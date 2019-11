Hội Education For The Poor Gây Quỹ Giúp Hs, Sv Nghèo Học Anh Ngữ

Hình ảnh trong tiệc gây quĩ

Garden Grover (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Place #2 số 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840 vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 vừa qua Hội Education For The Poor đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại quê nhà có cơ hội học Anh Văn để tìm công việc làm khả dĩ nuôi sống bản thân và gia đình, đây cũng là dịp để tuyên dương những thiện nguyện viên đã về Việt Nam dạy Anh ngữ cho giới trẻ nghèo tại Việt Nam.

Khoảng 500 người tham dự buổi tiệc, ngoài quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân, các thiện nguyện viên, cùng đồng hương thân hữu còn có một số các cơ quan truyền thông.

Mở đầu buổi tiệc đoàn trống Thiên Ân đã biểu diễn một màn trống rất hào hùng.

Tiếp theo, Linh Mục Hiệp Nguyễn và Bác Sĩ Yến Châu Văn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý quan khách, quý thiện nguyện viên , các cơ quan truyền thông báo chí cùng đồng hương tham dự trong thời gian qua đã hỗ trợ công việc giúp về giáo dục hướng về quê nhà, trong dịp nầy Bác Sĩ Yến Châu Văn là một người trẻ đã dấn thân tham gia vào công tác xã hội lên tường trình về một số công tác mà hội đã thực hiện trong một năm qua, cô cho biết trong dịp hè năm 2019 Hội đã gửi về Việt Nam 10 thiện nguyện viên để dạy Anh Văn miễn phí tại nhà thờ Chính Tòa Phú Cam và giáo xứ Cầu Rầm ở Nghệ An. Con số sinh viên học sinh tham gia khóa học hơn 1000 người.

Sau đó buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ do sự góp mặt của các nghệ sĩ thân hữu.

Trong dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với Chị Tuệ Phương và Chị Natalie Xuân Văn là các thành viên sáng lập hội, là những người đã gắn liền với hội trong những ngày đầu mới thành lập đến nay.

Xin hai chị cho biết về những chương trình thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua như thế nào?

Được Chị Tuệ Phương và chị Natalie Xuân Văn cho biết. Education For The Poor thực hiện 3 chương trình ở Việt Nam gồm có: Gửi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ miễn phí. 13 năm qua rất nhiều em đã xuất ngoại du học. Thậm chí con nhà nghèo cũng có thể đi du học. Vì cha mẹ chỉ lo chi phí cho một semester đầu khi các em qua đây thì sẽ được bạn bè giúp đỡ tìm việc làm để tự trả học phí tuy nhiên các em đi về những tiểu bang học phí hạ như tiểu bang Texas, New Orleans… Chương trình thứ hai là thành lập các câu lạc bộ giáo dục. Tại câu lạc bộ này các em sẽ tự học Anh ngữ, người Việt Nam có trở ngại lớn về vấn để phát âm vì thế Hội hướng dẫn các em và đòi hỏi các em khi học phát âm thì phải download cách phát âm từ trên internet để luyện phát âm cho đúng. Câu lạc bộ giáo dục cũng là nơi giúp các em trau dồi những năng khiếu cần thiết để thành công trên đường đời ví dụ như tài ăn nói và thuyết phục qua những buổi thuyết trình và chất vấn. Những đề tài thuyết trình phải có tính cách học hỏi kiến thức. Ví dụ thuyết trình đoàn chọn đề tài xong thì những người trong thuyết trình đoàn phải vào internet để tìm tài liệu phù hợp với đề tài và cần phải ăn khớp với nhau như một bài luận văn. Và chương tình thứ ba là cấp học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học. Em nào được chọn thì sẽ được hỗ trợ cho đến lúc ra trường. Hội nhờ các vị tu hành thay mặt hội chọn lựa những em có gia cảnh khó khăn và kiểm soát việc học của các em. Phần lớn học bổng được dành cho những vùng quê nghèo ở Vinh thế nhưng ở Saigon thì Chùa Phước Hải thay mặt hội cấp học bổng cho sinh viên.

Hai chị cũng cho biết, cả 3 chương trình trên được trình bày chi tiết trong nguyệt san của hội, đồng thời trong nguyệt san hàng năm cũng báo cáo những thành quả của sinh viên đã tham gia chương trình của Hội ví dụ như em Nguyễn Sỹ Công là một sinh viên rất nghèo đã tham gia chương trình học Anh văn và câu lạc bộ giáo dục, sau đó đã đi du học ở Hàn quốc và trở về đã chế ra máy in 3D và hiện nay em đang đi tu nghiệp ở Đức Quốc.

Được hỏi việc tổ chức những chương trình Anh ngữ này có gặp khó khăn gì với chính quyền hay không? Chị Tuệ Phương cho biết những giáo xứ đón nhận thiện nguyện viên về dạy làm việc trực tiếp với chính quyền. Hội chỉ đưa các sinh viên về dạy nên không gặp khó khăn gì. Thế nhưng Hội chỉ có thể gửi thiện nguyện viên về những nơi có thể quy tụ đuoc 500 học viên, lý do là vì tâm lý chung chạ mẹ luôn sợ hãi lo lắng không muốn cho con về Việt Nam vì thế các em phải về chung với nhau một nơi không thể gửi vài em về một địa điểm. Do đó mà cần phải có 500 sinh viên học sinh thì Hội mới có thể gửi thiện nguyện viên về giúp. Chính vì lý do này mà rất ít nơi muốn đón nhận thiện nguyện viên về, vì ngoài vấn đề nêu trên việc chuẩn bị chương trình cũng rất vất vả, phải chuẩn bị phòng ốc để dạy, đóng bàn ghế cho học viện. Với con số đông người như vậy vấn đề trật tự phải đặt lên hàng đầu thì mới có thể dạy học được. Ngoài việc chuẩn bị cho khóa học, các sinh viên trong ban tổ chức phải lên chương trình sinh hoạt cuối tuần cho thiên nguyện viên đi du ngoạn v.v.... Nhờ vậy mà 5 tuần lễ dạy học các thiện nguyện viên rất vui vì vừa đi làm từ thiện một công việc bác ái rất có ý nghĩa mà lại rất vui. Các thiện nguyện viên đã nói rằng "đây là kinh nghiệm nhớ đời của các em". Vì vậy khóa học mới có thể duy trì một cách tốt đẹp trong 14 năm qua.

Thay mặt Hội hai chị Tuệ Phương và chị Natalie Xuân Văn xin gởi lời cảm ơn đến quý Cha, Quý Thầy, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã hết lòng yểm trợ cho hội trong 14 năm qua.

Hai chị cũng kêu gọi các thiện nguyện viên hãy ghi tên tham gia vào chương trình dạy tiếng Anh tại quê nhà.

Trước khi chia tay thân chúc Hội Education For The Poor chân cũng đá mềm trong công việc bác ái đầy ý nghĩa này.

Qúy đồng hương thân hữu muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của hội liên lạc điện thoại: Tuệ Phương (714) 472-3838 hoặc Email: vanvaness@aol.com

Thư từ liên lạc xin gởi về: P.O Box 1128 – Los Alamitos, CA 90702. Vào trang web: www.educationforthepoor.org

Trên Youtube Channel: www.youtube.com/user/EFTPVietnam.