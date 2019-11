Nụ Cười Gia Đình: Chết Cười Với Kiểu Nhắn Tin Không Dấu: "Em La Con Di"

Vợ nhắn tin cho chồng mách tội đứa con trai ở nhà hư hỏng. Chồng nhận được tin nhắn lại:

- "EM LA CON DI'

Vợ nhận được tin nhắn, tức giận, gọi điện ngay cho chồng:

- Sao anh lại xúc phạm tôi bằng những lời lẻ khó nghe như thế chứ?

Chồng vội vàng phân bua giải thích:

- Anh bảo là "EM LA CON ĐI", kể tội con với anh làm gì?

Hai vợ chồng cũng vì chuyện đó mà giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, đến chiều làm cơm xong vợ mới nhắn tin cho chồng:

- "CO VE AN COM KHONG CON CHO"

Chồng đọc tin nhắn xong, vội phóng xe về nhà, gọi vợ ra:

- Cô nhắn tin gọi tôi là "CON CHÓ" à?

Bà vợ nghe thế ngơ ngác:

- Thì em hỏi anh xem "CÓ VỀ ĂN CƠM KHÔNG CÒN CHỜ" mà!

(St)