An Giang: Thanh Niên Treo Cổ Tự Tử Vì Vay Lãi Cắt Cổ

AN GIANG, VN -- Một thanh niên 31 tuổi đã treo cổ tự tử trong nhà chỉ vì mắc nợ vay tiền lãi quá cao, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 8 tháng 11.

Vài ngày trước khi chết, C. liên tục bị 'khủng bố' điện thoại đòi nợ. Sau đó, C. nghỉ làm rồi treo cổ tự tử ở nhà. Lực lượng chức năng phát hiện có 2 bản hợp đồng vay tiêu dùng của 2 tổ chức tài chính với lãi suất 47%/năm.

Chiều 8-11, thượng tá Lê Văn Thạnh - phó trưởng Công an huyện Châu Phú, An Giang - cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ anh N.M.C., 31 tuổi, ngụ ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang, treo cổ tự tử vào sáng 7-11.

Theo ông Thạnh, anh C. hiện làm công nhân cho một công ty ở Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ở địa phương, anh C. không dính vào tệ nạn xã hội hay cờ bạc.

"Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, phát hiện tại gia đình có 2 bản hợp đồng vay tiêu dùng của 2 tổ chức tài chính ở huyện Châu Thành, An Giang với số tiền trên 15 triệu đồng. Chúng tôi nghi cái chết của C. liên quan đến nợ. Ngoài ra, chưa phát hiện nguyên nhân nào khác", thượng tá Thạnh nói.

Còn bà Trần Thị Tuyết - mẹ ruột anh C. - cho biết vài ngày trước khi chết, C. nói bà cho mượn vài triệu đồng để trả nợ nhưng gia đình không đủ tiền.

"Nó nói nếu không trả họ sẽ tìm đến nhà. Điện thoại nó bị gọi liên tục đến nỗi nó bẻ sim không xài điện thoại luôn", bà Tuyết khóc kể lại.

Bà Trần Thanh Nga - dì ruột của C. - cho biết C. chưa vợ con và cũng không ăn chơi nên cũng không hiểu sao lại vay tiền thiếu nợ nhiều như vậy.

"Bữa đó, C. nói với mẹ xin hốt hụi để trả nợ 12 triệu đồng. Dù đã trả xong nhưng vài ngày sau đó, em bà con với C. cũng bị người khác gọi điện đòi tiền C. nữa. Đứa cháu này mới gọi lại cho C. nhưng đã khóa máy. Phía bên kia chỉ nói đã quá hạn mấy ngày rồi và hăm dọa sẽ tìm đến nhà", bà Nga nói.

Theo bà Bùi Ngọc Dung - phó Ban ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, toàn xã có khoảng 200 người vay tiêu dùng theo hình thức tương tự như C.

"Có lần tôi gặp cả nhóm 10 thanh niên xăm trổ đầy mình lại địa phương cầm theo danh sách hỏi địa chỉ từng người để đòi nợ. Tôi chỉ họ lên công an xã tìm thì họ lên xe chạy mất. Vì sao vay vốn tiêu dùng lại tràn ngập nông thôn mà lãi cao như vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ", bà Dung nói.

2 Người Gồm 1 Ông VN Bị Buộc Tội Phóng Hỏa Để Gian Lận Bảo Hiểm

SAN JOSE – Một người đàn ông San Jose 48 tuổi đã nhận tội trong tuần này để dàn dựng một loạt các vụ hỏa hoạn như là một phần của âm mưu thu thập hàng triệu đô la thiệt hại, theo các nhà chức trách cho biết.

Vụ cháy nhà, cơ sở kinh doanh và kho hàng xảy ra ở San Jose và Stockton trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 9 năm 2013, theo Bộ Bảo Hiểm California.

Trong một bản tin phát hành hôm Thứ Năm, bộ này cho biết họ đã biết về vụ lừa đảo vào tháng 1 năm 2014 khi một người đưa tin cung cấp địa chỉ chính xác nơi xảy ra vụ cháy nhà tiếp theo.

Bộ đã mở một cuộc điều tra chung, được đặt tên là Chiến Dịch Firebird, với Sở cứu hỏa San Jose, Văn phòng Biện Lý Quận Santa Clara và Văn phòng Biện Lý Quận San Joaquin.

Chen làm cho nó xuất hiện như thể đám cháy ở hai ngôi nhà là kết quả của tai nạn nấu ăn bất cẩn, theo bộ phận. Ông cũng trồng những tài sản bị khói làm hư hại, nhiều trong số đó đã được sử dụng trong các yêu cầu bảo hiểm từ các vụ cháy tại kho và doanh nghiệp của ông.

Bộ này cho biết Chen và một người đồng mưu khác, Ha Nguyen, 64 tuổi, đã thuê một số nhà kho cho một doanh nghiệp xuất nhập cảng mà họ đồng sở hữu. Họ đã sử dụng những tài sản bị khói làm hư hại để yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các đám cháy trong kho khác của họ.

Ngoài ra, cuộc điều tra cho thấy hàng hóa được cho là bị hư hại trong vụ cháy đã được mua, nhưng chưa được nhận.

Chen và Nguyen cuối cùng đã cố gắng yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 5.65 triệu đô la và nhận được khoảng 4 triệu đô la từ năm công ty bảo hiểm, theo bộ này.

Chen đã nhận tội với nhiều trọng tội về gian lận bảo hiểm và đốt phá trong tuần này. Nguyễn đã làm như vậy vào tháng Chín.