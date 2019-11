Chuyên Viên Chất Nổ Bộ Binh Kiệt Sức Vì Nhiều Việc, Ít Người

Những chuyên viên chất nổ (EOD) thuộc binh chủng bộ binh phàn nàn: nhân sự giảm, trong khi nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Trump và những viên chức chính phủ khác tăng, khiến họ cảm thấy bị quá tải, và không được huấn luyện đúng mức cho công việc nguy hiểm này.

Một chuyên viên EOD cao cấp thuộc binh chủng bộ binh đã trả lời với phóng viên rằng ông và đồng đội cảm thấy kiệt sức. Nhiều người muốn bỏ cuộc, đi tìm một công việc khác.

Chuyên viên EOD được huấn luyện để tháo gỡ chất nổ an toàn. Họ có mặt trong mọi binh chủng Hoa Kỳ. Khi không ra chiến trường, họ hỗ trợ cảnh sát địa phương trong việc bảo vệ các yếu nhân (VIP).

Vấn đề là số nhiệm vụ được giao của những chuyên viên EOD không ra chiến trường tăng mạnh so với trước đây: trong năm 2017, họ thực hiện 690,000 giờ công tác, so với 248,000 giờ trong 1 thập kỷ trước. Lý do là hiện nay có nhiều VIP cần bảo vệ, trong khi số quân nhân muốn làm công việc này lại không cân xứng. Vào năm 2010, binh chủng bộ binh tuyển mộ được 1,283 lính làm chuyên viê EOD. Trong năm 2019, con số này chỉ là 250!