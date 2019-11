Tỉ Lệ Tử Vong Do Trụy Tim Tăng Đáng Lo Ngại

Một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 30/10, cho thấy tỉ lệ tử vong do trụy tim ở người cao niên Mỹ đang ở mức đáng lo ngại.

Khoảng 1/8 cái chết có liên quan đến bệnh tim là do trụy tim. Và 90% những ca tử vong này là ở người từ 65 tuổi trở lên.

Dr.Jamal Rana- trưởng khoa tim mạch của Trung Tâm Y Tế Kaiser Permanente Oakland California, trưởng nhóm nghiên cứu- cho rằng chúng ta đang ở giữa một cơn khủng hoảng về bệnh tim và trụy tim. Điều này đòi hỏi phải có những bước đột phá trong việc điều trị bệnh nhân, cũng như những ưu tiên trong chính sách khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với căn bệnh này.

Trụy tim là một căn bệnh mãn tính, tiến triển, khi cơ tim yếu không đủ sức bơm máu một cách hiệu quả.

Trong cuộc nghiên cứu đã sử dụng số liệu từ Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ. Những nhà nghiên cứu ghi nhận có 647,000 người Mỹ chết do trụy tim trong năm 2017, nhiều hơn 51,000 trường hợp so với năm 2011. Và hiện nay, con số những người Mỹ trên 65 tuổi đang tăng nhanh: thêm 10 triệu người từ năm 2011 đến 2017. Vì vậy, số người chết do trụy tim dự kiến cũng sẽ tăng.