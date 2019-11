Nghệ An: Bà Nội Xô Cháu Gái Ruột Xuống Bàu Cho Chết

NGHỆ AN, VN -- Bà nội dàn cảnh giết cháu gái đị chạy tội nhưng cuối cùng cũng phải nhận tội vì có chứng cứ máy thu hình, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 7 tháng 11.Bản tin Dân Trí cho biết thêm thông tin như sau.Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường (bà nội cháu Nguyễn Thị T.) đã thừa nhận giết hại cháu gái ruột của mình.Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường (SN 1954) để điều tra về cái chết của bé gái Nguyễn Thị T. (SN 2008, cùng trú tại xã Hậu Thành).Sáng 7/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, Yên Thành cho biết, bà Hường ở địa phương không có tiền án, tiền sự. Người này có 3 người con, bố cháu T. là con trai đầu, 2 người con gái cũng đều ở xa.Cháu T. là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Vì bố mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam nên tất cả 4 người cháu đều ở với ông bà nội từ nhỏ."Các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc và cho ăn học, riêng cháu T. được bà chăm sóc từ lúc 4 tháng tuổi vì mẹ cháu đi làm ăn xa. Cách đây 1 tuần giữa bà Hường xảy ra mâu thuẫn với con trai”, ông Cường thông tin thêm.Chiều 3/11, cháu T. rời khỏi nhà đi sinh nhật bạn. Nhưng tối cùng ngày gia đình không thấy cháu T. về, bà nội cũng không liên lạc được. Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, trên bờ có chiếc xe đạp điện.Sau đó, người thân cũng nghi ngờ em T. bị giết hại nên trình báo cơ quan công an. Trong thời gian này, khi liên lạc được thì bà Hường nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm (khoảng 8h tối 3/11). Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hường xin đi cùng để tìm việc làm.Sau khi được gia đình vận động, khoảng 20h, ngày 4/11 bà Hường trở về nhà.Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h30, ngày 3/11, 2 bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa.Sau đó bà Hường vào một quán đại lý ngay gần để gửi xe, cháu T. đứng ngoài đợi rồi 2 bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh.Đến 18h30, cùng ngày, bà Hường quay lại lấy xe đạp nhưng không có mặt của người cháu. Khoảng 5h30, ngày 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh.“Hiện công an đang tạm giữ bà Hường để điều tra vụ việc. Bước đầu người này thừa nhận giết hại cháu T.", một lãnh đạo công an huyện Yên Thành thông tin.