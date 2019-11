GS Phạm Cao Dương và Tuyển Tập: SIÊU QUỐC GIA VIỆT NAM!

Một buổi trưa đẹp trời, ông bà Giáo Sư Phạm Cao Dương và Khánh Vân đến thăm, mang tặng vợ chồng tôi một món quà quý giá và thật ý nghĩa! Đó là Tuyển Tập "SIÊU QUỐC GIA VIỆT NAM tại hải ngoại và HIỂM HOẠ BẮC PHƯƠNG" mới vừa in xong! Thật lòng mà nói, Giáo Sư Phạm Cao Dương, năm nay đã có số tuổi 84, trải qua mấy cuộc giải phẩu, sức khoẻ không được tốt lắm... Thế mà vẫn mang hoài bảo chuyển lửa cho thế hệ đàn em về những suy tư và vốn liếng hiểu biết của mình qua tình tự dân tộc của lòng yêu tổ quốc thiết tha...

Tuyển tập, nhác trông như một tác phẩm tiểu thuyết, nhưng thật sự nó chứa đựng một kho tàng lịch sử trải dài gần thế kỷ cuộc đời tác giả. Nhìn đề tựa cuốn sách, ta liên tưởng đến một giai đoạn lịch sử đau thương nghiệt ngã suốt thời gian chuyển tiếp từ Phong Kiến - Đế Quốc - Cộng Sản mà toàn thể nhân dân Việt Nam phải gánh chịu, cho đến một ngày phải tìm cách dứt áo trốn chạy khỏi tổ quốc, sống kiếp lưu vong!

Dân Do Thái vì sao phải bị lưu lạc khắp nơi và cuối cùng cũng có được một quốc gia, nhưng số người Do Thái sinh sống hầu hết các nước trên thế giới mới chính là lực lượng nòng cốt của Siêu Cường Do Thái! Sau ngày 30-4-75, con dân Việt Nam, dù không bị mất nước như Do Thái, nhưng đã bị chủ thuyết Cộng Sản và người Cộng Sản xâm chiếm khống chế. Vì thế làn sóng vượt biên tìm tự do, tìm đất dung thân diễn ra thật thê thảm. Suốt hành trình "tìm cái sống trong cái chết" suốt mấy chục năm qua, giờ đây dân Việt Nam có mặt hầu hết trên toàn thế giới. Mặc dù thời gian chưa đầy nửa thế kỷ, nhưng con dân của Hùng Vương đã vươn lên, đã có chổ đứng trên các nơi họ định cư... Người Việt Nam đang và sẽ là "SIÊU QUỐC GIA VIỆT NAM hải ngoại"! Giáo Sư Phạm Cao Dương đã cho ta một khái niệm, một ý tưởng và một cái tên thật sự có ý nghĩa! Tác giả còn kèm theo sau cái tên - Siêu Quốc Gia Việt Nam tại hải ngoại - chữ "và" để nhấn mạnh thêm một hiểm hoạ kinh hoàng suốt từ khi Vua Hùng dựng nước cho đến nay: HIỂM HOẠ BẮC PHƯƠNG!

Sách dày 448 trang, chưa kể bìa in trình bày trang nhã với một đàn chim "Lạc Việt" tung cánh khắp địa cầu. Trang đầu tiên, tác giả ghi mấy câu: "Nếu trong thế kỷ 19, một học sinh người Anh được học rằng: - Mặt trời không bao giờ lặn trên Đế Quốc Anh - Thì sang Thế Kỷ 21, Thiên Niên Kỷ Thứ Ba, một học sinh Việt Nam sẽ được học rằng: Mặt trời không bao giờ lặn trên những miền đất có người Việt Nam cư ngụ!

Mà quả thật là như vậy! Ngay bây giờ là năm 2019, người Việt Nam lưu lạc khắp mọi quốc gia trên thế giới. Họ đang làm lại cuộc đời và chuyển mình theo thế con chim Lạc Việt tung khắp muôn nơi. Mặt trời Úc đang chiếu rọi thì ở Hoa Kỳ đang buổi tối. Bây giờ chúng ta xem thử tác giả muốn nói với thế hệ mai sau những gì và tại sao con dân Việt lại phải ra đi lập nghiệp khắp địa cầu; tại sao giặc Tàu phương Bắc là mối hoạ chung thân!

Sách gồm có 4 Chương: Chương Thứ Nhất có nội dung: Biến đau thương thành sức mạnh - Sự hình thành của Siêu Quốc Gia Việt Nam hải ngoại. Chương Thứ Hai có nội dung: Hiểm hoạ mất nước hay là mưu độc ngàn năm của Người Tàu. Chương thứ Ba nói về thực chất của mối tình cố cựu môi hở răng lạnh Hoa Việt. Chương Thứ Tư là Phụ lục...

Trong "Lời Mở Đầu" tác giả thố lộ về Tuyển Tập nầy được truy lục những bài tác giả viết từ trước năm 1975 cho đến bây giờ. Tác Giả tuyển chọn các bài giá trị theo thời gian để hậu thế theo dỏi liên tục tiến trình lịch sử qua những giai đoạn mà dân tộc Việt Nam phải gánh thương đau và hậu quả của nó! Bài hát "Vang Vang tình Việt Nam" của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng được lồng trong Lời Mở Đầu như một tóm tắc gởi gấm của tác giả cho hậu thế:

"Ông cha ta mài miệt

Vượt sóng gió hiểm nghèo

Trong bao điều tha thiết

Là tiếng nói mang theo

Ta yêu thương gìn giữ

Tình Việt Nam thiêng liêng

Tình núi hoa sông gấm

Trong bóng dáng mẹ hiền..."

Đây là tuyển tập một số những bài tác giả viết trước và sau năm 1975. Những bài này được lựa chọn chung quanh hai vấn đề chính mà người Việt hiện đang phải đối diện. Đó là sự hình thành và phát triển của Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại như một cơ hội ngàn năm một thuở của Nòi Giống Việt Nam sau cuộc chiến dài 30 năm (1945 - 1975), tiếp theo là cuộc di cư tị nạn đầy chết chóc, đau thương và nước mắt sau Biến Cố 30 tháng Tư 1975, với hơn nửa triệu người vùi thây ngoài biển cả và hiểm họa triền miên của người Tầu.

Tuyển tập này nhằm hướng đến các thế hệ trẻ với lòng kỳ vọng vào tương lai lâu dài của Dân Tộc, để cùng nhau tin tưởng là “Chừng nào mặt trời còn mọc, nòi giống Việt sẽ mãi mãi trường tồn và luôn luôn đứng thẳng, đứng vững như những con người nhân bản, tự do, tự chủ, dựa trên Đạo Làm Người”.

Tác giả lựa những bài quan trọng đối với sự phát triển và tồn vong của đất nước và dân tộc Việt Nam hiện tại, có nhiều người muốn đọc và phần nào cũng là những suy tư riêng của tác giả trong việc tìm hiểu lịch sử, xã hội và văn hóa nước nhà cũng như về Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại. Những bài này được lựa chọn xoay quanh hai chủ đề chính mà người Việt đang phải đối diện là sự hình thành của Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại mà tác gỉa gọi là Siêu Quốc Gia Việt Nam và Hiểm Họa Ngàn Năm của người Tầu hiện đang có cơ tái diễn và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Sự hình thành của Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại có thể coi như “Thiên Thư định phận lần thứ hai” trong lịch sử dân tộc Việt Nam sau định phận lần thứ nhất một ngàn năm trước, ở thời Nhà Lý với Lý Thường Kiệt, nhưng có tầm vóc lớn hơn nhiều vì nếu ở thời Nhà Lý khoảng không gian Trời dành cho dân tộc Việt Nam chỉ bao gồm có một nửa lãnh thổ Việt Nam hiện tại mà Thượng Hoàng Trần Nhân Tông gọi là bằng bàn tay khi thấy Vua Trần Anh Tông triều phong tước hiệu cho quá nhiều người, thì từ sau năm 1975, sau khi bị đẩy tung ra khắp thế giới không nơi nào là không có người Việt cư ngụ, để từ sau năm này, thay thế cho các học sinh người Anh, các trẻ em Việt Nam có thể hãnh diện được học rằng: “Mặt trời không bao giờ lặn trên những miền đất có người Việt Nam cư ngụ ”. Phần thứ nhất này được khởi đầu bằng bài “Biến đau thương thành sức mạnh”. Bài này cũng được mở đầu bằng câu chuyện đau thương của một thế hệ, thế hệ của những người sinh ra giữa thập niên ba mươi của thế kỷ trước, Thế Kỷ 20, trước sau trên dưới chục năm, một thế hệ đang từ một cuộc sống tương đối yên bình, hạnh phúc, đã bỗng dưng bị cuốn hút vào những cơn lốc kinh hoàng của lịch sử nước nhà cũng như lịch sử của cả nhân loại, để sau đó bị bẩy tung ra khắp thế giới trong nhiều chục năm sau biến cố 1975, đã liên tục tranh đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, nhục nhằn để sống còn, sống với đầy đủ phẩm giá của con người và hướng về tương lai lâu dài cho chính mình, cho con cháu mình và rộng ra là của cả dân tộc.

Câu chuyện mặc dù vô cùng bi thảm nhưng tác giả tin là có hậu và cái hậu đã bắt đầu ló dạng. Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại đã mang nhiều hứa hẹn là sẽ trở thành một tập thể đặc biệt của nhân loại mà, như trên đã nói, tác giả gọi là Siêu Quốc Gia Việt Nam ở Hải Ngoại với tất cả những ưu và nhược điểm của nó mà thế hệ của chúng tôi, do định mạng của dân tộc, đã có may mắn và từ đó trách nhiệm được góp phần vào sự thành hình ngay từ những ngày đầu.

Phần thứ hai được dành cho Hiểm Họa Phương Bắc với những âm mưu thâm độc đã có từ ngàn năm trước, từ thời Hai Bà Trưng với “Cột Đồng Đông Hán của Mã Viện” của người Tầu, đang tái diễn ở trong nước, cả trên đất liền lẫn ngoài biển cả. Hiểm họa lần này vô cùng độc hại vì cả mục tiêu lẫn cách thức thực hiện của nó. Về mục tiêu, một mặt nó đe dọa sự tồn vong của chính con người của nòi giống Việt ngay trên chính quốc của mình.

Đây là một "Tuyển Tập" được tác gia giành thời gian lục lọi gần thế kỷ và đem hết tâm trí gởi vào. Một cuốn sách nặng chứa bao nhiêu điều mà lịch sử đau thương Việt Nam trải qua đã đang và sẽ còn gánh chịu... Nó là tài liệu quý giá cho hậu duệ trong biên khảo và truy lục. Xin chân thành giới thiệu cùng toàn thể mọi người quan tâm muốn tìm hiểu và khảo cứu!

Xin cám ơn Giáo Sư Phạm Cao Dương đã ưu ái tặng sách - Chúc Giáo Sư và Bà Nhà, GS Khánh Vân, nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! Quý vị quan tâm nên vào trang nhà phía dưới để tìm hiểu thêm, hoạc liên lạc trực tiếp với tác giả qua: Email: vpham08@yahoo.com - phôn: 714-309-5586

http://www.lulu.com/shop/duong-cao-pham/sieu-quoc-gia-viet-nam/paperback/product-24308078.html

Ngày 14-11-2019

letamanh