Gia Đình 39 Người Chết Ở Anh Không Biết Làm Sao Đưa Thi Thể Về VN

Các gia đình của 39 người Việt Nam được phát hiện chết trong thùng lạnh của xe tải tại Essex, Anh Quốc, vào tháng trước đang đối diện những khó khăn tài chánh qua việc hồi hương các thi thể của thân nhân của họ, theo báo The Guardian cho biết hôm 12 tháng 11.Bùi Huy Cường là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Can Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh, nơi có 10 nạn nhân, nói rằng các viên chức địa phương đã thăm nhiều gia đình và khuyến khích họ nhận lại tro cốt thay vì thi thể, nhưng “có thông tin không chính thức và không đúng trên mạng nói rằng chính quyền Anh Quốc sẽ bao tất cả các chi phí [về việc mang những thi thể trở về Việt Nam],” đưa tới sự nhầm lẫn.Cường nói rằng 7 gia đình đã ký giấy đồng ý để nhận các thi thể như là tro cốt, nhưng sau đó đã rút lại sự đồng ý của họ.“Có lúc, chúng tôi không chắc rằng chính phủ Anh hay Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm cho việc đem các nạn nhân về lại Việt Nam hay không,” theo Cường cho biết tiếp. “Các gia đình không biết gì về điều đó. Cần nên rõ ràng càng sớm càng tốt là ai [chính phủ nào] sẽ chịu trách nhiệm... Chính phủ Anh và Việt Nam có thể trả bao nhiêu tiền và các gia đình VN cần đóng góp bao nhiêu tiền?”Gia đình của Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, là người đã nhắn tin cho mẹ cô ấy “Con xin lỗi Mẹ... Con sắp chết vì không thể thở được,” nói rằng họ không biết làm sao để đưa thi thể của cô về nhà. Cha của cô là ông Phạm Mạnh Cường cho biết họ muốn nhận lại thi thể của con gái hơn là tro cốt.