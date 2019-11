Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại Họp Báo Tường Trình Cuộc Hội Thảo Lịch Sử Tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Hình ảnh trong cuộc họp báo

Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy này 2 tháng 11 năm 2019, Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại do ông Hồ Văn Sinh, Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại đã tổ chức buổi họp báo nhằm mục đích tường trình lại cuộc hội thảo lịch sử đã diễn ra vào ngày 25 Tháng Mười, 2019, tại phòng hội Quốc Hội Hoa Kỳ trong Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Dirksen Senate tại Washington,

Tham dự buổi họp báo có một số các cơ quan truyền thông, quan khách có Mục Sư Lê Minh, Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc và đồng hương.

Mở đầu buổi họp báo là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, sau đó ông Hồ Văn Sinh mời ông Phạm Đức Hậu, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và cựu Trung Tá Nguyễn Quang, Phó CHủ Tịch Nội Vụ lên bàn chủ tọa.

Tiếp theo Ông Hồ Văn Sinh lên cho biết thành phần tham dự và diễn tiến về cuộc hội thảo. Tham dự buổi hội thảo có các vị quan khách Việt-Mỹ, các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ và quốc tế. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các diễn giả trong đó có một số các chính khách Hoa Kỳ như: George J Veith U.S. Army Captain (Retired) and Vietnam War Author, George F. Close U.S Army Major General (Retired), Thomas J. Verbeck U.S Air Force Brigadier General (Retired), Robert Smith Chaieman of the Greater Fall Church Veteran Council, Richard (Dick) Black U.S. Army Colonel (Retired) and VA 13th District Senator. Về phía Việt Nam có Bà Trúc Nương Huỳnh Brown, President of the Vietnamese Women Association of Washington D.C., Maryland, and Virginia, Lan Hùng Nguyễn Chaiman of the Vietnamese Community of Central Virginia, Lan Văn Nguyễn Army of the Republic of Vietnam Lieutenant Colonel (Retired) cùng một số các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam và một số các viên chức Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Cuộc hội thảo dưới sự bảo trợ của Thượng Nghị Sĩ John Cornyn, Texas.

Theo Ông Hồ Văn Sinh cho biết: “Trong lịch sử cuộc tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam, người ta chỉ ghi nhận một vài trận đánh giữa Mỹ và Cộng Sản Bắc Việt. Còn VNCH thì gần như không được nói tới. Bất công hơn nữa là những thành phần phản chiến chống chiến tranh Việt Nam, thành phần thân Cộng và giới truyền thông khuynh tả đã viết sách, làm phim, tổ chức hội thảo về chiến tranh nhằm tuyên truyền xuyên tạc bóp méo bôi nhọ chính nghĩa của VNCH.

Những buộc tội một cách oan nghiệt và tàn độc đã đổ lên đầu chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Chuyện nầy có nhiều người biết, nhưng đã 44 năm qua mà không một tổ chức nào lên tiếng một cách chính thức để cải chính, thanh minh trước luận điệu dối trá chà đạp danh dự của Quân Dân Cán Chính VNCH. Ngạn ngữ có câu “Im lặng tức là đồng lõa với bóng tối.” Vì vậy, có thể đó là một trong số các lý do khiến công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản xâm lăng của chúng ta chưa được dư luận chính trị tại Hoa Kỳ và quốc tế chú ý hỗ trợ,”

Tiếp theo ông Phạm Đức Hậu Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ cho biết: “Tình trạng trong nước bây giờ rất gay cấn về vấn đề Trung Cộng, biển đảo, môi trường, tham nhũng… Đây cũng là thời điểm đem lại cho chúng ta có hy vọng về sự thay đổi chính quyền Cộng Sản, có thể là nhanh chóng. Chúng ta phải cố gắng đấu tranh bằng tất cả phương tiện ở hải ngoại để hỗ trợ cho đồng bào trong nước. Vì có biết bao nhiêu người đã đứng lên đấu tranh vì lý tưởng tự do, và cũng đã có rất nhiều người đã và đang chịu cảnh tù đày trong nước. Vì thế, không một lý do gì mà chúng ta phải ngồi yên để nhìn đồng bào trong nước phải tự tranh đấu vì lý tưởng tự do cho đất nước của chúng ta.”

Theo ông Hồ Văn Sinh cho biết, sự trung thực về lịch sử Việt Nam tại Hoa Kỳ rất ít nói đến Việt Nam Cộng Hòa, nhất là trong trường học, họ cũng chỉ nhắc nhở một vài trận đánh giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam. Thậm chí, có rất nhiều cuốn sách tuyên truyền cho Cộng Sản cũng như những cuốn sách bất lợi cho VNCH thì lại có rất nhiều trong thư viện của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao lại có Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại.

Ông tiếp: “Sau 44 năm, chúng ta mới được nói lên cái chính nghĩa của VNCH vào ngày 25 Tháng Mười, 2019 vừa qua tại Quốc Hội Hoa Kỳ, và đã được dân chúng quốc nội cũng như các hội đoàn đấu tranh tại hải ngoại theo dõi rất kỹ. Sau biến cố cuối Tháng Tư, 1975 cho đến nay tất cả những người dân trong nước cũng như ở hải ngoại đều mong mỏi VNCH sẽ trở lại. Vì chúng ta có yếu tố về pháp lý. Sau buổi tường trình đó, chúng tôi nhận được vài điểm rất thuận lợi, và sự kiện này, chúng tôi sẽ trình bày với đồng hương vào vài tuần lễ sắp tới,”

Ông Nguyễn Quang Phó Chủ Tịch Nội Vụ cho biết:” Hiện tại chỉ có Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại thì may ra mới cứu được đất nước thoát khỏi sự cai trị của cộng sản.”

Trong dịp nầy Mục Sư Lê Minh đã nói: “Chúng ta có niềm tin và hiến pháp để chúng ta làm được những gì mà có thể làm được, nhằm để cho thế giới biết được rằng, Hiệp Ước đã ký tại Paris phải được tôn trọng. Điều này tôi biết rất khó, bởi vì đã trải qua 44 năm rồi, nhưng tôi vẫn cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo đuổi cho đến bây giờ. Theo tôi biết tại Hoa Kỳ, sức mạnh của chúng ta là lá phiếu, và chúng ta cũng có thể kêu gọi Tổng Thống Trump nói với chính quyền Cộng Sản Việt Nam là phải tôn trọng Hiệp Định Paris đã được ký kết vào 1973.”

Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc nói: “Mặc dù chúng ta có chính nghĩa, nhưng theo tôi thấy rất khó khi muốn chính phủ Hoa Kỳ gợi lại Hiệp Định Paris theo chúng ta yêu cầu hoặc gởi thỉnh nguyện thư lên Tổng Thống Hoa Kỳ để cứu xét. Nhưng, nếu chúng ta vận động được đông đảo người dân trong nước cũng như đồng bào ở hải ngoại cùng đứng lên để hợp tác vào công việc này, thì hy vọng chúng ta sẽ thành công.”

Cuối cùng ông Hồ Văn Sinh cho biết: “Ủy Ban Vận Động VNCH Trở Lại đã được phép tổ chức một cuộc tường trình nhằm bạch hóa về lịch sử chiến tranh Việt Nam và số phận nghiệt ngã bi thảm của Quân Dân Cán Chính VNCH đã phải gánh chịu sau khi bị Cộng Quân tràn ngập xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ miền Nam vào cuối Tháng Tư, 1975. Cộng Sản Việt Nam đã bất chấp Hiệp Định Paris và Định Ước Quốc Tế năm 1973 nhằm chấm dứt chiến tranh để tái lập hòa bình mà 12 Quốc Gia đã ký kết dưới sự chứng kiến của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.”

Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với ban tổ chức: Hồ Văn Sinh (714) 305-9025, Phạm Đức Hậu (714) 658-6935, Nguyễn Quang (657) 271-6042. Hoặc qua trang web: www.vietnamconghoa.us.