Biểu Tình Chống Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam Và Yểm Trợ Tinh Thần Đấu Tranh Vì Dân Chủ Của Hồng Kông

Los Angeles (Bình Sa)- - Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 02 giờ trưa thứ Năm ngày 7 tháng 11 năm 2019, trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại số 443 Shatto Place, Los Angeles, để phản đối Trung Cộng xâm chiếm Đảo Tư Chính, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và yểm trợ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông.

Mặc dù trong ngày làm việc, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai một số đồng hương đã tham dự ngoài số đồng hương đến từ Little Sài Gòn còn có phái đoàn Cộng Đồng Người Việt San Diego do Bà Đặng Kim Trang hướng dẫn, cộng đồng Pomona do BS. Võ Đình Hữu, ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, một số quý vị niên trưởng, các cựu quân nhân thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các cơ quan truyền thông, Đặc biệt có Đài Truyền Số 5 Los Angerles đến theo dõi để loan tin.

Đúng 2 giờ đoàn người từ khắp nơi tập trung trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng với rừng cờ vàng, cờ Hoa Kỳ và biểu ngữ với những hàng chữ: “Red China Stop Invading Vietnam,” “Đả đảo Việt cộng bán nước” “Tiêu Diệt Cộng Sản là Yêu Nước”, “Stop Red China Agression”

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách, Tiếp theo, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trưởng ban tổ chức lên cảm ơn đồng hương tham dự, ông nói: “Mặc dù trong ngày làm việc nhưng đồng hương đã tham dự như thế nầy thật là quý hóa vô cùng, sự hiện diện của quý vị đã nói lên tinh thần yêu nước.” Ông tiếp: Lý do cuộc biểu tình hôm nay có hai điểm chính đó là: Chống Trung Cộng Xâm Lăng Đão Tư Chính và Biển Đông, yểm trợ tinh thần đấu tranh dân chủ của sinh viên Hồng Kông. Trước tình hình nầy, chúng ta phải nói lên tiếng nói và yêu cầu thế giới phải lên tiếng không để cho Trung Cộng xem Biển Đông như là một ao nhà của chúng và ông kêu gọi đồng hương phải tham gia những cuộc biểu tình để giữ lửa đấu tranh chống lại chủ nghĩa bành trường của Trung Cộng, chúng đã ngang nhiên xâm chiếm Đảo Tư Chính, vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đó là lý do chính của cuộc biểu tình hôm nay.”

Tiếp theo lời phát biểu của BS. Võ Đình Hữu, trong lời phát biểu ông cho biết, trước sự Trung Cộng xâm lăng Đão Tư Chính, Biển Đông Hoa Kỳ đã lên tiếng về vấn đề nầy. Để cho một số khách ngoại quốc hiểu cuộc biểu tình ông nói bằng tiếng Anh và sau đó ông đến tiếp xúc với phóng viên Đài Truyền Hình số 5 giải thích về cuộc biểu tình.

Trong lời phát biễu Bà Đặng Kim Trang Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego đã nói: “Đất nước đang gặp đại họa, chúng ta cùng đứng lên giữ gìn giang san quê nhà đất tổ, tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chu , nhân quyền cho Việt Nam…”

Sau đó đoàn người xếp thành hàng dài tuần hành theo con đường trước tòa lãnh sự Trung Cộng, đoàn người vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu, trong lúc nầy có những chiếc xe chạy ngang cũng đồng tình ủng hộ bằng cách bóp còi vang trên đường phố.

Đoàn người đã hô vang những khẩu hiệu đã đão Trung Cộng xâm lăng, cộng sản Việt Nam bán nước, hèn với giặc, ác với dân…

Trong lúc nầy Ông Phan Kỳ Nhơn cho biết những cuộc biểu tình thường lệ để yểm trợ tinh thần đấu tranh quốc nội sẽ tiếp tục diễn ra như thường lệ, yêu cầu đồng hương theo dõi trên các hệ thống truyền thông biết chi tiết ngày giờ tổ chức để tham dự.

Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.