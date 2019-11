Đại Hội tôn vinh Chữ Quốc Ngữ & vinh danh QLVNCH thành công vượt bực tại Thủ Đô tị nạn Nam California

Ban Tổ Chức & Ban Cố Vần Đại Nhạc Hội ngày 27/10/2019. Hình từ trái qua phải: Quốc Nam, Kiều Mỹ Duyên, Erlinda Dương, Nguyên Hà, Như Hảo, Đào Anh Tuấn, Ngô Thy Vân, Tom Võ. Photo by Việt Báo Daily News.

* 2 nhân chứng sống Mỹ-Việt gần 100 tuổi ca ngợi QLVNCH: Cựu Đại Tá /Bác sĩ Sterling Mutz 94 tuổi & cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống 97 tuổi.

WESTMINSTER (TMN News).- Tại Thủ đô tị nạn Little Saigon miền Nam California ngày 27 tháng 10/2019, đông đảo Người Việt từ khắp lục địa Bắc Châu Mỹ đã tham dự Đại Hội tôn vinh Chữ Nuớc Ta & vinh danh QLVNCH, tại Hội trường GYMNASIUM 2250 ghế, thành phố Westminster . Đây là 2 chủ đề quan trọng nhất trong dòng lịch sử đấu tranh Quốc-Cộng 90 năm trên đất nước Việt Nam.

Mở đầu là phấn chào cơ Việt-Mỹ & phút mặc biệm, do 3 cựu Sĩ Quan thuộc 3 Quân/Binh Chủng QLVNCH đảm trách: Quốc ca VNCH hát bởi ca sĩ/cựu Đại Úy Nhẩy Dù Phạm Ngọc Đăng, quốc ca Hoa Kỳ hát bởi cựu Trung Úy Không Quân VNCH Tom Võ (Đệ cửu đẳng Taekwondo Olympic) và Phút Mặc Niệm xướng lên bởi cựu Hải Quân Trung Úy/Người Nhái Trần Xuân Tin.

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, thi văn sĩ Quốc Nam75 tuổi (cựu SVSQ/TVBQGVN Khóa 22, Chủ Tịch Ban Điều Hành An-Lộc Foundation) lần lượt giới thiệu thành phần Ban Tổ Chức & Ban Cố Vấn, gồm: 2 Phó BanTổ Chức là nữ nghệ sĩ Như Hảo (Giám Đốc Mẹ Việt Nam FM Radio), nhạc sĩ/ký giả Nguyên Hà, Tổng Thư Ký là Ca sĩ/cựu Phi Công VNCH Đào Anh Tuấn, Thủ Qũy là nữ thi sĩ Ngô Thy Vân; 3 vị Cố Vấn là Đại võ sư Tom Võ (cựu SVSQ/TVBQGVN Khóa 24), doanh gia Kiều Mỹ Duyên (cựu Phóng Viên chiến Trường, Tác giả quyển bút ký "Chinh Chiến Điêu Linh) & cô Erlinda Dương (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, một tổ chức cộng đồng phục vụ Người Việt lâu năm nhất tại California).

Ký giả Thanh Phong của nhật báo Viễn Đông ghi nhận: “Trong suốt bài diễn văn khai mạc, ông Quốc Nam dành nhiều lời ca ngợi QL/VNCH cũng như dẫn chứng các bài viết của báo chí Pháp so sánh trận chiến An Lộc không thua gì hai trận Verdun ở Pháp trong thế chiến thứ nhất và trận Stalingrad ở Nga trong thế chiến thứ hai, trong khi “History News Network” của Hoa Kỳ đã so sánh trận An Lộc ngang tầm với hai trận Saratoga năm 1777 và Gettysburg năm 1863. Rồi Thi, văn sĩ Quốc Nam kết luận, “Hôm nay tập thể Quân, Dân, Cán, Chính VN chúng tôi tập họp nơi đây để cùng vinh danh QL/VNCH qua hình ảnh bất tử của các Quân/Binh chủng sau đây: Quân chủng Hải Quân, Không Quân, Lục Quân (gồm các sư đoàn Bộ Binh, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Truyền Tin, Quân Cảnh, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân); các Tổng Cục (CTCT, Quân Huấn, Tiếp Vận); và hôm nay xin quý vị cùng chúng tôi lớn tiếng vinh danh Quân, Cán, Chính VNCH cùng hai nhân vật làm đẹp Chữ Nước Ta suốt từ thế kỷ 19 đến ngày nay là cố học giả Huỳnh Tịnh Của và cố bác học ngôn ngữ Petrus Ký. Nguyện cầu Trời Phật phù hộ chúng ta và cho ngôn ngữ Việt bất diệt trong bất cứ nghịch cảnh nào”.

Trước đó, thi văn sĩ Quốc Nam đã tâm sự rằng: Bản thân ông là một người lính trận thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh, hai lần bị thương nặng vào năm Mậu Thân 1968, bị mất nhiều máu, nhưng được tiếp máu của đồng bào trên trực thăng tải thương nên đã sống sót, và ông nói một câu rất có tình, có lý, “Như vậy máu trong thân thể tôi hiện nay một nửa của mẹ cha và một nửa của đồng bào góp lại. Từ đó, tôi sống cho tha-nhân hơn cho chính mình, bởi tôi nghĩ mình phải có hiếu với mẹ cha và phải có nghĩa với đồng bào ruột thịt. Tôi đã giải ngũ khỏi QL/VNCH từ năm 1971, nhưng Quân Đội không bao giờ ra khỏi tôi cho đến khi tôi nhắm mắt lìa đời”.

Nhật báo Việt Báo thì ghi nhận: “Thi văn sĩ Quốc Nam nói Năm 1972, khi Tổng Thống Richard Nixon qua ngoại trưởng Hery Kissinger thương lượng với Chủ Tịch Trung Cộng Mao Trạch Đông, đã giao VNCH cho Cộng Sản Miền Bắc. Ngay sau đó, Quân Đội Mỹ & Đồng Minh lần lượt rút khỏi Nam VN theo Chương Trình “Việt Nam Hóa Chiến Tranh”.





Đại Diện Quân chủng Hải Quân hợp ca "Liên khúc Hải Quân Hành Khúc”. Photo by Viễn Đông Daily Nesws.

Trong mùa hè đỏ lửa 1972, Đại Tướng VC Võ Nguyên Giáp tưởng dễ dàng nuốt trọn Miền Nam, nên xua 14 công trường qua Miền Nam mở 3 mặt trận tại Quảng Trị, Kon Tum & An Lộc. Cả ba chiến trường chúng đều bị thua thảm hại. Nặng độ nhất tại thị trấn An Lộc tỉnh Binh Long. Nơi đây quân số bộ đội VC đông hơn 4 lần quân VNCH. Sau 93 ngày đêm tử chiến, phía chúng ta có đến gần 10 ngàn quân dân tử thương. Nếu QLVNCH không chiến thắng trận An Lộc, thì xe tăng đại pháo của VC sẽ tiến nhanh về Saigon và tắm máu quân dân ta ngay trong năm 1972, và Miền Nam VN đã không có Tháng Tư Đen năm 1975, để hàng triệu người Việt có thể thoát khỏi Chế Độ Việt Cộng gian ác như ngày nay. Cuối cùng khi VNCH bị bức tử Tháng Tư Đen năm 1975, thì đã có 5 vị Tướng Lãnh và hàng trăm Sĩ Quan & quân nhân QLVNCH các cấp đã tự sát trước Cộng Quân. Trong lịch sử thế giới, chưa từng có 1 quốc gia nào khi sụp đổ mà hàng trăm Chiến Sĩ các cấp đã tự sát theo vận nước bi tráng như vậy.

Mở đầu phấn phát biểu, Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Huy Bích lên nói về những đóng góp giá trị trong tiếng Việt của Học Giả Huỳnh Tịnh Của, bài nói chuyện khá chi tiết. Tiếp theo Giáo Sư Dương Ngọc Sum lên nói về những đóng góp của Bác Học Petrus Ký trong tiếng Việt, một bài thuyết trình khá dài đã được ông trình bày chi tiết…” (ngưng trích Nhật báo Việt Báo)”.

Sau đó Nhà báo/Nhạc sĩ Nguyên Hà lên nói về phần vinh danh các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng Quân Lực VNCH. Nhà báo Nguyên Hà đã đúc kết những thành tích to lớn của quân lực trong nhiệm vụ bảo quốc an dân…

Tiếp theo là lời phát biểu của cựu Đại Tá Bác Sĩ Sterling Mutz 94 tuổi (Nguyên Chỉ Huy Trưởng Bệnh Viện 3 Dã Chiến của Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1960), trong lời phát biểu ông đã ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của Quân Lực VNCH.

Sau đó là lời phát biểu của cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống (Đồng Tác Giả quyển sử liệu gía trị “Lược Sử QLVNCH”) năm nay 97 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn để nói về gương chiến đấu anh dũng của Quân Lực VNCH trong việc bảo vệ quê hương.

Giữa Chương Trình Đại Hội, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã lên sân khấu trao tay thi văn sĩ Quốc Nam bản vinh danh nguyên văn như sau: "Certificate of Appreciation presented to QUỐC NAM Chủ Tịch Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương & An-Lộc Foundation. Hội Đồng thành phố Westminster xin vinh danh Ông Quốc Nam cho những đóng góp trong việc gìn giữ nền văn hóa và lịch sử của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, qua tổ chức sự kiện “Đại Nhạc Hội tôn vinh Chữ Nước Ta & vinh danh QLVNCH”. October 27, 2019. Tri Ta, Mayor (ấn ký) – Kimberly Ho, Vice Mayor – Sergio Contreras, Council Member – Chi Charlie Nguyen, Council Member – Tai Do, Council Member.

Bế mạc Đại Hội cô Erlinda Dương nói lời cảm tạ nguyên văn như sau: "Tôi là Erlinda Dưong (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam California) thay mặt cho Ban Tổ Chức và Ban Cố Vân Đại Nhạc Hội hôm nay, chân thành cám ơn tất cả Quân Dân Cán Chánh VNCH & một số Giới Chức Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Đại Nhạc Hội tôn vinh Chữ Nước Ta & vinh danh QLVNCH, lần đầu tiên được tổ chức quy mô tại hải ngoại sau hơn 44 năm tị nạn của Người Việt. Nội dung Đại Hội ngày 27 tháng 10 năm 2019 đã khẳng định rằng: Chữ Quốc Ngữ chúng ta dùng ngày nay là độc đáo nhất Châu Á, và QLVNCH gồm tất cả các Quân/Binh Chủng & đơn vị Quân Đội từ Trung Ương tới xã ấp đều dũng mãnh, anh hùng, không thua bất cứ Quân Đội nào trên khắp hành tinh chúng ta. Trân trọng”.

Cô Chủ Tịch Cộng Đồng vừa dứt lời, Trương Ban Tổ Chức Quốc Nam đã mời mọi người trong Hội Trường đứng dậy, và cùng cất cao tiếng hát với hàng trăm ca/nghệ sĩ trên khấu nhạc bản "Xuất Quân của Phạm Duy": Ngày bao hùng binh tiến lên, Bờ cõi vang lừng cầu quyết chiến, Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành, Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành... để ghi dấu Ngày Vinh Danh QLVNCH trọng đại nhất tại hải ngoại, do hàng ngàn Quân Dân Cán Chánh VNCH đồng ca ngày 27/10/2019.





Banner "Chào mừng Đại Nhạc Hội" giăng trước Warner School, lần đầu tiên tại Miền Nam California. Photo by David Nguyễn.

Chương trình phụ diễn ca vũ nhạc được coi là đắc sắc, với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban tù ca Xuân Điềm, Vũ đoàn tuổi trẻ Việt Cầm, Ban tứ ca Hùng Việt, cùng các ca nhạc sĩ Nhật Hạnh (Texas), Hoài Trang (Oregon), Thùy Linh (California); và các ca/nghệ sĩ Erlinda Dương, Dana & Phi Loan.

Toàn bộ chương trình Đại Hội được giới thiệu nhịp nhàng của 3 MCs chuyên nghiệp: Chủ báo Nguyễn Viễt Hưng (Tiếng Việt/Thế Giói Phụ Nữ), Chủ Đài Như Hảo (Mẹ Việt Nam FM Radio) & Nữ ca sĩ/MC Mỹ Lan.

Quan Khách hiện diện trong hàng ghế VIPs quá đông, đặc phái viên TMN News không thể nhớ hết, chỉ nêu lên một số vị sau đây: Khoa Học Gia/Giáo Sư UCLA Jeferrey Miller (Viện Sĩ Hàn Lâm Viện Khoa Học &Nghệ Thuật quốc gia Hoa Kỳ) & Phu nhân, Bác sĩ Sterling Mutz (cuối thập niên 1960 ông đã là Chỉ Huy Trưởng Bệnh viện 3 Dã Chiến của Hoa Kỳ lớn nhất VN tại thủ đô Saigon), cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống (Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, nguyên Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH cạnh Đại Tướng Cao Văn Viên), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ), Linh mục Nguyên Thanh (Cựu Thiếu Tá Tuyên Úy Công Giáo Sư Đoàn TQLC QLVNCH) v.v…

Theo nhật báo Viễn Đông, Đại Nhạc Hội với chương trình quy mô như thế, nhưng hoàn toàn không bán vé vào cửa. Ban Tổ Chức thì cho hay Đại Hội đã không đủ chi phí, bởi chỉ được sự bảo trợ một phấn của H&L Travel & Tours (Huê Lợi) đến từ Florida, Một nữ lưu ẩn danh tại Kansas, Đại võ sư Tom Võ & một số khán giả “donation” tại Hội Trường. Đồng thời Đại Hội cũng được bảo trợ tinh thần của Cộng Đồng Việt Nam California, Saigon Radio Hải Ngoại và nguyệt san Tiếng Việt/Thế giới Phụ Nữ,

Điểm chót đang ghi nhận là lần đầu tiên tại miền Nam California một số tổ chức Cộng Đồng, văn hóa, phụ nữ, Quân Đội, truyền thông báo chí & cơ sở thương mại đã giăng 2 Banners dài 20 feet Chào Mừng Đại Nhạc Hội suốt 1 tháng trước Warner Middle School, Westminster.

Dư luận chung cho rằng Đại Hội tôn vinh Chữ Nước Ta & vinh danh QLVNCH ngày 27/10/2019 đã thành công vượt bực, với 2 chủ đề vĩ đại của lịch sử Dân tộc Việt Nam cận đại: Vinh danh 2 Học Giả góp công phổ biến Chữ Quốc Ngữ rộng lớn nhất VN & QLVNCH là một trong những Quân Đội hàng đầu thế giới. (Tin Miền Nam News Agency)