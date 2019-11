Tòa Xử LS Trần Vũ Hải 12 Tháng Cải Tạo Là Để Triệt Hạ Uy Tín

NHA TRANG -- Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã bị tòa án CSVN tại Nha Trang kết án mỗi người 12 tháng cải tạo không bị giam trong tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 11. Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.

Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang vào chiều ngày 15/11 đã tuyên phạt luật sư Trân Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 20 triệu đồng vì tội trốn thuế.

Hai người khác có liên quan đến vụ án trốn thuế là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm mỗi bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng, cùng với tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện kiệm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, luật sư Trần Vũ Hải cùng vợ bị cáo buộc đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng nhà và đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang. Số tiền trốn thuế được cáo trạng xác định là 280 triệu đồng.

Phiên tòa xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải được coi là phiên tòa với con số kỷ lục các luật sư tham gia bào chữa lên đến 42 người.

Luật sư Trần Vũ Hải là người đã từng đại diện cho nhiều dân oan mất đất. Ông là người được gia đình blogger Trương Duy Nhất đề nghị làm người đại diện pháp lý cho blogger này. Tuy nhiên, vào ngày 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà riêng cùng phòng làm việc của luật sư tại Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế. Khi khám xét, công an cũng thu giữ luôn các hồ sơ vụ án blogger Trương Duy Nhất, người đang bị tam giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Một số ý kiến của những người theo dõi chính trị ở Việt Nam cho rằng việc khởi tố luật sư Trần Vũ Hải là nhằm mục đích ngăn cản ông bào chữa cho các vụ án nhạy cảm như vụ án của blogger Trương Duy Nhất, người có nhiều bài viết chỉ trích chính phủ.

Trong một bản tin khác cũng của Đài RFA trích phát biểu của LS Lê Công Định nói rằng “Vụ án Ls Hải ‘trốn thuế’ chỉ là đòn triệt hạ.” Bản tin RFA cho biết tiếp như sau.

Vụ án xử luật sư Trần Vũ Hải với tội danh trốn thuế, ở mức 280 triệu đồng, được mở ra từ ngày 13-11 ở Nha Trang, Việt Nam, dự kiến ban đầu sẽ kéo dài đến 5 ngày. So với những vụ án xử đại tham nhũng ở mức sai phạm hàng ngàn tỷ đồng đã diễn ra trong năm 2018-2019, sự căng thẳng và phức tạp ở sân tòa Nha Trang, có những chi tiết nhìn thấy, còn nghiêm trọng hơn.

Điều gì đem lại sự bất thường này, mà với hơn 60 luật sư tha thiết đòi hỏi quyền được tham gia bào chữa? Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định đã có những lý giải thú vị, và cũng rất thẳng thắn, về vụ kết tội “trốn thuế” đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.

Tuấn Khanh: Phiên tòa xử ông Trần Vũ Hải với tội danh trốn thuế - nhưng đã xảy ra nhiều hình ảnh kỳ lạ như luật sư phải qua kiểm tra 3 vòng an ninh, bị tịch thu dụng cụ hành nghề, phá sóng điện thoại… và công an đủ loại ngăn chận khắp nơi. Hành động này diễn ra với một phiên tòa rất bình thường, với ông, là mang ý nghĩa như thế nào?

LS. Lê Công Định: Những điều diễn ra như vậy, hoàn toàn không nằm trong một quy định pháp lý nào cả. Máy tính, điện thoại… của các luật sư là công cụ hành nghề, nhưng phía tòa án lại ra lệnh thu giữ, nhằm gây khó cho việc bào chữa một cách hợp pháp và đầy đủ. Ngược lại, phía công tố và hội đồng xét xử (HDXX) thì lại được cung cấp đầy đủ các phương tiện đó. Rõ ràng, đó là một sự bất bình đẳng kỳ lạ trong các phiên tòa chính trị hoặc có tính cách chính trị ở Việt Nam. Luật sư muốn tham dự tòa thì phải qua ba vòng kiểm tra an ninh. Phóng viên nhà nước cũng không được quyền vào tường trình. Ai cũng thấy đây không phải là một vụ án xử trốn thuế bình thường, mà hoàn toàn là một cách tạo dựng để nhằm triệt hạ một luật sư có uy tín. Chính những hành động ngăn cản quái lạ này đã chứng minh đây không phải là một phiên tòa bình thường.

Mục tiêu của việc triệt hạ này, suy ra là chính quyền muốn ngăn không cho luật sư Trần Vũ Hải tiếp tục hành nghề để bảo vệ công lý, hay tiếp tục tham gia những vụ án gọi là “nhạy cảm” về chính trị.