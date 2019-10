Môi Giới Trả Lại 1 Tỉ Đồng Cho Gia Đình Nạn Nhân Di Dân Lậu Rồi Biệt Tăm

NGHỆ AN, VN -- Người môi giới trong vụ đưa người VN đi lậu qua Anh đã âm thầm trả lại 1 tỉ đồng cho một nạn nhân tại tỉnh Nghệ An và cắt đứt mọi liên lạc, theo bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 30 tháng 10. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm chi tiết như sau.Người môi giới đã trả lại hơn 1 tỉ đồng cho gia đình cô gái ở TP Vinh, Nghệ An khi con họ ‘mất liên lạc’ sau vụ việc phát hiện 39 thi thể chết trong thùng container ở Anh.Chiều 30-10, ông Trần Anh Tấn - chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An - cho biết tại địa phương này có chị T.T.N. (18 tuổi, ngụ xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông) đang "mất liên lạc" với gia đình trùng với thời điểm phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh.Trước đó, tối 29-10, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình ông T.V.K. (bố chị N.) sau khi nhận được đơn trình báo về việc con gái của ông K. "mất liên lạc" nhiều ngày qua. Cán bộ y tế cũng lấy máu thân nhân của N. để gửi đi xét nghiệm, phục vụ quá trình nhận diện các nạn nhân ở Anh.Theo ông Tấn, qua nắm bắt từ gia đình được biết gia đình ông K. có hai chị em gái song sinh vừa đi xuất khẩu lao động. Hai con gái ông K. không qua trung tâm môi giới xuất khẩu lao động hoặc cơ sở có pháp nhân được cấp phép.Việc đi lao động nước ngoài theo hình thức "đi du lịch" xuất phát từ quan hệ cá nhân. Để mỗi con đi sang nước ngoài, gia đình ông K. phải chi hơn 1 tỉ đồng. Theo đó, trong giấy viết tay cam kết đưa con em qua Anh làm việc ghi mức tiền mỗi người đi trót lọt là 47.000 USD (hơn 1 tỉ đồng)."Việc giao dịch này với người môi giới, gia đình không báo cáo với xã. Sau khi chị N. mất liên lạc, người môi giới đi xuất khẩu đã trả lại hơn 1 tỉ đồng cho gia đình và tắt điện thoại, cắt liên lạc với gia đình", ông Tấn thông tin.Ông Tấn cho hay xã đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh trường hợp con gái ông K. "mất liên lạc" kể từ ngày 23-10 và đang chờ kết luận về việc chị N. có phải nằm trong số 39 nạn nhân trong vụ việc hay không.Được biết, hai chị em N. đi cách nhau khoảng nửa tháng. Hiện tại, người chị đang ở Hy Lạp còn N. đi sau, gia đình vẫn chưa thể liên lạc được.Qua tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online tại các gia đình ở huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng cho thấy các gia đình này phải vay mượn tiền, cầm cố sổ đỏ để đóng hàng trăm triệu đồng cho người môi giới để con em họ qua Anh làm việc.Theo phản ánh của một số gia đình ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có con em "mất liên lạc" khi đi qua Anh từ đầu tháng 10-2019, họ gọi cho người môi giới đưa con em họ đi cũng không được.Trước đó, ngày 22-10, họ nhận được điện thoại từ số 036.xxx.223 là người môi giới đưa những lao động nói trên đi Anh thông báo người thân đang trên đường qua Anh, gia đình chuẩn bị nộp tiền.Trong công văn về xử việc lý thông tin liên quan đến vụ 39 thi thể trong container tại Anh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.