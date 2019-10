Báo Dailymail Của Anh Tiết Lộ: Kẻ Buôn Người Cấm Dân Kể Vụ Thân Nhân Ở Anh; 28 Gia Đình VN Nghi Có Thân Nhân Đã Chết

ANH-VIỆT NAM -- Các viên chức thẩm quyền VN đã gửi cho các nhà điều tra Anh Quốc tên của 14 người mà họ tin là đã chết trong thùng container để bắt đầu tiến trình xác định chính chức các nạn nhân, theo Báo Dailymail cho biết hôm 29 tháng 10.

Và trong cuộc trao đổi việc điều tra của Cảnh Sát Essex về cái chết của 39 người đã được chuyển tới chính quyền VN các tên của 4 người mà danh tánh của họ được tin là đã xác định.

Việc hoán đổi thông tin đã bắt đầu những gì cảnh sát tin rằng sẽ là một quá trình nhận dạng kéo dài có thể mất vài tuần.

Chính quyền Trung Quốc cũng đã yêu cầu Cảnh Sát Essex cung cấp thêm thông tin sau khi lúc đầu họ báo cáo các nạn nhân là từ TQ.

Tên của 9 nạn nhân sợ đã chết bởi các gia đình của họ là: Nguyen Huy Hung, 15 tuổi, Pham Tra My, 26, Hung Nguyen, 33, Anna Bui Thi Nhung, 19, Nguyen Dinh Tu, 26, Le Van Ha, 30, Vo Ngoc Nam, 28, Joseph Nguyen Dinh Luong, 20, và Hoang Van Tiep, 18. Với thêm 5 người được nói là đã được xác định bởi công an Hà Nội.

Các viên chức tại Hà Nội cho biết hôm Thứ Ba rằng 28 gia đình Việt Nam từ 2 tỉnh miền trung đã lo sợ thân nhân của họ nằm trong số các nạn nhân đã chết trong thùng container đông đá đã đi từ hải cảng ở Bỉ tới Zeebrugge.

Các nguồn tin của chính phủ cho biết rằng 18 trong số những người đã báo cáo mất tích đến từ tỉnh Nghệ An trong khi 10 người khác thì đến từ tỉnh Hà Tĩnh, 2 tỉnh nghèo này cách nhau chưa tới 50 dặm.

Mỗi gia đình nói với chính quyền rằng những người thân yêu của họ đã liên lạc cho đến ngày 21 tháng 10 khi họ cố gắng vào Anh bất hợp pháp với sự hỗ trợ của những người buôn lậu.

Một đường dây nóng điện thoại đã được thiết lập để các gia đình báo cáo người mất tích và tại thủ đô Annh Quốc đại sứ Gareth Ward đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức Việt Nam để thảo luận về việc hợp tác xác định danh tính nạn nhân.

Một phát ngôn viên của chính quyền VN nói rằng tên của 14 người đã được gửi tới Anh Quốc qua Tòa Đại Sứ Anh tại Hà Nội.

Cái chết của rất nhiều người dân Việt Nam đã gây ra sự bối rối cho Chính phủ và các phương tiện truyền thông địa phương đã hạ thấp thảm kịch trong các báo cáo tin tức của họ.

Truyền thông nước ngoài được lệnh rời khỏi nhà của một số nạn nhân và gia đình nói không trả lời câu hỏi.

Bộ Công An cho biết họ đang điều tra sự liên quan có thể có của các cá nhân hoặc nhóm người giúp đỡ người Việt Nam di cư bất hợp pháp.

Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh điều tra nạn buôn người Việt Nam.

Báo chí đã không được nói chuyện với gia đình của một nạn nhân bị nghi ngờ ở Việt Nam.

Sau khi muốn thảo luận về vụ mất tích con của họ, gia đình được lệnh giữ im lặng bởi những người đàn ông hộ tống một phóng viên ra khỏi nhà - và người dân địa phương tin rằng họ có thể có liên quan đến những kẻ buôn lậu.