Trump: Quốc Dân Mắc Nợ Các Chiến Sĩ Vì sự Hy Sinh của Họ

NEW YORK CITY - Vào ngày 11/11, TT Trump trở lại thành phố nhà với bài học lịch sử, là “đất nước mắc nợ vĩnh viễn chiến sĩ về các hy sinh của họ”.

Ông Trump và đệ nhất phu nhân đặt vòng hoa tại đài tử sĩ. Ông nhắc đến thế chiến, chiến tranh nam-bắc Hàn và chiến tranh Vietnam, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, với khẳng định “Với mỗi cựu chiến binh, vinh quang của họ tăng theo thời gian - thành phố New York vinh dự với sự có mặt của anh chị em, đất nước này mãi mãi mắc nợ và mang ơn chiến sĩ”.

Ông Trump nhấn mạnh “Chiến sĩ là lý do để quốc dân hãnh diện, kẻ thù run sợ và đất nước tiến lên trong tự do”. Ông tiếp lời “Ngày Cựu Chiến Binh bắt đầu tại thành phố New York là thích hợp. Từ những ngày đầu của Hiệp Chủng Quốc, New York là tiếng nói khuếch đại của tinh thần Mỹ quốc, là trái tim của 1 đất nước táo bạo và bất chấp thử thách”.

Nhà báo viết: ông Trump là TT tại chức đầu tiên dự lễ Veteran Day tại New York, cùng tuần lễ lịch sử mà Hạ Viện bắt đầu tổ chức điều trần công khai trong tiến trình điều tra các tố giác luận tội lãnh đạo hành pháp.

CBS tường thuật: trong lúc TT Trump lên tiếng, biểu ngữ tại cao ốc gần đó là dòng chữ “luận tội”, và tiếng hô “bỏ tù Trump”.