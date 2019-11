Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lần Thứ 56

Hình trong lễ tưởng niệm

Seattle/WA.-Dưới bầu trời trong sáng, nắng ấm của tiết mùa Thu, lúc 11 giờ 30 Thứ Bảy ngày 02 tháng 11 năm 2019, Khối tinh thần Ngô Đình Diệm TB/WA ( Seattle & Tacoma) có tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Tổng Thổng Ngô Đình Diệm tại Hội Trường New Holly Gathering Hall số 7054 32ND Ave S Seattle, WA 98118.

Thành phần tham dự khoảng 100 người gồm có :

Hội đồng đại diện và ban giám sát CĐ/NVQG/TB.WA, Ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ Tịch

BCH Cộng đồng NVQG/Seattle & Snoking County

BCH Cộng đồng NVQG Tacoma Pierce County/Bác Sì Giáp Phúc Đạt,Chủ tịch

Hội phụ nữ Mê Linh Seattle/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm,Chủ tịch

Ông Văn Sáng/Hội HO/TB.WA

Ông Lê Quyết Thắng & Ông Nguyễn Khắc Phán/Đảng Dân Tộc

Ông Nguyễn Khanh, Hội cựu SVSQ/TBTĐ/TB.WA

Ông Nguyễn Công Vinh, Hội cựu sinh viên học viện CSQG/TB.WA

Ông Bùi Đức Ly, Tổ Đình VN/TB.WA

Ông Nick Rock, Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ/Veteran

Trung Tá Đinh Mạnh Hùng, Hội Hải Quân/TB.WA

Ban điều hành và ban tham vấn Hội QNĐN/TB.WA

Ông Đỗ Thành Trung & Hồng Nhàn, Hội Gia đình Mũ đỏ/TB.WA

Ông Phan Rang, Hội CSQG/TB.WA

Ông Nguyễn Tấn Vinh,Đại diên liên minh dân tộc

Ông Trần Minh, Hội cao niên Tacoma

Ông Trần Như Lễ, cựu Chủ tịch CĐ/NVQG/TB.WA

Vế cơ quan truyền thông báo chí có: Ông Bùi Phú và Ông Đặng Công Minh/Việt Báo Miền Nam, Ông Búi Quốc Hùng/Saigon Nhỏ Seattle, Ông Phạm Kiên Trí/Người Việt Ngày Nay,Ông Phạm Kim/ Người Việt Tây Bắc và đông đảo quý Đồng Hương.

Sau phần chào cờ và một phút mặc niệm đúng theo nghi thức buổi lễ sau đó,Hội Phụ Nữ Mê Linh đồng ca bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống để tri ân và tưởng nhớ đến Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vang động cả hội trường và được quý quan khách nhiệt tình đồng hát phụ họa hưởng ứng theo.

Tiếp theo Ông Phạm Quang Thái, Trưởng Ban tổ chức lên phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa tổ chức ngày lễ mang tính lịch sử này đồng thời có đôi lời cám ơn tất cả quý quan khách hiện diện đông đủ trong hội trường tại buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay.

Sau đó Ông Cao Hữu Thiên, đại diện ban tổ chức lên tường trình đầy đủ chi tiết về tiểu sử, công lao và sự nghiệp của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị đã khai sinh ra nền Đệ I/VNCH.

Ban Nghi lễ thực hiện nghi lễ tế bái cùng đọc vặn tế trước bàn thờ Tổ quốc, ca tụng công đức của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hòa đồng với chiêng trống phụ họa thật bi ai và não lùng dù Chí sĩ Ngô Đình Diệm đã vi quốc vong thân nhưng danh thơm vẫn còn lưu truyền cho hậu thế.

Lần lượt quý quan khách: Trung Tá Hải Quân Lê Mạnh Hùng, Nha Sĩ Giáp Phúc Đạt và Nhà Báo Bùi Quôc Hùng lên phát biểu cảm tưởng không ngoài mục đích nói lên công đức và thành quả mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đạt được trong 9 năm cầm quyền trong một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn và hỗn loạn lúc bấy giờ, Ngài đã mau chóng vãn hồi được an ninh trật tự cho đất nước đem lại 1 cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân miền Nam tự do. Sự sụp đổ của nền Đệ I/VNCH đã để lại cho hậu thế niềm tiếc thương và hối tiếc vô biên cho vận mệnh không may của đất nước, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn nền Đệ II/VNCH vì bị Đồng Minh Hoa Kỳ phản bội qua hiệp định Paris 1973, bán đứng VN cho CS và cúp viện trợ bó tay không cho chiến đấu, đây cũng là vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ khi lập Quốc tới nay.

Nhưng quân lực VNCH vẫn kiên cường chiến đấu một cách oanh liệt và hào hùng cho tới giây phút cuối cùng mới chịu giã từ võ khí để miền Nam VN rơi vào ách thống trị tàn bạo của Đảng Cộng Sản vô thần cho đến ngày nay.

Trong Quân sử Thế giới, chưa có một dân tộc nào sau khi tàn cuộc chiến một cách bất dĩ, từ Cấp tướng lãnh, sĩ quan cho tới binh sĩ lại tuẫn tiết hy sinh để bảo toàn khí tiết nhiều như Quân lực VNCH. nêu cao phương châm cao cả của quân đội :”Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm”.

Điều đáng buồn và bất hạnh nhất cho một dân tộc là quyền lợi của các Cường quốc nằm trên vận mệnh của các nước nhược tiểu cho nên bất cứ Quốc gia nào khi mà lãnh tụ bất tài thì suy vong cả một dân tộc.

Sau cùng quý Quan khách lần lượt tiến lên niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc có di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì chính nghĩa Quốc gia.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí tiếc thương anh linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã hy sinh vì Tổ quốc và cũng để mọi người cùng nhau ôn lại kinh nghiệm đau thương của một dân tộc trong một giai đoạn lịch sử vô cùng khó khăn của đất nước,Đây là một Quốc nạn, là một bài học quá mắc mà nhân dân Việt Nam phải trả giá bằng xương máu, nước mắt và mất mát của những thế hệ đi trước và cũng là kinh nghiệm vô cùng quý báu và hữu ích cho thế hệ mai sau.

Buổi lễ chấm dứt lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một buổi lễ tràn đầy ý nghĩa mang tính lich sử trong quãng đời lưu vong nơi xứ người.

Bài/BuiPhú & Ảnh/Đặng Công Minh