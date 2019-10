18,000 Người VN Đi Lậu Qua Âu Châu Mỗi Năm

Với các tiệm nail bây giờ là một mặt hàng chủ lực trên các đường phố cao cấp của Anh, cung cấp nhiều việc làm tay nghề thấp, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi nhiều người Việt Nam coi đó như một tấm vé cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, theo bản tin của Báo The Sun của Anh Quốc cho biết hôm 30 tháng 10.

Nhưng điều này khiến họ trở thành con mồi dễ dàng cho các mạng lưới buôn người hèn hạ, những kẻ được cho là buôn lậu bất hợp pháp khoảng 18.000 công dân Việt Nam bao gồm cả trẻ em, đến Châu Âu mỗi năm.

Họ dụ dỗ những nạn nhân tuyệt vọng bằng những lời hứa suông không thật về những công việc béo bở trong các quán làm móng và trang trại cần sa chỉ bằng tiền mặt, đảm bảo họ có thể thay đổi vận may của chính họ và gia đình họ.

Thương mại bệnh hoạn đã trở nên phổ biến đến mức trong thập kỷ qua, một trại giam ở miền Bắc nước Pháp đã được mệnh danh là 'Thành Phố Việt Nam', dựa trên số lượng lớn người Việt Nam di cư đang chờ đợi để đến Anh.

"Gia đình tôi đã trả tiền cho ai đó và họ đã đưa tôi đến nơi xa xôi này", theo một người đàn ông Việt Nam tại một trại tị nạn khác, nằm ở phía bắc xa hơn một chút, nói với Báo The Sun vào Chủ Nhật rồi.

“Những người ở Anh sẽ kiếm cho tôi một công việc khi tôi đến đó. Thật đáng sợ khi bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra [ở Essex] nhưng đó là cơ hội mà bạn nắm lấy và tôi sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình. "

Thông thường, người di cư lần đầu tiên đến Trung Quốc hoặc Nga trước khi chuyển sang phương Tây (năm 2017, khoảng 43.000 người Việt Nam đã vào Nga với tư cách là khách du lịch, với nhiều người sau đó đi du lịch đến Tây Âu).

Những nước khác liên quan gồm Pháp, Đức và Ba Lan.

Các băng đảng rất tàn nhẫn. Nếu ai đó làm chậm nhóm, những kẻ buôn lậu sẽ giết họ.