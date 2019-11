Arcadia, Calif. (Ngày 31 tháng 7, năm 2019) – Với sự hưởng ứng và ủng hộ nồng nhiệt từ quan khách trong cộng đồng, Vườn Ươm và Vườn Bách Thảo Quận Hạt Los Angeles (Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden) sẽ tổ chức chương trình “Khu Rừng Ánh Trăng” (Moonlight Forest) năm thứ nhì. Năm nay “Khu Rừng Ánh Trăng sẽ lớn hơn và có nhiều ánh sáng hơn với hai khu vực mang chủ đề mới là Polar Dreams và Ocean Visions. Bước vào trong một thiên đường mùa đông qua khung cảnh Polar Dreams mới với các chú chim cánh cụt vui tươ và những chú chó kéo xe tuyết thật âu yếm. Tiếp theo đó, quý vị có thể cùng “lặn” xuống biển với nhiều loài cá kỳ lạ và những con cá mập khổng lồ trong khu triển lãm Ocean Visions của chúng tôi.

Moonlight Forest hay “Khu Rừng Ánh Trăng” có đến 60 khu vực trưng bày các lồng đèn nghệ thuật to lớn được làm bằng tay do các nghệ nhân đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những lồng đèn này soi sáng khu vườn và mang đến nhiều cơ hội chụp ảnh thú vị. Hàng đêm sẽ có các màn trình diễn nhào lộn Trung Hoa, các vũ công và các nghệ nhân “đổi mặt”, ngoài ra còn có âm nhạc, xe bán đồ ăn, và các quầy bar rượu. Vườn Bách Thảo phối hợp cùng với Tianyu Arts & Culture Inc để mang đến chương trình Moonlight Forest.







Chương trình: Moonlight Forest: A Magical Lantern Art Festival

“KHU RỪNG ÁNH TRĂNG”: Lễ Hội Lồng Đèn Nghệ Thuật Huyền Diệu





Ngày: Ngày 9 tháng 11, năm 2019 đến ngày 12 tháng 1, năm 2020 (Thứ Tư đến Chủ Nhật)





Thời gian: Từ 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối





Địa điểm: Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden

301 North Baldwin Avenue

Arcadia, CA 91007

www.arboretum.org hoặc 626.821.3222





Giá vé: $20 - $28







Sơ lược về chương trình Moonlight Forest: A Magical Lantern Art Festival

Một thế giới ánh sáng ảo tưởng biến Vườn Bách Thảo thành một thiên đường về đêm. Lồng đèn nghệ thuật tráng lệ mô tả các động vật kỳ lạ, những đóa hoa lung linh, các con gấu trúc tinh nghịch, những con rồng bay lượn và những chủ đề khác mang đến cảnh vật quyến rũ của “Khu Rừng Ánh Trăng”. Hưởng thụ một buổi tối thật vui và thú vị cùng với gia đình, bạn bè, hoặc là tình nhân. Nếu quý vị muốn tìm một chương trình giải trí cho bạn bè trong mùa lễ cuối năm, hãy mang họ đến với “Khu Rừng Ánh Trăng” (Moonlight Forest)! Đừng quên theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram, và Twitter, cũng như tag #MoonlightForestLA.