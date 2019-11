Người Mang 2 Dòng Máu Việt-Mỹ Tìm Được Mẹ Sau 50 Năm

Câu chuyện tìm lại được mẹ ruột của người con lai có 2 dòng máu Mỹ Việt sau 50 năm biệt tăm biệt tích đã làm cho người nghe động lòng, theo bản tin của báo mạng VNExpress cho biết hôm Thứ Tư. Bản tin VNExpress cho biết thêm tin tức như sau.Kirk Kellerhals được vợ chồng quân nhân nhận nuôi khi mới chào đời trong chiến tranh và 50 năm qua lớn lên với suy nghĩ cha mẹ ruột đã qua đời."Mẹ tôi được kê khai là công dân Việt Nam và đã mất, cha tôi cũng được liệt kê là đã mất", Kellerhals, 50 tuổi, ở thành phố Norfolk, bang Virginia kể. "Tôi lớn lên với suy nghĩ rằng bố mẹ mình đã không còn nữa".Cả cuộc đời, Kellerhals đã nỗ lực để tìm hiểu mình là ai. Với mái tóc màu đen và làn da rám nắng, ông thường bị nhầm lẫn với nhiều sắc tộc và bị gọi bằng "mọi lời lẽ xúc phạm mà bạn có thể nghĩ ra". Dù Kellerhals biết mình mang một nửa dòng máu Việt Nam, thân thế đầy đủ ra sao vẫn là một điều bí ẩn đối với ông.Mãi đến cách đây 2 năm, nhờ vợ thúc giục, Kellerhals mới xét nghiệm ADN thông qua công ty "Family Tree DNA" và không thể ngờ cuộc đời mình lại rẽ sang một bước ngoặt mới.4 tuần sau đó, email từ một cái tên lạ xuất hiện trong hộp thư của ông. "Cái tên dường như là người châu Phi và tôi nghĩ rằng đó chỉ là một vụ lừa đảo, vì thế tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện đọc nó", Kellerhals, người có 3 con trai với vợ và một con gái riêng, nói.Tuy nhiên, vài phút sau, ông lại nhận được email từ Family Tree DNA, thông báo rằng có một người trùng với ADN của tôi. "Khi mở email, tôi nhìn thấy cái tên giống người đã gửi mail cho tôi trước đó. Tôi chợt nhận ra. Ôi Chúa ơi, đó là một cái tên Việt Nam. Tôi đã rất bối rối", Kellerhals kể.Trong email, Kellerhals tìm thấy một số điện thoại, và không lâu sau, ông nói chuyện với người mẹ ruột mà từ lâu ông nghĩ rằng đã qua đời."Thật không thể tin nổi. Đó là một trong những lần hiếm hoi trong đời mà tôi phải thực sự ngồi xuống, hít thở và cố gắng nhận ra rằng mình không phải đang mơ", ông kể.Mẹ của ông, bà Thuy Nga Thi Nibblett, 67 tuổi, giải thích rằng cha mẹ của bà rất tức giận khi biết con gái có bầu với một lính Mỹ. Họ đã làm mọi cách để xóa bỏ người đàn ông này khỏi cuộc đời bà."Cha ruột tôi rời khỏi Việt Nam trước khi mẹ tôi nhận ra mình có bầu và kịp nói với ông ấy chuyện đó", Kellerhals cho biết. "Họ không thể liên lạc với nhau vì gia đình đã đổi tên của mẹ tôi và hủy mọi tài liệu lẫn thông tin liên lạc mà ông ấy để lại".Bà Thuy Nga cũng không hề biết bố mẹ mình đã đưa Kellerhals đến một trại mồ côi ngay sau khi cậu bé chào đời. Năm 1971, bà đến Mỹ và đã tìm kiếm con trai suốt gần 5 thập kỷ.Ngoài việc bà còn sống, Thuy Nga còn mang đến cho Kellerhals một thông tin gây chấn động hơn, là cha ruột ông, Sheldon "Skip" Soule, 76 tuổi, cũng còn sống và đang ở New York."Cả thế giới của tôi như đảo lộn", Kellerhals nói.Kellerhals và cha mẹ ruột đã có cuộc đoàn tụ ngay sau khi phát hiện ra sự thật. Ông cũng làm quen với nhiều anh chị em từ hai bên gia đình riêng của bà Thuy Nga và ông Soule."Gia đình tôi tăng lên theo cấp số nhân", Kellerhals nói, thêm rằng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông mang cả dòng máu Anh, Scandinavia và Do Thái gốc Bồ Đào Nha."Tôi sẽ không tỏ ra là tất cả hoàn hảo, thật sự tôi rất căng thẳng khi tiếp nhận mọi thứ", ông nói. "Kết quả cuối cùng thật may mắn. Đó là phước lành cho mọi người".Dù 50 năm mới được gặp mẹ lần đầu, Kellerhals nói rằng ông cảm thấy họ như chưa từng xa cách. "Khi chúng tôi trò chuyện, tình mẫu tử và phụ tử đến rất tự nhiên", Kellerhals cho biết. "Không cần phải nói thành lời. Từ cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi đã chào nhau bằng câu 'con yêu cha mẹ'".