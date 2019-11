1 Ông VN Đâm Cảnh Sát Bị Thương Đã Vào Tù Quận Cam

Vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019 Ty Cảnh Sát Garden Grove đã nhận được một cú điện thoại về phá hoại xảy ra bên ngoài phòng giặt đồ công cộng tại địa chỉ 11319 Parkgreen Lane, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết vào chiều tối Thứ Năm ngày 14 tháng 11.

Người gọi điện thoại cho biết một người lạ đã cắt ống nước và các đường nước dẫn tới máy giặt. Không có thông tin gì về nghi can được cung cấp.

Nhân Viên Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (CSO) của Ty Cảnh Sát Garden Grove là người viết báo cáo đáp ứng với cú điện thoại nói trên. Ông đã đến địa điểm vài phút sau.

CSO bắt đầu điều tra về tội phạm và đã bị đâm trong một cuộc tấn công vô cớ bởi người đàn ông 51 tuổi sống trong chung cư.

Nghi can đã đâm cảnh sát viên vào chân phải với con dao lớn được khám phá tại hiện trường. Nhân viên cảnh sát đã có thể chống trả kẻ tấn công và rút lui đến một khu vực an toàn và gọi trợ giúp khẩn cấp.

Một người sửa ống nước ở tại đó đã sửa các đường nước để giúp nhân viên cảnh sát bằng cách cầm máu tạm thời.

Các cảnh sát đã đến và tức khắc băng bó vết thương của nhân viên cảnh sát bị thương. Các cảnh sát đã chở nhân viên cảnh sát bị thương vào nhà thương gần đó. Tình trạng của nhân viên cảnh sát bị thương đã ổn định.

Nghi can sống trong cùng chung cư. Ông ấy đã bị bắt bỏ tù tại Nhà Tù Quận Cam.

Nghi can là ông Tran, Hop Ngoc cư dân Garden Grove.

Động cơ tấn công chưa được biết. Các thám tử đã được gọi tới hiện trường để điều tra.