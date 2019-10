VN: 4 Người Bị Gạt Nói Để Đưa Đi Mỹ Mất 21,000 MK/Người

THỪA THIÊN-HUẾ -- Người Việt trong nước coi chừng bị kẻ gian lừa gạt việc đi ngoại quốc để lấy tiền rồi bỏ chạy, như bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin Báo Tuổi Trẻ Online viết như sau.Do biết được nhiều người muốn đưa con cái đi định cư ở Mỹ, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng đã nói rằng cần hơn 21.000 USD sẽ đưa được người vượt biên trái phép vào Mỹ.Tối 30-10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt phá, khởi tố 3 người trong đường dây lừa đảo và tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.3 người bị khởi tố là Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát - có trụ sở tại quận 12, TP.HCM); Nguyễn Khắc Trọng (chồng của Hồng, SN 1987, trú tại Tân Phú, Eatoh, Krông Năng, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (SN 1987, trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) với cùng tội danh "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".Trước đó, biết ông Lại Đình Th. (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có mong muốn đưa con trai đi định cư ở Mỹ, nhóm của Hồng đã đến nhà và nói rằng có thể đưa người đến Mỹ bằng con đường vượt biên trái phép.Nhóm người này nói rằng sẽ đưa con trai ông Th. đến các nước giáp biên giới với Mỹ dưới dạng đi du lịch, sau đó sẽ trốn và vượt biên trái phép.Tin lời, ông Th. đã vay mượn khắp nơi để đưa cho nhóm của Hồng hơn 36.000 USD. Tuy nhiên dù đã đóng tiền nhưng đến nay con trai ông Th. vẫn chưa được nhóm người đến đưa đi Mỹ.Theo Công an Thừa Thiên Huế, đến nay đã xác định được vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này có 4 nạn nhân. Mỗi người ít nhất đã đóng cho nhóm của Hồng hơn 21.000 USD.