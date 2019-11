Garden Grove & Thành Phố Lân Cận Tổ Chức ‘Meet On Beach’

Lần đầu tiên, sự kiện 'Meet on Beach' kết nối bảy Thành phố kéo dài trên đường Beach Boulevard, sẽ tổ chức vào Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019.

Chương trình gồm một loạt các hoạt động outdoor trãi dài dọc theo bảy Thành phố, từ La Habra, Buena Park, Anaheim, Stanton, Garden Grove, Westminster và Huntington Beach. Người đi bộ và đi xe đạp sẽ tận hưởng một ngày với các hoạt động ngoài trời miễn phí cùng gia đình trên đại lộ Beach Boulevard để khám phá các chương trình community activities ở bảy Thành phố.

Điểm gặp của Thành phố Garden Grove là tại trường Wakeham Elementary School, 7772 Chapman Avenue, lúc 10:00 giờ sáng đến 2:00 giờ trưa.

Tại đây sẽ có các xe thực phẩm (food truck), bao gồm Dri Muff Inc. và Fiesta Gourmet; các trò chơi trên bãi cỏ, rock wall, lều nghệ thuật (pop-up art tent), luyện tập vượt chướng ngại vật (inflatable obstacle course), quà tặng, và một cơ hội để check-up xe đạp tại trạm xe đạp Papa Wheelie.

Những người tham gia hôm đó con có cơ hội trúng được 1 Lucky Prospect Pro Scooter (trị giá $250) hoặc 1 đêm nghĩ cùng gia đình tại Great Wolf Lodge Southern California, trong lúc có thể thưởng thức xem triển lãm ‘Safe Moves City’, được mang đến bởi Garden Grove Police Department.

Âm nhạc giải trí sẽ được cung cấp bởi DJ Gummo. Bãi đậu xe công cộng có sẵn tại bãi đậu xe của US Bank, nằm ở góc đông nam của Chapman và Beach Blvd, từ 9:00 sáng và đóng cửa lúc 3:00 chiều.

Sự kiện ‘Meet on Beach’ được tổ chức bởi Go Human và Southern California Association of Governments. Sự kiện miễn phí ngoài trời nhằm khuyến khích người tham dự reimagine Beach Boulevard cho các cơ hội phát triển kinh tế lâu dài, đồng thời làm phong phú thêm kinh tế của hàng xóm và cư dân xung quanh.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập meetonbeach.com hoặc truy cập trang web của Thành phố tại ggcity.org/meetonbeach hoặc trang Facebook Thành phố Garden Grove City Hall.