD với các phác đồ hàng 1. Đó là 1 con số cực kì có ý nghĩa với những người làm hoạch định kế hoạch hay dự trù thuốc của các chương trình.

Vì vậy nên ý tưởng sản xuất thuốc generic cho bệnh nhân tiểu đường đã bắt đầu được nghiên cứu bởi tính ra có đến 20 triệu người tiểu đường dạng 1 phải tiêm insulin, thêm vào đó là khoảng 1/2 trong số 65 triệu người thuộc dạng 2 cũng sẽ cần thuốc. Theo số liệu của WHO từ 24 quốc gia trên thế giới, chỉ có 61% số cơ sở y tế có được thuốc và gánh nặng tài chính của những người ở các nước có thu nhập thấp cũng rất nặng nề. Như trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2019 để 1 công nhân tại Ghana có được insulin, họ phải mất đến hơn 1/5 số tiền hàng tháng, 1 con số quá lớn cho chỉ 1 loại thuốc.

Ba công ty dược phẩm đang độc quyền việc sản xuất insulin chắc chắn sẽ không thích điều này, nhưng đây sẽ là 1 bước đi đúng đắn để giúp giảm bớt sự lệ thuộc, cũng như gánh nặng của rất nhiều con người đang phải mang chỉ vì họ bị tiểu đường. WHO cũng tiết lộ đã có nhiều nhà sản xuất dược phẩm đặt yêu cầu tham gia vào chương trình thử nghiệm, mong rằng họ sẽ thành công.