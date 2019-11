Điều Trần Công Khai Về Luận Tội Bắt Đầu; DB Schiff Lời Khai Của Taylor Là Đủ Luận Tội

WASHINGTON - Sau nhiều tuần điều trần kín, các ủy ban Hạ Viện bắt đầu mở điều trần công khai từ sáng Thứ Tư 13-11.

Cuộc chất vấn các nhân chứng sẽ được trực tiếp truyền hình qua các kênh lớn - phe lập pháp DC xác quyết “cử tri có quyền nghe biết thông tin để có thể phán đoán”.

Ủy ban tình báo Hạ Viện đã công bố 2 đối tượng đầu tiên là Đại Sứ William Taylor (nhiệm sở Kiev), và viên chức Bộ ngoại giao George Kent. Ngoài ra, ủy ban này sẽ tiếp tục nghe điều trần công khai giữa ngày 19 và 21-11.

ABC đưa tin: sáng Thứ Ba đã thấy cố vấn Jennifer Wil-liams phụ trách châu Âu và Nga tại văn phòng PTT Pence và trung tá Alexander Vindman (của HĐ an ninh quôc gia) điều trần. Cùng ngày Thứ Ba, cựu ĐS Volker (nhiệm sở Kiev) và chuyên gia về Nga Timothy Morrison (của HĐ an ninh quốc gia) điều trần cũng tại ủy ban tình báo.

Ông Sondland, là ĐS tại EU, nhân vật đã cả chính nội dung điều trần kín sau 1 ngày, trở lại điều trần sáng Thứ Tư 20-11. Sau ông Sondland sẽ là bà Laura Cooper, viên chức Ngũ Giác Đài, và ông David Hale, viên chức Bộ ngoại giao.

Ngày 21-11, ủy ban Hạ Viện sẽ nghe điều trần công khai với bà Fiona Hill, chuyên gia về Nga làm việc dưới quyền cố vấn John Bolton. 11 buồi điền trần công khai đã được lên lịch tại ủy ban tình báo

NBC đưa tin : phe DC tin sẽ nhận chìm TT Trump với 1 chu kỳ ngắn, khi trình làng tên và mặt của các viên chức cùng ra sức chối cãi ý định của Trump đặt quyền lợi riêng trên an ninh quốc gia.

Các nhà lập pháp DC tin rằng chủ tịch ủy ban tình báo Adam Schiff đã báo động khả năng truy tố Trump về các tội hối lộ và tội hình. Phe DC tin rằng họ có thể “đóng đinh” TT Trump. Trong chương trình cuả MSNBC ngày Thứ Ba, dân biểu DC Mike Quigley phát biểu “Tôi tin cậy cử tri về phán xét nếu TT Trump hay thuộc cấp của ông nêu ra được mâu thuẫn với các tố giác”.

NBC cho hay các tham mưu của Trump có thể chọn hoặc trung thành với thượng cấp, hoặc đi tù. Giữ im lặng thì Trump được cứu và họ phải trả giá.

Phe CH Hạ Viện lập luận: đoàn cố vấn Bạch Ốc “quấy rối” ép Kiev làm việc bới móc, nhưng không có lệnh của TT Trump.

Điều trần đang là biến chuyển gây phức tạp với quyền chánh văn phòng Mick Mulvaney. Trung tá Vindman của HĐ an ninh quốc gia xác nhận ĐS Sondland nói “vụ dìm quân viện là có phối hợp với Mulvaney”. Cố vấn an ninh quốc gia Fiona Hill cũng quy trách nhiệm trực tiếp Mulvaney. Ngoài ra, ông Mulvaney có thể can tội cản trở Hạ Viện điều tra, có thể bị án phạt 5 năm tù.

Trong ngày 13/11, nhân chứng điều trần công khai đầu tiên theo yêu cầu điều tra của ủy ban Hạ Viện xác nhận: với ông Trump, điều tra tìm thông tin xấu về cựu PTT Biden và con trai là ưu tiên hơn quân viện cấp cho Kiev, trong lúc quốc gia đồng minh này đang bị áp lực xâm lấn từ Nga.

Nhân chứng là đại sứ HK tại Kiev Taylor khai: nhân viên dưới quyền ông có nghe cuộc điện đàm giữa TT Trump và ĐS Sondland ngày 26-7, trong đó ông Trump hỏi ông Sondand về cuộc điều tra của Kiev, và ông Sondland xác nhận “sẵn sàng”. Ông Sondland nguyên là 1 nhà tài trợ tranh cử hào phóng với ứng viên Trump.

Qua ngày sau, nhân viên hỏi thì ông Sondland xác nhận “điều tra cha con Biden là ưu tiên”, theo điều trần của Taylor.

Reuters tường thuật: dân biểu Schiff hỏi lại, ông Taylor đáp “yes, sir”. Chủ tịch Schiff đã đặt vấn đề: nếu đây không phải là yếu tố để luận tội, thì là gì khác?