Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Lương Tâm Tổ Chức Đêm Nhân Quyền

Hình ảnh trong đêm nhân quyền

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.

Điều hợp chương trình: Bác sĩ Trần Việt Cường và Xướng Ngôn Viên Bích Trâm.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện.

Tiếp theo phần giới thiệu quan khách tham dự, trong đó có: LM Nguyễn Văn Khải (Dòng Chúa Cứu Thế), Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí Thành Phố Westminster, LS Nguyễn Quốc Lân (Chủ Tịch Học khu Garden Grove), bà Frances Nguyễn Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster); các bác sĩ Trần Văn Cảo; Nghiêm Phú, Bùi Đắc Lộc, các giáo sư Đỗ Anh Tài, Đoàn Ngọc Đa; Dương Đình Cường; Dương Đại Hải, TS Nguyễn Bá Tùng, Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Kim Bình. Về từ xa có: ông Thanh Nguyễn (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Hawaii và ông John Hòa tại New Orlean (Ủy Ban Đòi Công Lý Cho Nạn Nhân Pomosa), đại diện phong trào Cursillo, Legio Mariae CĐ Anaheim, các Cộng đoàn Chúa Kitô, La Vang, Saint Barbara, Huntington Beach, Orange, các ân nhân, thân hữu của Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền và đông đảo các cơ quan truyền thông.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quan khách và đồng hương.

Trong dịp nầy ông cũng đã điểm qua tình hình chính trị đang diễn ra tại Á Châu đặc biệt là ở Hồng Kông, ông so sánh tình hình tại Việt Nam và cuối cùng ông kết luận là tin tưởng vào lòng yêu nước của người Việt Nam có sức mạnh phá tan tất cả những thành trì của kẻ xâm lược, quét sạch quân thù ra khỏi biên cương. Với niềm tin đó, ông nói rõ mục đích của Đêm Nhân Quyền, “Lộ trình dân chủ của một dân tộc không phải tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi sự dấn thân can đảm, hy sinh và ý chí kiên trì của nhiều người. Từ những vị có tri thức đến quảng đại quần chúng. Trong những năm tháng vừa qua, cho dù bị bắt bớ, tù đày, nhưng nhiều nhân sĩ, nhiều người đã can đảm cất lên tiếng nói đòi hỏi tự do, nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay chúng ta nhớ đến và muốn trao cho họ một bông hồng của yêu thương và tri ân. Ước mong những đòi hỏi cho nhân quyền nở rộ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Chúng ta cũng muốn gửi một thông điệp cho tất cả những người đang tranh đấu cho một Việt Nam độc lập, tự do rằng người Việt hải ngoại luôn đồng hành với họ trên con đường đấu tranh, tin rằng sẽ đạt tới chiến thắng vinh quang đến với quê hương một tương lai không xa.”

Tiếp theo chương trình, Ban Tù Ca trình bày nhạc phẩm “Ngọn Lửa Thiêng.”

Sau đó, Giáo Sư Lê Tinh Thông, Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền, tường trình về quỹ yểm trợ đấu tranh.

Tiếp đến, ca, nhạc sĩ Việt Khang đơn ca hai nhạc phẩm do anh sáng tác “Việt Nam Tôi Đâu” và “Mẹ Ơi Con Sẽ Về.”

BS Trần Việt Cường lên giới thiệu nhân vật chính, đó là cha Nguyễn Văn Khải, Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế, một thời từng gây sóng gió cho nhà cầm quyền CSVN qua vụ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.

Mở đầu với câu chào xã giao độc đáo “Nhà cháu cám ơn bác sĩ Cường và ban tổ chức, nhà cháu xin kính chào và cảm ơn cả nhà.” Tiếng vỗ tay lại vang dội rất lâu. Bài chia sẻ của cha Khải khá dài nhưng rất dí dỏm và sống động trong đó có đoạn cha Khải nói, “Hiện nay tại Việt Nam, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ nông thôn đến thành thị đều có những cuộc đấu tranh mạnh mẽ nhất, gay gắt nhất, bền bỉ nhất; đó là cuộc đấu tranh của dân oan. Khắp nước là dân oan; khắp nước đòi công lý. Tại sao Việt Nam có lắm dân oan như vậy? Việt Nam có nhiều cái vô địch. Một trong những cái vô địch đó là vô địch nhiều dân oan! Nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ lo vơ vét tài sản của dân, cướp đủ thứ, cướp nhà, cướp của, cướp chùa chiền, nhà thờ, cướp ngư trường và môi trường sống của người dân. Ngày xưa Hồ Chí Minh nói, Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bây giờ dân tình nói thế này, “Không có việc gì chó bằng đảng Hồ Chí Minh đào mồ, quật mả vì lợi là chúng làm luôn. Cho nên, sống trong chế độ Cộng sản, sống cũng là dân oan, chết cũng là dân oan! Dân Oan chính là khối thuốc nổ, nó sẽ phá tan chế độ Cộng sản bất công, tàn ác.”

Linh mục Nguyễn Văn Khải cũng dẫn chứng nhiều người, nhất là các bạn trẻ trong nước không ngại hy sinh, gian khổ, không sợ đàn áp, tù đày đã hiên ngang đứng lên đòi công lý, đòi tự do, dân chủ và nhân quyền như một anh có bút hiệu Bất Khuất đã khẳng định, “Chết thì chết đã sao? Tù thì tù không sợ, chết vì yêu nước, chết vì đồng bào thì có gì mà phải sợ.” Hay như anh Nguyễn Đắc Kiên đã nói, “Nếu một mai tôi phải vào tù thì dứt khoát phải là nhà tù Cộng sản, ở đó giam giữ những người ngay thẳng.”

Linh mục cũng nêu ra sự kiện chưa bao giờ ở Việt Nam để cho người Tàu xâm chiếm đất đai, biển đảo như bây giờ, chưa bao giờ tiền Tàu tiêu xài tự do ở miền Bắc và các tỉnh biên giới Việt- Trung như bây giờ; chưa bao giờ các tàu bè của ngư dân Việt bị Tầu Cộng đánh chìm hay cướp đoạt mà nhà cầm quyền Việt Cộng không dám hé môi, chỉ dám gọi tầu của Tầu Cộng là tầu lạ, tầu nước ngoài vì chúng nó là hạng vô địch, sợ địch vô nhà! Cha Khải cũng làm mọi người thích thú, vỗ tay rất lâu khi cha nói, một tên đảng viên CS đề nghị phát một triệu cờ đỏ sao vàng cho ngư dân bám biển, còn một bà Giáo Sư Giám Đốc về môi trường đề nghị chống lụt bằng Lu, nên trong dân gian mới có câu: “Chống giặc bằng cờ, chống lụt bằng lu. Đứa nào nói Đảng ngu, ấy là phản động.” Cha nói: Thế có ngu không chứ, bố tiên sư chúng nó toàn nói phét! Còn 16 chữ vàng Trung Cộng tặng cho Việt Nam là: Láng giềng hữu nghị - Hợp tác toàn diện - Ổn định lâu dài – Hướng tới tương lai. Bây giờ người dân trong nước đổi lại: Láng giềng khốn nạn – Lấy đất toàn diện – Lấn biển lâu dài – Thôn tính tương lai…

Một bài phát biểu đã làm cho mọi người say sưa theo dõi với những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả khu nhà hàng.

Chương trình tiếp tục với nhạc sĩ Việt Khang qua nhạc phẩm “Xin Hỏi Anh là Ai?”

Xen lẫn chương trình có phần xổ số và phần trình diễn văn nghệ của Ban Tù Ca Xuân Điềm và thân hữu.

Cuối cùng ban tổ chức lên cảm ơn quý quan khách và đồng hương tham dự.