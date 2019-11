39 Người Chết Ở Anh Là Dân Tại 6 Tỉnh VN

Bộ Công An CSVN xác nhận 39 nạn nhân chết tại Anh đều là người Việt và là cư dân tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 11. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Bộ Công An vào tối ngày 7/11 đã có thông cáo báo chí xác định tất cả 39 nạn nhân bỏ mạng trên chiếc xe container đông lạnh vào Anh hôm 23/10 đều là người Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 1/11, Cảnh sát Anh đã xác định cả 39 nạn nhân trên chiếc xe tải đều là người Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí mới, Bộ Công An cho biết 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Thông cáo viết: "Bộ Công an Việt Nam lấy làm tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này."

Ông Ngô Toàn Thắng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7/1 cho biết đoàn công tác Việt Nam sang Anh do thứ trưởng Ngoại trưởng Tô Anh Dũng dẫn đầu đã có nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành và giới chức chính phủ Anh. Hai phía cùng phối hợp đẩy nhanh việc xác minh danh tính các nạn nhân xấu số và lo giải quyết hậu sự.

Khi đại diện hãng thông tấn AFP đề nghị cung cấp chi tiết thêm thông tin về vụ việc này, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời cơ quan chức năng hai nước đang tích cực làm việc và sẽ sớm cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Cũng tin liên quan, truyền thông trong nước dẫn phát biểu của thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn rằng có nhiều khả năng vào chiều nay (7/11) hoặc chậm nhất là ngày mai (8/11) sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh. Đồng thời, hai nước cũng đang đàm phán về phương án sẽ đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam.

Cũng trong ngày 7/11, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng cho báo chí biết, hiện Việt Nam vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng Anh để tiến hành đối chiếu. Vụ việc này có những cách biệt pháp luật giữa Việt Nam và Anh nên còn nhiều vấn đề cần phải trao đổi.

Đại tá Lê Xuân Hoài, phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết các gia đình ở địa phương này có thân nhân trong vụ 39 người chết trong thùng container ở Anh sẽ nhận thi thể ở sân bay Nội Bài.

Trong hình, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về vụ việc.