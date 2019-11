Xing An Thành Phố Tần Thủy Hoàng

Một góc phố cổ Xing An

Người ta nói Xing An là thành phố Tần Thủy Hoàng.

Nó là tên của một quận lỵ rất cổ xưa, nằm ở phía Đông Bắc của khu tự trị người Choang Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Xing An là một phần của thành phố Quế Lâm. Từ trung tâm thành phố Quế Lâm (Guilin) đi lên hướng Đông Bắc khoảng 70 cây số thì đến Xing An. Xing An ngày xưa là một thị trấn nhỏ, dân thưa nghèo nàn, nó bắt đầu phát triển vào năm thứ 214 trước Công Nguyên, lúc Tần Thủy Hoàng sau khi xây xong Vạn Lý Trường Thành miền Bắc, ông kéo hết binh mã xuống miền Nam đến Quế Lâm (Guilin) về Xing An xây kênh đào Ling Qu. Đập nước và hệ thông điều hòa lấy nước sông Trường Giang chia thành hai con sông Xiang Jiang và Li Jiang hầu cung cấp nước cho Quế Lâm và cả miền Nam nước Trung Hoa.

Tôi đến Xing An vào một ngày đẹp trời. Xing An bây giờ là một thành phố du lịch nổi tiếng của Quê Lâm Trung Quốc. Người ta nói dân số Xing An bây giờ đông hơn 400,000 ngàn. Xing An có phố cổ hơn hai ngàn năm. Có đập nước Ling Qu 灵渠? nước chảy hai giòng hai hướng khác nhau. Xing An còn là nguồn gốc phát minh ra Bún Quê Lâm nổi tiếng khắp thế giới. Từ trên xa lộ, nhìn về thành phố Xing An, tôi có thể thấy toàn thể đài tưởng niệm màu trắng bạch. Tượng đá Vua Tần Thủy Hoàng cao nghều, mấy binh lính mang gươm giáo hộ vệ, và tượng đá công nhân bộ lạc đang xây dựng Xing An. Vượt khỏi đài tưởng niệm, xe tôi chạy thẳng vào giữa thành phố. Con đường chính của thành phố tráng nhựa rộng thênh thang, chia đôi thành phố thành hai phía. Một phía là phố cổ dành riêng cho du lịch và giải trí. Một phía là khu thương mải và dân cư. Mấy khu nhà lầu tối tân liên kết chạy dài bên thành phố dân cư.

Phố cổ Xing An cũng chia ra thành hai đầu. Đầu bên này người ta xây Hoàng Cung Tần Thủy Hoàng, là bắt đầu khu phố cổ. Du khách đi bộ vô phố cổ, đi dọc theo con kênh dài đến cuối đường thì đến đập nước Ling Qu ở đầu bên kia. hoặc du khách chạy xe đi thẳng đến bãi đậu xe miển phí trước cổng của đập Ling Qu, dọc theo công viên bảo tàng đi ngược lên phố cổ.

Phố cổ kiến trúc theo kiểu Á Đông. Trên tường dài trạm trổ điêu khắc hình tượng lịch sử hai ngàn năm xưa. Những di tích làm bằng đá xanh trưng bày trong thành phố tuyệt đẹp. Cây xanh và hoa kiểng xinh đẹp được trồng trong công viên và hai bên kênh đào. Hai hàng phố cửa năm lá sơn màu đỏ thắm, giờ trưa vắng khách ngồi trong tiệm, tôi thấy mấy nhóm người tụ tập bên thềm, ngồi ghế thấp dưới gốc cây châm chuù đánh cờ tướng. Dưới nước có người giặt áo, một chiếc xuồng "OO-Zu-Pai" (Ngủ Trúc bài) lướt nhẹ trên mặt nước, du khách bấm nút chụp hình lia lịa, Một ngọn gió mát thổi nhẹ làm lá vàng bay, xuyên qua phố cổ chiếc lồng đèn lung lay.

Đường Bình