5,000 Trẻ Em Bị Xâm Hại, Thư Viện Sách Cổ

Trong một đất nước mà trẻ em lúc nào cũng có thể bị xâm hại là điều bất hạnh nhất của một dân tộc bởi vì khi trở thành là nạn nhân của bạo hành thì những trẻ em này khi lớn lên sẽ có nguy cơ là người xâm hại kẻ khác, như lời báo động trong bản tin của Báo Kinh Tế Đô Thị nói rằng có tới 5,000 trẻ em bị xâm hại tại VN.

“Vẫn còn những khoảng trống trong vấn đề xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em trai” - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Ngày 1/11, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với sự tham dự của đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, các địa phương, chuyên gia và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà thông tin, mặc dù các bộ, ngành Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ bảo đảm thực hiện quyền trẻ em nhưng hiện nay cả nước vẫn còn khoảng hơn 5 triệu trẻ em nghèo theo phương thức đa chiều.

Trong đó, tỷ lệ nghèo cao nhất là về vui chơi giải trí, sức khỏe và nước sạch. Tỷ lệ nhập học mầm non của trẻ em còn thấp, đặc biệt là trẻ em trong các hộ nghèo, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc tiếp cận dịch vụ vui chơi giải trí của trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em.

Bên cạnh đó, do nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và các điều kiện tự nhiên, tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ vẫn còn nhiều gia đình rất khó khăn vào mùa đông giá rét, con em các đồng bào dân tộc thiểu số không có đủ quần áo ấm để mặc, chăn ấm để đắp.

Đáng chú ý, vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn ra phức tạp. Trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

“Vẫn còn những vụ việc bị phát hiện muộn, thiếu một số các chế tài để kết tội. Bản thân trẻ em, người lớn thiếu kỹ năng phòng ngừa xâm hại bạo lực. Chúng ta vẫn còn những khoảng trống trong vấn đề xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em trai” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Để giải quyết các thách thức trên, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em của gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu hình thành chuẩn mực xã hội và tập quán ứng xử đối với trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Trẻ em dễ bị xâm hại vì người lớn không có đạo đức và văn hóa, hay nói nôm na dễ hiểu nhất là vì người lớn thiếu sách vở, vì vậy thư viện sách là bảo vật của một dân tộc, như thư viện sách cổ tại phố Đinh Lễ ở Hà Nội mà báo Kinh Tế Đô Thị cho biết.

Thánh địa sách” là cách người yêu sách Hà Nội thường nói khi nhắc đến khu tập thể nhiều sách nhất Thủ đô, nằm trên căn gác 2 của dãy nhà số 5 Đinh Lễ. Đó cũng là nơi, Nhà sách Mão nằm nép mình giữa phố thị xô bồ để đón tiếp những người yêu văn chương và muốn tìm hiểu về lịch sử của phố sách đầu tiên của Hà Nội.

Người yêu sách ở Hà Nội, thế hệ 8x, 9x thường nhớ đến một cặp vợ chồng già bán sách trên căn gác 2 của khu tập thể Đinh Lễ. Căn gác lẩn khuất giữa những cửa hàng sách lớn, biển hiệu sáng đèn; nằm sâu một con ngõ, ẩn mình dưới bóng cây si già cỗi. Ở đó, người yêu sách sẽ thấy một tấm biển quen thuộc “Nhà sách Mão”. Nhưng giờ đây, khách hàng không còn được thấy hình ảnh của một cụ bà tóc bạc trắng, ngồi ở chiếc ghế gỗ ngay dưới tấm biển “Nhà sách Mão” để đọc sách, chỉ chỗ để sách cho bạn đọc, cười nói cho người mua. Bà đã về bên kia thế giới, để lại giá trị lón nhất là tình yêu dành cho sách cho con cháu, và độc giả.

Bước vào nhà sách, giờ chỉ còn một vài mẩu chuyện hiếm hoi nói về bà. “Ai đã từng chìm ngập trong sách hàng tiếng đồng hồ ở những gian nhà yên tĩnh tại đây sẽ không bao giờ quên bà Phạm Thị Mão – được coi là người khai sinh ra phố sách lâu đời nhất Thủ đô – phố sách Đinh Lễ. Ở phố này những ai trân quý sách, thì đều tôn trọng lòng nhiệt tình của bà Phạm Thị Mão. Đồng hành với bà là chồng – ông Lê Luy” – đó là vài dòng chữ in trên tờ giấy tiệm sách giới thiệu về bà.

Ngồi dưới bóng cây si già, lật dở những trang sách, chúng tôi nghe thấy tiếng ho của một cụ ông trong một bộ pijama ngồi bên hiên cửa. “Đó là ông Lê Luy, chồng của bà Mão. Lâu nay, người ta vẫn thường gọi 2 cụ là những người sinh ra con phố sách Đinh Lễ. Ngày đầu bán sách từ những năm 90, hai cụ bắt đầu xe hàng của mình với một xe hàng đơn sơ. Đều đặn mỗi ngày, hai cụ đẩy xe hàng đi bán ở Hồ Gươm. Đó là một cái nôi giữ trẻ, có 4 bánh xe, diện tích khoảng 4 mét vuông, hai vợ chồng bán từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối lãi được 5.000 đồng" – chị Phạm Thị Trang, một khách hàng thân thiết của tiệm sách giới thiệu.

Gần 30 năm bán sách, cơ nghiệp của ông Luy bà Mão là 6 gian nhà sách. 6 gian nhà sách ấy có được là nhờ tình yêu rất lớn đối với sách, tình yêu sách đã dẫn người có cái duyên đến với một cuốn sách rất đặc biệt – “Almanach – Những nền văn minh thế giới”. Chính cuốn sách này đã tạo ra dấu mốc thay đổi lớn trong cuộc đời bán sách của 2 cụ. Tất cả số tiền lãi, 2 cụ dùng để mua nốt 5 căn nhà trên gác 2 của tập thể để tiếp tục bán sách cho những người tìm đến đây.

Giờ đây, đến Nhà sách Mão, ngoài kho tàng sách khổng lồ về các lĩnh vực đời sống, xã hội, bạn đọc không khó để tìm thấy những cuốn sách về Hà Nội. Ngoài những cuốn sách mới nói về Thủ đô, người ta còn có thể tìm thấy hàng chục cuốn sách cũ, giấy đã ố vàng, xuất bản từ thế kỷ XIX như: “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam, “Tự nhiên như người Hà Nội” của Nguyễn Trương Quý... Giá của những cuốn sách vì thế cũng vừa mua hơn so với nơi khác, học sinh, sinh viên chỉ phải trả số tiền 2/3 hoặc rẻ hơn so với mệnh giá đã in trên bìa sách.

Chị Lê Ngọc Anh, con gái duy nhất của ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão chia sẻ: “Thực ra, khi mình còn nhỏ, mình cũng từng nói với bố mẹ, chắc sau này con không làm sách, bởi vì nó quá vất vả. Nhưng giờ tôi đã thay đổi hẳn suy nghĩ, nhìn ông bà lựa chọn từng cuốn sách, nâng niu từng trang giấy, tư vấn từng cuốn sách đến tay bạn đọc… tôi như được tiếp lửa để tiếp tục duy trì và phát triển Nhà sách Mão”.

Mọi người đều đọc sách mỗi ngày và trân quý các thư viện là một trong những cách để mở mang dân trí, phát triển dân sinh và cải thiện xã hội thì sẽ tránh được tình trạng xâm hại trẻ em lan tràn như hiện nay.