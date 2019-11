Triệu Chứng Trầm Cảm Gia Tăng Trong Những Tháng Cuối Đời

Theo một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ, nhiều người đã trải qua chứng trầm cảm nặng trong những năm tháng cuối đời. Phụ nữ, người nghèo là một trong những giới dễ bị ảnh hưởng.

Nghiên cứu đã tham khảo số liệu của 3,274 người lớn tham gia cuộc nghiên cứu Health and Retirement Study toàn quốc, và đã chết 1 năm sau đó.

Nghiên cứu cho thấy triệu chứng trầm cảm tăng mạnh vào năm cuối của cuộc đời, đặc biệt là những tháng cuối đời. Trong tháng cuối, 59% người trong nghiên cứu có triệu chứng rõ rệt của trầm cảm, cho dù trước đó họ không hề được bác sĩ chẩn đoán. Theo Elissa Kozlov - thuộc Rutgers University Institute for Health, Health Policy & Aging Research tại New Brunswick, New Jersey- những bệnh nhân của những căn bệnh khác nếu mắc thêm chứng trầm cảm thì khó có khả năng hồi phục hơn so với những bệnh nhân không trầm cảm.

Những nhà nghiên cứu đã hỏi những người tham gia về sự có mặt của những triệu chứng như trầm cảm, buồn bã, ngủ không yên, thiếu động lực, cô đơn… Nhưng ai có 3 triệu chứng này được xem là có nguy cơ trầm cảm. Trong 4 tháng cuối đời, 42% số người được khảo sát cho biết có 3 triệu chứng này hoặc hơn. Và trong tháng cuối, 59% trong số họ đối diện với trầm cảm.