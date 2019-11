Bến Tre: 2 Mẹ Con Bị Giết Tại Nhà, Chồng/Cha Bị Thương

BẾN TRE, VN -- Một án mạng nghi là người chồng giết vợ và con gái rồi tự tử nhưng bất thành nên cuối cùng người chồng còn sống tại tỉnh Bến Tre, VN, theo báo Dân Trí cho biết hôm 5 tháng 11. Bản tin Dân Trí tường thuật như sau.Hai mẹ con người phụ nữ huyện Châu Thành, Bến Tre được phát hiện tử vong tại nhà riêng.Theo thông tin ban đầu, tối 2/11, Công an xã Tân Thạch nhận được tin báo của người dân có án mạng xảy ra tại nhà bà Bùi Thị Lệ (48 tuổi, ngụ ấp Tân An Thượng).Lúc lực lượng có mặt thì phát hiện bà Lệ và Bùi Lê Hoàng Hồng Ngọc (17 tuổi, con gái của bà Lệ) chết trong nhà.Ngoài sân, công an phát hiện ông Từ Thế Bảo (57 tuổi, chồng của bà Lệ) đang bị thương. Ông Bảo đã được đưa đi cấp cứu tại BV Quân y 120 (Tiền Giang).Được biết, trước đây bà Lệ và ông Bảo xảy ra mâu thuẫn. Ông Bảo về Tiền Giang sinh sống. Thời gian sau, ông này trở về nhà sống với vợ. Đến tối 2/11 thì xảy ra sự việc.Bước đầu nghi vấn, ông Bảo sát hại vợ, con rồi tự tử nhưng bất thành.