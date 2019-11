Thăm Dò ABC: Cả 5 Ứng Viên Dân Chủ Đều Vượt Xa Trump

Theo một cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Washington Post vừa công bố hôm 5 tháng 11, cả năm dự ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ đều dẫn điểm phần trăm trên 2 chữ số so với tổng thống Trump trong kỳ bầu cử 2020, sẽ xảy ra trong vòng một năm nữa.

Cựu phó tổng thống Joe Biden và TNS Bernie Sanders nắm giữ 56% so với 39% của tổng thống Trump. Trong khi đó, TNS Elizabeth Warren có 54% so với Trump 39%. Và ngay cả Thị Trưởng South Bend Pete Buttigieg cũng có lợi thế 51% so với Trump 40%, và Kamala Harris là 52% so với Trump 41%.

Sau đây là một số kết quả khác cũng trong cuộc thăm dò:

- Trump không vượt trội các đối thủ Dân Chủ trong nhóm cử tri da trắng, nhóm mà ông đã thắng 20 điểm trong năm 2016. Trong khi đó. 90% cử tri da đen và 2/3 cử tri Hispanic ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ.

- 60% người Mỹ nói rằng Trump không trung thực và đáng tin, thiếu những tư cách cá nhân và tính khí để có thể lãnh đạo hiệu quả, và không hiểu rõ những vấn đề của người dân. 66% nói Trump hành sử không giống một vị tổng thống kể từ khi vào Bạch Ốc.

- Những nhà phân tích nói đóng góp lớn nhất của Trump là sự vận hành của nền kinh tế. Nhưng chỉ có 34% người Mỹ cho rằng thành quả này thực sự là của Trump, đánh giá công trạng của ông cao về thành quả này.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ 27-30/10, trong một mẫu ngẫu nhiên gồm 1003 người. Kết quả có sai số mẫu là 3.7% điểm.

Tổng thống Trump mới đây phủ nhận mọi kết quả thăm dò, kể cả thăm dò của Fox News. Ong vẫn tự tin là mình có thể thắng với phiếu cử tri đoàn.