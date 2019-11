Chương Trình Nhạc Sống Q2 Show Lệ Quyên Tại Pechanga

Bích chương

Casino Entertainment trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Q2 Show Lệ Quyên sẽ ra mắt quý khán thính giả vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 12 năm 2019 tới đây qua một xuất duy nhất lúc 6 giờ chiều tại Pechanga Summit.

Dòng nhạc Boléro không lạ gì đối với khán giả yêu nhạc Việt Nam. Nó được rất nhiều ca nhạc sĩ Việt Nam từ những thập niên 60 chọn ca và sáng tác. Tuy nhiên đã có lúc người ta tưởng như Boléro đã mất sức hấp dẫn của nó vào những năm cuối thế kỷ 20. Nhưng vào đầu thiên niên kỷ 21, Boléro lại mạnh mẽ hồi sinh tại Việt Nam và một trong những giọng ca nổi tiếng nhất đã góp phần thổi luồng sinh khí mới cho điệu Boléro là Lệ Quyên, một nữ ca sĩ trẻ được đào tạo từ Hà Nội. Lệ Quyên chọn cho mình những dòng nhạc thấm sâu vào tâm hồn người yêu nhạc qua các nhạc phẩm Boléro, nhạc tiền chiến, nhạc trước 75, và cô đã thành công rực rỡ với sự chọn lựa này. Từ trong nước ra đến hải ngoại, Lệ Quyên được khán giả hâm mộ phong tặng danh hiệu nữ hoàng phòng trà. Cô đã không hổ danh với danh hiệu này qua chất giọng truyền cảm làm mê hoặc người nghe cũng như kỹ thuật luyến láy và trình diễn trước đám đông của cô. Q2 Show là một chương trình nhạc sống hấp dẫn với sự hiện diện của nhiều nam ca sĩ tên tuổi sẽ hát cùng Lệ Quyên gồm có Đan Nguyên, Quang Dũng, Mạnh Quỳnh, Khắc Việt, Dương Triệu Vũ, Tuấn Hưng, Bằng Kiều. Ngoài ra, khán giả sẽ có dịp cười thoải mái với những pha chọc cười đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng về hài kịch Hoài Linh, Hứa Minh Đạt. MC Thanh Tùng với lối giới thiệu duyên dáng sẽ dẫn chương trình qua từng tiết mục hầu đem lại cho khán thính giả một buổi chiều giải trí khó quên trong tháng 12. Chương trình Q2 Show đặc biệt sẽ được sự đóng góp hòa âm của hai ban nhạc: Màu Nước Band đến từ VN, và ban Headline Band.

Ban tổ chức dành toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại số (714) 982-6666 hay online tại www.casinoentertainment.shop. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi (888) 810-8871 hay online tại pechanga.com.

Cho dù quý vị trù hoạch một buổi họp cho 50 người, một đám cưới cho 100 người, một buổi đại tiệc cho 1,000 thực khách hay một chương trình nhạc hội huy hoàng tráng lệ, không gian tổ chức các buổi sinh hoạt mới – Pechanga Summit – có đủ mọi thứ mọi người cần để thực hiện bất kỳ sinh hoạt nào. Các nhà giải trí, các buổi nhạc hội, những sinh hoạt thể thao ‘live’, những ‘show’ trưng bày giới thiệu sản phẩm, những đám cưới, hay bất kỳ những nhóm đông người nào, đều hiện đang có một diện tích rộng tới 40,000 sq ft để đặt sử dụng.

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất tại bất kỳ chỗ nào ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình bầu làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.

The Live Show: Q2 Show Lệ Quyên

Casino Entertainment is proud to present the one Live Show “Q2 Show Lệ Quyên” at Pechanga Summit on Sunday December 1st, 2019 at 6:00pm.

The Bolero music is familiar with the Vietnamese music lovers. Since the 1960s it might have been the most preferred tempo chosen by musicians and singers. Yet there was a time toward the end of the 20th century it seemed to have lost its musical attraction. However, at the beginning of the new millennium, Bolero vigorously resurged in Vietnam, and among one of the most well-known voices that contributed to bring it back was Le Quyen, one young vocalist trained in Hanoi. Le Quyen chose to sing the most soul penetrating lyrics that struck a chord with the music lover through mainly Bolero songs, Pre-war and Pre-75 songs, and she had brilliantly succeeded with her choice. From Vietnam to abroad, Le Quyen was lovingly crowned as the Queen of the Cabaret milieu. She justly deserved this title with her mesmerizing voice and her performance technique both in her vocal capability and her on stage performance. Q2 Show Le Quyen is a wonderful live show that includes the presence of many popular male artists who will join their voice with Le Quyen: Dan Nguyen, Quang Dung, Manh Quynh, Khac Viet, Duong Trieu Vu, Tuan Hung, Bang Kieu. On top of this, the audience will have many occasions to laugh heartily with the skits of our talented comedians Hoai Linh and Hua Minh Dat. MC Thanh Tung will charmingly lead the program from scene to scene in order to bring an entertaining December evening to the audience. The Q2 Show is proud to have the accompaniment of two musical bands: The Mau Nuoc Band from Vietnam, and the Headline Band.

Management reserves all rights. Tickets may be purchased at (714) 982-6666 or online at www.casinoentertainment.shop. For more information, please call (888) 810-8871 or visit at pechanga.com.

Whether a guest’s plans include a meeting for 50, a wedding for 100, a banquet for 1,000 or a concert for the ages, the new event space – the Pechanga Summit - has everything one needs to bring an event to life. Entertainers, concerts, live sporting events, trade shows, weddings, or any large group now have a 40,000-square foot area to book.

About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 5,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino.