VN: 12,182 Doanh Nghiệp Mới, 13,500 Sập Tiệm Chỉ Tháng 10

VIỆT NAM -- Chỉ trong tháng 10 có 12,182 doanh nghiệp mới được thành lập, trong khi đó cũng trong tháng 10 lại có tới 13,500 cơ sở kinh doanh dẹp tiệm trên khắp nước VN, theo bản tin của trang mạng Đài VOV.VN cho biết hôm 30 tháng 10. Bản tin VOV viết như sau.Trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng.Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao với hơn 12.000 doanh nghiệp, đặc biệt số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung 10 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33.000 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng.Tổng cục Thống kê cũng cho hay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26.300 doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 34.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 14.300 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 41,5% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể...Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13.500 doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 12,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể). Các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng.