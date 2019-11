Bão Số 5 Làm Gần 1 Triệu Nhà Mất Điện Tại Bình Định, Phú Yên

BÌNH ĐỊNH, VN -- Trận bão số 5 đã thổi qua các tỉnh miền Trung Việt Nam gây nhiều thiệt hại vật chất nhất là tại tỉnh Bình Định, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 31 tháng 10 như sau.Ít nhất có 14 nhà dân ven biển ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bị sập do bão số 5 tàn phá. Dù bão đã tan nhưng hàng chục hộ dân nơi đây vẫn nơm nớp lo sợ vì sóng biển, triều cường vẫn còn đe dọa...Ngày 31/10, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, sáng cùng ngày xã đã điều động lực lượng dân quân, công an và người dân hốt cát cho vào bao đắp lại các vị trí kè bị sập thôn Hải Nam.Theo ông Tiến, cùng tham gia có 50 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự và Công an TP Quy Nhơn. Đến trưa ngày 31/10, các vị trí bị sập đã được gia cố lại bằng bao cát.“Bão số 5 này cực mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, người dân bị sập nhà, hư hỏng. Đoạn bờ kè thôn Hải Nam thường bị triều cường, sóng luôn luôn đe dọa, bờ kè lâu năm nên bị sóng đánh hư hỏng nhiều đoạn. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã huy động mọi lực lượng cùng với nhân dân khắc phục gấp bởi nguy cơ sóng biển, triều cường có thể tấn công tiếp”, ông Tiến nói.Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại vùng biển xã Nhơn Hải, sau bão số 5, sóng biển kèm gió mạnh vẫn còn xảy ra tại khu vực này. Trước đó bão đã đánh sập trên 10 ngôi nhà của người dân ở ven biển.Ngôi nhà cấp 4 ở ven biển thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải của vợ chồng anh Phạm Văn Tài (47 tuổi) vợ chị Đoàn Thị Ngọc Miên (41 tuổi) chỉ sau vài đợt sóng lớn đã bị đánh sập bức tường phía trước, tường nhà nhiều chỗ bị nứt toác, đồ đạc trong nhà bị sóng cuốn trôi.Anh Tài kể: “Chưa bao giờ bão to như cơn bão số 5 này, sóng biển bổ vào cao 3m, khi đập vào kè sóng tung bọt cao đến 6-7m phủ quá mái nhà. Chỉ vài đợt sóng lớn bổ vào thì ngôi nhà tôi và một số nhà khác trong xóm bị đánh sập, hư hỏng”.Còn chị Miên (vợ anh Tài) nói như khóc: “Tôi nghĩ chắc bão cũng nhẹ như các năm trước chỉ đóng cửa lại đến nhà người quen tá túc, qua bão rồi về lại. Sau đó, 3 mẹ con tôi dắt nhau đi sơ tán trước, còn chồng tôi ở nhà người dân trong xóm canh chừng. Nào ngờ, trong tích tắc nhà cửa bị sóng đánh tan tành, nhiều tài sản trong nhà bị sóng cuốn mất”.Trước giờ bão đổ bộ, ngành chức năng tỉnh Bình Định yêu cầu người dân vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Thế nhưng, chỉ sau một đêm nhiều hộ dân bị sóng biển đánh sập nhà cửa, cuốn trôi tài sản.Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN TX. Sông Cầu (Phú Yên), bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho địa phương. Tính đến 10h sáng 31/10, có 13 nhà sập hoàn toàn, 55 nhà thiệt hại 50-70% và hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 110ha lúa bị ngập nước, hơn 430 tấn muối bị nước lũ cuốn trôi, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị thiệt hại nặng.Về thủy sản, đã có gần 40 tàu thuyền bị chìm, gió bão thổi lên bờ gây thiệt hại nặng; có 5 bè nuôi thủy sản bị gió bão đánh vỡ, hàng trăm ha ao nuôi thủy sản bị ngập làm cho thủy sản nuôi tràn ra ngoài, một số đối tượng nuôi khác như ốc hương bị ảnh hưởng nước ngọt nên chết với tỉ lệ cao. Riêng tôm hùm nuôi vẫn chưa thống kê được số lượng tôm bị chết.Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, đến trưa ngày 31/10, TX.Sông Cầu chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người.Trong khi đó bản tin của VNExpress hôm 31 tháng 10 cho biết gần 1 triệu gia đình bị mất điện do baão Matmo này.Bão Matmo đổ bộ làm hàng loạt nhà dân tốc mái, gây mất điện diện rộng, hàng chục tàu đứt neo, một đoạn kè biển bị sạt lở.Sáng 31/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp trực tuyến với một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Matmo (bão số 5) đổ bộ đêm qua và rạng sáng nay, trong đó nặng nhất là Phú Yên và Bình Định.Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin, hàng nghìn cây xanh ở TP Quy Nhơn bị gãy đổ, gần 150 nhà bị sập hoàn toàn. TP Quy Nhơn đến sáng 31/10 vẫn mất điện diện rộng.Tại Phú Yên, bão cũng làm hơn 70 xã mất điện. Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay đến sáng 31/10 đã khắc phục được 11 xã, số còn lại dự kiến hết ngày mai khắc phục xong. Tỉnh cũng có 14 nhà bị sập hoàn toàn, gần 20 nhà hư hại một phần.Theo ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai, cơ quan chuyên môn đã nhắn tin cảnh báo bão đến hơn 7 triệu máy cá nhân tại các địa bàn dự báo bị ảnh hưởng. Các tỉnh đã chủ động ứng phó, sơ tán khoảng 20.000 người. Một số tỉnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng mưa bão làm mất điện hơn 900.000 hộ dân, đến sáng nay mới khắc phục được 150.000 hộ.