CUỘC ĐỘT KÍCH THẦN SẦU TRONG ĐÊM ĐEN, THỦ LÃNH ISIS TỰ SÁT

Bùi Quốc Hùng

Bùi Quốc Hùng

Ngay những ngày đầu tiên làm việc tại tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump nói Ông sẽ tiêu diệt người tự xưng là thủ lãnh Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi. Sau Osama Bin Laden, Baghdadi là một trong những người cầm đầu tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất của nhân loại. Quân Đội Hoa Kỳ đã treo giải thưởng lên đến $25 triệu đô la cho ai cung cấp tin dẫn đến việc "bắt giữ hoặc hạ sát" được Bangdadi, kẻ bị tầm nã gắt gao nhất "The Most Wanted Man" trên toàn thế giới.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, quốc tế ngày đêm miệt mài trong cuộc săn lùng thủ lãnh ISIS. Sau gần một tháng kể từ khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria, một hành động của Tổng Thống Trump gây ra nhiều chỉ trích gay gắt từ đồng minh và chính giới Hoa Kỳ, cuộc truy tầm bước vào một giai đoạn mới. Hai tuần trước giờ G, ngày định mệnh của al-Bangdadi, các nguồn tin tình báo lần theo từng dấu chân của Baghdadi . Hai ngày trước khi cuộc đột kích khai diễn, tin tình báo xác nhận thủ lãnh Bangdadi sẽ di chuyển đến một khu nhà hỗn hợp gần làng Barisha, tỉnh Idlib, Syria, cánh biên giới Turkey 5 km về phía nam.

Lệnh hành quân đột kích đặc biệt được Tổng Thống Donald Trump, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ chấp thuận cho thi hành. Bốn giờ sau khi chiến dịch bố ráp chấm dứt, Tổng Thống Trump theo phong cách bóng gió cố hữu, Twitt “Một điều gì vĩ đại thực sự vừa xảy ra.” Sau đó, Ông Hogan Gidley, phát ngôn nhân Tòa Bạch tuyên bố Tổng Thống sẽ công bố một vấn đề quan trọng hôm Chủ Nhật. Dĩ nhiên, ngoài một số nhân vật quan trong hoạch định chiến dịch biết rõ sự kiện, nhìn chung, người ta không biết chuyện gì, còn giới báo chí đổ sô đi tìm câu trả lời.

Vào lúc 9 giờ 20 sáng Chủ Nhật, ngày 27/10, Tổng Thống Donald Trump loan báo trước quốc dân, xác nhận rằng nhà lãnh đạo ISIS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Tổng Thống Trump nói rằng Ông đã theo dõi toàn bộ cuộc đột kích của Quân Đội Mỹ trong tối Thứ Bảy, 26/10. Tổng Thống Trump nói: “Đêm qua, Hoa Kỳ đã đưa nhà lãnh đạo khủng bố số 1 thế giới ra công lý,” ông Trump Trump nói từ Phòng Ngoại Giao tại tòa Bạch Ốc. “Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.” Tổng Thống nói rằng Ông quan sát trực tiếp cuộc đột kích trên màn ảnh như Ông “như thể đang xem một bộ phim". Một cuộn phim thật, một cuộn phim chiến đấu, diễn ra trên chiến địa thật, hành động thật (không phải trên phim trường) với bom nổ, đạn bay, âm thanh chát chúa, với máu lửa và chết chóc, những nhân vật tham gia là những quân nhân Biệt Kích Hoa Kỳ; họ không thể phạm sai lầm, sơ sẩy là nguy hiểm đến tính mạng, chiến dịch không trọn vẹn.





Tổng Thống Donald Trump, Phó TT Pence, quý vị Cố Vấn ANQG, Bộ Trưởng QP, Quý vị Tướng Lãnh quan sát cuộc đột kích.

Picture: Craighead/The White House/Handout via Reuteurs







Tổng hợp các bản tin từ báo chí, truyền hình, truyền thông trên Net, ghép lại các mẩu tin, bản tin và hình ảnh đã được phổ biến, chúng ta có một cuốn phim hành động nghẹt thở ngoài chiến trường.

Hôm Thứ Năm, 24/10, Tòa Bạch Ốc biết rằng có một xác xuất cao thủ lãnh al-Baghdadi sẽ có mặt tại khu nhà hỗn hợp gần làng Barisha trong tỉnh Idlib, Syria. Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump có các lựa chọn quân sự trên bàn làm việc của Ông.

Không có một gợi ý nào về vở kịch nội tâm, tối Thứ Sáu, Tổng Thông Trump đến Camp David để dự lễ kỷ niệm thành hôn lần thứ 10 của ái nữ Ivanka và con rể Jared Kushner của Ông. Sau đó Ông Trump đi Virginia, đi một vòng tại một trong những sân golf của ông. Sau đó, Ông đánh quả bóng chày với ông Rob Manfred, Ủy Viên Liên Đoàn Bóng Chày, tham dự sự kiện World Series, Game 4, và với Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham và Ông David Perdue.

Vào lúc 4 giờ 18 chiều Thứ Bảy 26/10, Ông trở về Tòa Bạch Ốc. 5 giờ chiều, trong bộ com lê màu truyền thống của Hải Quân, cà vạt xanh da trời, Tổng Thống Trump bước vô Phòng Tình Hình (Situation Room) dưới tầng hầm Cánh Tây trong Tòa Bạch Ốc. Tại đây, Tổng Thống Donald Trump ngồi ghế chủ tọa, cùng với Phó Tổng Thống Pence, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Robert O’Brien, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley, Tướng Marcus Evans, Phó Giám Đốc Hành Quân Đặc Biệt, theo dõi chiến dịch tìm diệt thủ lãnh ISIS Baghdadi được thu hình và được gửi trực tiếp từ chiến trường về một màn ảnh đặt trong Phòng Tình Hình, cách xa hơn nửa vòng trái đất (hơn 6,000 dặm). Tất cả các vị đều chăm chú dán mắt trên màn ảnh truyền hình, với nét mặt cương nghị, căng thẳng theo dõi diễn tiến cuộc hành quân đột kích. Chiến dịch được đặt tên Kayla Mueller, một nữ nhân viên cứu trợ Mỹ đã bị ISIS bắt tại Aleppo năm 2013, bị Baghdadi liên tục hãm hiếp trước khi bị giết vào năm 2015. Cho đến nay, thi thể Cô vẫn chưa tìm ra.

5 giờ chiều (giờ miền đông-ET) ngay sau khoảnh khắc các cấp chỉ huy tập trung tại Phòng Tình Hình, tại phi trường Al-Asad ở phía tây Iraq, một hợp đoàn trực thăng Chinooks và Black Hawks cất cánh chở theo 100 chiến sĩ biệt kích ưu tú của Đơn vị Delta, Ranger, quân khuyển thi hành một sứ mạng đặc biệt hiểm nguy, mang theo robot để ngăn ngừa tấn công tự sát.

Bay sau nửa đêm trong vùng Trung Đông (Middle East), hợp đoàn trực thăng vượt qua biên giới Ryria, bay trên không phận Syria, bay ngang vùng trời do các lực lượng Russia, Syria,Turkey và Kurd kiểm soát. Trước đó, giới hữu trách Quân Sự Hoa Kỳ đã thông báo cho họ biết Quân Đội Hoa Kỳ đang hành quân nhưng không cho biết chi tiết.

Cũng vào giờ này, đồng hồ tại Syria chỉ 11 giờ khuya. Hợp đoàn trực thăng bay trong đêm đen, bay thấp và bay nhanh trong 70 phút (khoảng 500 dặm) mới đến mục tiêu. Đoàn chiến binh hành quân đặc biệt cũng được sự yểm trợ từ trực thăng chiến đấu, máy bay không người lái và máy bay tấn công.

Dân làng Barisha chỉ cách mục tiêu khoảng hơn 300 mét là những người nghe tiếng máy và tiếng cánh quạt trực thăng vang trên bầu trời. Sự nghi ngờ đến đầu tiên là một cái gì đang tiến đến khi dân làng trông thấy những trực thăng đang bay thấp trên đường chân trời. Một hoạt động quân sự đang tới. Một dân làng không nêu danh tính nói: “Chúng tôi ra ngoài ban công để xem, và họ bắt đầu nổ súng, súng trường tự động. Vì thế, chúng tôi vô nhà ẩn nấp.”

Súng từ dưới đất bắn lên các trực thăng. Hai ổ súng đại liên phòng không của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, một nhóm jihadi thù địch với ISIS-Islamic State nổ súng vào đơn vị đột kích Hoa Kỳ; ngay tức thì, các ổ phòng không bị hỏa lực từ trên các máy bay yểm trợ trên không trung tiêu diệt.

Từ trên máy bay trực thăng, các chiến binh nổ súng xuống khu nhà hỗn hợp xây dựng kiên cố bằng xi măng cốt thép, có hàng rào tường xây bao bọc chắc chắn. Sau khoảng 30 phút dùng hỏa lực áp đảo mục tiêu, các biệt kích Delta, Ranger, quân khuyển và robot từ trên máy bay tuột dây đổ bộ xuống mặt đất, xiết chặt vòng vây. Để tránh thương vong, lục lượng đột kích dùng tiếng Arab kêu gọi Baghdadi và mọi người trong khu nhà ra ngoài. Hai người lớn và 11 trẻ em ra khỏi tòa nhà. Tất cả đều được kiểm soát kỹ lưỡng để tìm vũ khí hoặc chất nổ mang theo; sau đó, hai người lớn bị cầm giữ trong các cơ sở của quân đội Mỹ; 11 trẻ em được giao cho một bên thứ ba chăm sóc. Thủ lãnh ISIS Baghdadi không xuất hiện. Các chiến binh tiếp tục tấn công vào mục tiêu, tiến vô tòa nhà xây dựng kiên cố nhưng binh sĩ tấn công không tấn công trực diện vô cửa chính và các cửa phụ của tòa nhà sợ rằng có cạm bẫy ở các nơi đó. Vì thế, các chiến sĩ biệt kích đã dùng chất nổ phá thủng một lỗ hổng lớn để xông vô tòa nhà. Cuộc chạm súng giữa các binh sĩ Hoa Kỳ và các tay súng thành viên ISIS diễn ra dữ dội trong khoảnh khắc. Năm tay súng bị bắn hạ gồm 1 đàn ông và bốn phụ nữ, trong đó có hai phụ nữ là vợ của Baghdadi. Cả hai người phụ nữ đều cuốn chất nổ quanh thân. Rất may, họ đã bị bắn gục trước khi kịp kích hỏa bom tự sát.

Chiến trường tạm ngưng tiếng súng. Thủ Lãnh Baghdadi kéo hai người con (thoạt đầu, loan tin là ba người con) thoát xuống một hệ thống đường hầm. Các chiến binh biệt kích đã nghiên cứu kế hoạc hành quân, biết rõ mọi ngõ ngách, ẩn nấp và mọi lối thoát có thể có trong tòa nhà; họ biết rằng Baghdadi vô đường cùng. Các chiến binh tiến bước thận trọng. Một robot và quân khuyển truy đuổi phía sau. Chạy đến cuối đường hầm, không còn lối thoát, tuyệt vọng, Thủ lãnh ISIS Baghdadi kích hỏa bom tự sát, gây thiệt mạng cho cả hai người con và ông ta, trần của đường hầm sụp đổ chôn vùi thi thể của ông ta cùng các con trong đống đổ nát

Cuộc hành quân đột kích truy tầm và hủy diệt thủ lãnh ISIS Baghdadi, người bị truy nã gắt gao nhất thế giới kết thúc lúc vào lúc 7 giờ 15 tối (giờ miền đông_ET) trong toàn thắng.

Về phía lực lượng thi hành chiến dịch, có hai chiến binh và một quân khuyển bị thương nhẹ.

Các chuyên viên thử nghiệm DNA bắt tay vào việc, họ thử nghiệm DNA của thủ lãnh ISIS Baghdadi; mẫu thử nghiệm gồm có những mảnh thịt xương vừa thu nhặt tại chỗ, các vật dụng của Baghdadi được sưu tầm trong khi Baghdadi bị ở tù ở Iraq năm 2014, vật dụng và đồ lót của Baghdadi sử dụng bị nội tuyến thu thập được. Sau 15 phút thử nghiệm, các chuyên viên xác định DNA là của Baghdadi và tuyên bố thủ lãnh ISIS Baghdadi đã vừa bị tiêu diệt.

Chỉ Huy Trưởng chiến dịch gọi về Hoa Kỳ báo cáo tự tin 100%, trúng giải độc đắc... Chính Baghdadi. Chính hắn!100%. Chấm dứt.

Các chiến binh Hoa Kỳ bắt đầu lục soát kỹ lưỡng tòa nhà, đào bới các mảnh vỡ, thu giữ 5-6 điện thoại di động, 2-4 computers, một số đĩa flash UBS, nhiều tài liệu quan trọng, những kế hoạch khủng bố trong tương lai. Sau hai giờ lục soát, toàn bộ chiến binh thi hành nhiệm vụ tại mục tiêu đã lên 8 máy bay trực thăng bay về nơi xuất phát, cùng đường bay lúc đi.

Sau đó, máy bay phản lực F-15 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper dùng hỏa lực gồm hỏa tiễn Hellfire, Air-to Surface Standoff, bom laser dẫn đường GBU, san bằng tòa nhà thành bình địa, mục đích là để ngăn ngừa nơi đây biến thành đền thờ kẻ khủng bố.



Thủ Lãnh nhà nước Hồi Giáo al-Baghdadi. Picture: Shealad Craighead/Getty images



Chân Dung Lãnh Tụ Nhà Nước Hồi Giáo - ISIS





Abu Bakr al-Baghdadi có thể là kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới và là nhân vật tối cao của thánh chiến toàn cầu, nhưng chỉ là một nhân vật huyền thoại đối với những chiến binh săn lùng ông ta.

Sinh năm 1971 trong một gia đình trung lưu, hệ phái Sunni ở thành phố Samarra, Iraq. Al-Baghdadi luôn xem vận mệnh của ông ta là một nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng. Khi còn trẻ ông ta là một cầu thủ túc cầu xuất sắc, nhưng được biết nhiều hơn vì lòng mộ đạo.

Al- Baghdadi chuyển đến Baghdad để học, tốt nghiệp cao học về kinh Koran và sau đó giảng dạy tại một nhà thờ Hồi giáo. Khi Mỹ xâm chiếm Iraq năm 2003, ông ta đã tham gia cuộc nổi dậy dữ dội. Một năm sau, các lực lượng Hoa Kỳ đã bắt giữ Al- Baghdadi ở Fallujah, nhưng ông ta được coi là một mối đe dọa cấp thấp và chỉ bị giam giữ trong mười tháng. Tuy nhiên, điều quan trọng là ông ta đã có thời gian ở địa ngục Abu Ghraib và Camp Bucca - được gọi là Đại học Jihad University- nơi đây, ông ta kết bạn với chiến binh thánh chiến khắc nghiệt. Sau khi được phóng thích, Al-Baghdadi gia nhập chi nhánh Al Qaeda của Iraq, sau này trở thành Nhà nước Hồi giáo Iraq.

Được biết đến với cái tên 'The Invisible Sheikh' – mang chiếc mặt nạ đức hạnh – ông ta nói chuyện với các cấp chỉ huy thuộc cấp, duy trì cách cư xử kín đáo, tránh sự phô trương như các nhà lãnh đạo thánh chiến khác, khiến họ dễ bị các dịch vụ tình báo theo dõi.

Thật vậy, ông ta chỉ xuất hiện trong hai video trong suốt cuộc đời - cho đến khi Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ đã ghi lại rõ ràng cảnh ông ta tự sát bằng bom ở phía tây bắc Syria. Năm 2010, al- Baghdadi nổi lên trở thành thủ lĩnh của nhà nước Hồi Giáo, và các chiến binh của ông ta đã xâm nhập vào Syria để tận dụng sự hỗn loạn do cuộc nội chiến gây ra. Do đó, Nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã biến thành Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant - và ISIL (sau này là IS) đã ra đời. Trong năm năm, al-Baghdadi - một cái tên thánh chiến, tên thật là Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri - dẫn đầu tổ chức khủng bố man rợ nhất mà thế giới hiện đại đã biết. Al- Baghdadi đã gây chú ý trên toàn cầu vào tháng 7 năm 2014 khi một video trên YouTube cho thấy ông ta trên bục giảng của nhà thờ Hồi giáo Nouri ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, nơi những người lính IS của ông ta vừa chinh phục. Al- Baghdadai nói với các tín đồ: “Hôm nay, các bạn là người bảo vệ tôn giáo và bảo vệ mảnh đất Hồi giáo”.

Vào năm 2015, nhà chiến thuật chiến trường tàn nhẫn này đã cai trị một khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq có kích thước rộng bằng nước Anh, với gần 8 triệu người dưới quyền kiểm soát, và ngân sách hàng năm hơn 1 tỷ đô la - được tạo ra từ việc bán dầu từ các cơ sở do IS kiểm soát, nhưng cũng còn từ việc tống tiền và bắt cóc. Lực lượng dân quân cuồng tín của al- Baghdadi, đổ xô đến caliphate từ khắp nơi trên thế giới, được ghi nhận ít nhất là 30.000 người, nhưng một số ước tính khác đã đưa con số cao nhất, ít nhất là gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba.

Trên đường đánh chiếm các tỉnh thành của Iraq, người ta thấy những chiếc xe dân sự chất đầy phiến quân mặc đồng phục hoặc dân sự, tay cầm súng tiểu liên, súng phóng hỏa tiễn; phất cờ đen trên viết chữ trắng. Họ gây kinh hoàng cho người dân địa phương; theo thì sống, không theo thì chết. Phụ nữ bị làm nô lệ tình dục, trẻ em bị huấn luyện quân sự, gây căm thù; đàn ông, thanh niên bị xử tử. Tín đồ các tôn giáo khác như các Kitô hữu, Yazidis và Hồi giáo Shia bị tàn sát, người đồng tính bị trừ khử. Một sĩ quan phi công người Jordan bị bắt sống, nhốt cũi diễn hành trên đường phố rồi bị thiêu sống. Tại Iraq, hơn 200 ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy có chứa từ 6.000 đến 12.000 thi thể nạn nhân của ISIS. Hiện vẫn còn nhiều ngôi mộ tập thể tiếp tục được phát giác ở Syria.



Nạn Nhân Phương Tây





ISIS đặc biệt đối xử tàn bạo với con tin phương Tây. Trên các băng video, cho thấy các con tin bị xử tử bằng cách chém đầu: James Foley: Foley, một nhà báo người Mỹ, đã mất tích ở Syria vào năm 2012, bị ISIS chặt đầu trong một video do ISIS thu hình vào năm 2014. David Haines, nhân viên cứu trợ người Anh đã bị những kẻ cực đoan bắt vào năm 2013 và bị chém đầu vào năm sau. Các con tin khác như Kayla Mueller. bị ISIS bắt cóc làm con tin năm 2013 và bị giết năm 2015. Olivia Campbell-Hardy là một thiếu nữ 15 tuổi bị chết trong vụ nổ khủng bố ở Manchester khi Ariana Grande đang trình diễn.



Người Báo Tin



Thủ lãnh nhà nước Hồi Giáo al-Baghdadi là một tội phạm bị tầm nã gắt gao nhất thế giới; các tổ chức tình báo Hoa Kỳ và quốc tế đã nỗ lực truy tầm. Vì thế, hành tung của ông ta rất bí ẩn.

Tổng Thống Donald Trump cho biết Mỹ bắt đầu nhận được thông tin tình báo rằng Baghdadi ở Idlib khoảng một tháng trước, bao gồm một số thông tin "hữu ích" từ người Kurd. Hai nguồn tin giấu tên nói với New York Times rằng Hoa Kỳ đã biết về nơi ở của Baghdadi từ hồi tháng 7, sau khi vợ và người truyền tin của ông ta bị bắt. Một nguồn tin về nơi trú ẩn của Al-Baghdadi trong thời gian gần đây trở nên khả tín. Một chiến binh nhà nước Hồi Giáo ISIS đã trở thành người cung cấp tin tức về al-Baghdadi khi anh ta tan vỡ giấc mộng Hồi Giáo, nguyên do người thân của anh ta bị ISIS giết. Nhân vật này đã vô sâu trong guồng máy của ISIS , là cố vấn an ninh cho Al-Baghdadi; ông ta đã cung cấp chi tiết về khu nhà ở, sự di chuyển của al-Baghdadi. Ông ta ở bên cạnh các chiến sĩ khi cuộc đột kích đang diễn ra và sau đó, rời đi cùng với quân đội Hoa Kỳ. Chính nhân vật này đã báo al-Baghdadi luôn mặc áo có gắn bom để tránh bị bắt; lấy cắp đồ lót và mẫu máu của al-Baghdadi, cung cấp cho tình báo Hoa Kỳ để phân tích DNA sau khi ông ta tự sát.

Ngày 24/10, Al-Baghdadi, gia đình và tùy tùng đã có mặt tại khu nhà hỗn hợp. Hai ngày sau, cuộc đột kích táo bạo, nguy hiểm trong đêm khuya diễn ra và kết cục al-Baghdadi và đoàn tùy tùng bị tiêu diệt. Hai ngày sau cuộc đột kích, nguồn tin cùng với gia đình được đưa ra khỏi khu vực và có thể sẽ nhận được ít nhất một số tiền thưởng trị giá 25 triệu đô la. Cuộc hành quân đột kích truy tầm, tiêu diệt thủ lãnh nhà nước Hồi Giáo thành công vang dội.

Vào năm 2011, Toán Seal Sáu tiêu diệt thủ lãnh khủng bố Osama Bin Laden. Lần này, các chiến sĩ LLĐB Delta, Biệt Động Quân đã tiêu diệt thủ lãnh ISIS al- Baghdadi. Cả hai cuộc hành quân đặc biệt đầy táo bạo, nguy hiểm đều mang lại chiến thắng ngoạn mục cho quân đội Hoa Kỳ, một quân đội thiện chiến với hỏa lực kinh hồn.





Quân khuyển truy đuổi sl-Baghdadi trong đường hầm được gọi là quân khuyển anh hùng, có tên là Conan, gốc Belgian Malinois. Tổng Thống Trump nói tôi muốn cảm ơn các binh lính, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến tham gia vào nhiệm vụ đêm qua. “Các bạn là những người tài giỏi nhất ở bất cứ đâu trên thế giới.” Tôi muốn cảm ơn Tướng Mark Milley và các Tham mưu trưởng Liên quân của chúng ta, và tôi cũng muốn cảm ơn các chuyên gia làm việc trong các cơ quan khác của chính phủ Mỹ, những người quan trọng đối với thành công của chiến dịch. Tổng Thống đề cập đến CIA và các cơ quan tình báo khác đã giúp tuy tầm Baghdadi. Ông cảm ơn Russia, Turkey, Syria, Iraq và "Người Kurd Syria vì một số hỗ trợ mà họ có thể cung cấp cho chúng tôi".

Đêm qua là một đêm tuyệt vời cho người Mỹ và thế giới.





Bùi Quốc Hùng - Theo Reuteurs, AP, Fox News, The WA Post...