Đại Nhạc Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta, Vinh Danh Quân Lực VNCH

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Hình ảnh trong đại nhạc hội

Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội Trường GYMNASIUM, Warner School số 14171 Newland ST, Thành phố Westminster vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019, Thi Văn Sĩ Quốc Nam, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đông Phương Foundation đã tổ chức Đại Nhạc Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta và Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tham dự Đại nhạc hội ngoài một số đồng hương thân hữu còn có sự hiện diện một số các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông.

Quan khách có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Thành Phố Westminster và Phó Thị Trưởng BS. Kimberly Hồ, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Ủy Viên Giáo Dục Thành Phố Garden Grove, LS Nguyễn Quốc Lân, Niên trưởng cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Đại Tá Bác Sĩ Sterling Mutz Nguyên Chỉ Huy Trưởng Bệnh Viện 3 Dã Chiến Quân Đội Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào cuối thập niện 1960, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể.

Điều hợp chương trình có các MC: Nguyễn Viết Hưng, Như Hảo, Mỹ Lan…

Mở đầu chương trình với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do các MC: (Mũ Đỏ Phạm Ngọc Đăng, Không Quân Võ Sư Tom Võ, Hải Quân Người Nhái Trần Xuân Tín.)

Sau phần nghi thức, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng mời Thi Văn Sĩ Quốc Nam, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đông Phương Foundation, Trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, mở đầu ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy quan khách, cùng đồng hương, các cơ quan truyền thông…

Ông cho biết: “Đại Hội này chúng tôi cố gắng đưa ra 2 chủ đề nặng phần văn học & lịch sử:

-Phần Thứ nhất tôn vinh Chữ Quốc Ngữ với nhị vị Diễn Giá uy tín: Giáo sư/Tiến sĩ Trần Huy Bích nói về cố Học giả Huỳnh Tịnh Của, cùng Giáo sư Dương Ngọc Sum của Trung học Petrus Ký nói về cố bác học ngôn ngữ Petrus Trương Vĩnh Ký.

-Phần thứ hai vinh danh các Quân/Binh Chủng & các đơn vị QLVNCH từ Trung Ương đến Xã Ấp. Chương Trình hôm nay Quý Vị lần đầu tiên được gặp 2 nhân chứng sống Mỹ & Việt đều gần 100 tuổi sẽ phát biểu về QLVNCH.”

Ông tiếp: “Tôi là một người Lính Trận của Sư Đoàn 25 Bộ Binh, bị thương nặng 2 lần ngoài chiến trường năm Mậu Thân 1968, bị mất máu nhiều, nhưng được bơm máu của đồng bào trên trực thăng tải thương, nên sống sót đến ngày hôm nay. Như vậy máu trong thân thể tôi hiện nay một nửa của mẹ cha & một nửa của đồng bào góp lại. Từ đó tôi sống cho tha nhân hơn cho chính mình, bởi tôi nghĩ mình phải có hiếu với mẹ cha và phải có nghĩa với đồng bào ruột thịt.

Tôi đã giải ngũ khỏi QLVNCH từ năm 1971, nhưng Quân Đội không bao giờ ra khỏi tôi cho đến khi tôi nhắm mắt lìa đời.

Năm 1972, khi Tổng Thống Richard Nixon qua ngoại trưởng Hery Kissinger thương lượng với Chủ Tịch Trung Cộng Mao Trạch Đông, đã giao VNCH cho Cộng Sản Miền Bắc. Ngay sau đó, Quân Đội Mỹ & Đồng Minh lần lượt rút khỏi Nam VN theo Chương Trình "Việt Nam Hóa Chiến Tranh".

Trong mùa hè đỏ lửa 1972, Đại Tướng VC Võ Nguyên Giáp tưởng dễ dàng nuốt trọn Miền Nam, nên xua 14 công trường qua Miền Nam mở 3 mặt trận tại Quảng Trị, Kon Tum & An Lộc. Cả ba chiến trường chúng đều bị thua thảm hại. Nặng độ nhất là thị trấn An Lộc tỉnh Binh Long. Tại đây quân số bộ đội VC đông hơn 4 lần quân VNCH. Sau 93 ngày đêm tử chiến, phía chúng ta có đến gần 10 ngàn quân dân tử thương. Nếu QLVNCH không chiến thắng trận An Lộc, thì xe tăng đại pháo của VC sẽ tiến nhanh về Saigon và tắm máu quân dân ta ngay trong năm 1972, và Miền Nam VN đã không có Tháng Tư Đen năm 1975, để hàng triệu người Việt có thể thoát khỏi Chế Độ Việt Cộng gian ác như ngày nay.

Chiến trận An Lộc đã được báo chi Pháp so sánh khủng khiếp không thua gì 2 trận Verdun ở Pháp trong dệ nhất thế chiến và trận Stalingrad ở Nga trong đệ nhị thế chiến. Trong khi "History News Network" của Hoa Kỳ đã so sánh trận An Lộc ngang tầm với 2 trận Saratoga năm 1777 & Gettysburg năm 1863…

Cuối cùng khi VNCH bị bức tử Tháng Tư Đen năm 1975, thì đã có 5 vị Tướng Lãnh và hàng trăm Sĩ Quan & quân nhân QLVNCH các cấp đã tự sát trước Cộng Quân. Trong lịch sử thế giới, chưa từng có 1 quốc gia nào khi sụp đổ mà hàng trăm Chiến Sĩ các cấp đã tự sát theo vận nước bi tráng như vậy.

Chính bởi vậy, trên tấm phông sân khấu lớn hôm nay, Đại Nhạc Hội chúng ta dưới Huy Hiệu QLVNCH đã ghi rất rõ: "Tập thể Người Việt Quốc Gia vinh danh QLVNCH, và biết ơn những chiến sĩ VNCH đã hy sinh mạng sống, máu xương & tương lai cho toàn quân dân Miền Nam VN được sống trong Tự Do Hạnh Phúc hơn 20 năm, để một siêu quốc gia với hơn 4 triệu Người Việt được hình thành tại hải ngoại như ngày nay…”

Hôm nay tập thể Quân Dân Cán Chánh VN chúng tôi tập họp nơi đây để cùng vinh danh QLVNCH qua hình ảnh bất tử của các Quân/Binh Chủng sau đây: Quân chúng Hải Quân, Quân chùng Không Quân, Quân chủng Lục Quân (gồm các Sư đoàn Bộ Binh, Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, 81 Biệt Cách Dù, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Truyền Tin, Quân Cảnh, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân) - 3 Tổng Cục (CTCT, Quân Huấn & Tiếp Vận)…”

Sau bài diễn văn khai mạc ông giới thiệu một số thành viên trong ban tổ chức và mời lên sân kháu trong đó có: Nhà báo Kiều Mỹ Duyên, Nhà báo Như Hảo, Nhà báo Nguyên Hà, Ngô Thy Vân, Tina Phạm, ông Tom Võ, Linh Da Dương…

Mở đầu phần phát biểu, Ban tổ chức mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, LS. Nguyễn Quốc Lân lên phát biểu, trong lời phát biểu những vị nầy đã ca ngợi việc làm của Nhà Văn Quốc Nam và ban tổ chức, sau đó những vị nầy đã trao bằng tưởng lệ, ghi nhận những đóng góp giá trị trong sinh hoạt cộng đồng.

Tiếp theo, Ban Ngũ Ca Hùng Việt hợp ca nhạc phẩm: “Vinh Danh Học Giả Huỳnh Tịnh Của và Bác Học Petrusky” một sáng tác mới của Ca Nhạc Sĩ Nhật Hạnh phổ từ thơ Quốc Nam.

Sau đó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Huy Bích lên nói về những đóng góp giá trị trong tiếng Việt của Học Giả Huỳnh Tịnh Của, bài nói chuyện khá chi tiết.

Tiếp theo Giáo Sư Dương Ngọc Sum lên nói về những đóng góp của nhà Bác Học Petrusky trong tiếng Việt, một bài thuyết trình khá dài đã được ông trình bày chi tiết, nhưng vì thời gian không cho phép nên một phần sau phải kết thúc, hy vọng trong những ngày sắp tới tài liệu nầy sẽ được phổ biến rộng rải hơn.

Sau đó Nhà báo Nguyên Hà lên nói về phần vinh danh các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà báo Nguyên Hà đã đúc kết những thành tích to lớn của quân lực trong nhiệm vụ bảo quốc an dân…

Tiếp theo là lời phát biểu của cựu Đại Tá Bác Sĩ Sterling Mutz Nguyên Chỉ Huy Trưởng Bệnh Viện 3 Dã Chiến năm nay 94 tuổi, trong lời phát biểu ông đã ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tiếp theo lời phát biểu của cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống năm nay 97 tuổi ông vẫn minh mẫn để nói về gương chiến đấu anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc bảo vệ quê hương.

Trong chương yri2nh văn nghệ có các tiết mục như: Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh hát bản “Khúc Ca Ngày Mùa” Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn vũ điệu “Việt Nam Hùng Sử Ca,” Ca Nhạc Sĩ Nhật Hạnh hát bản Tình Ca Chinh Phu,” Ban Tù Ca Xuân Điềm qua Liên Khúc “Ta Là Lính và Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do” của Xuân Điềm.

Quân Chủng Hải Quân với “Hải Quân Hành Khúc,” KHông Quân với bản “Không Quân Hành Khúc”, Ca Sĩ Erlinda Dương trình bày nhạc phẩm “Chiều Mưa Biên Giới,” Nhảy Dù hợp ca “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc,” “Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Chí qua bản “Người Ở Lại Charlie” Ban Hùng Việt hợp ca bản “An Lộc Vang Danh Thế Giới,” Vũ Đoàn Việt Cầm với ca vũ khúc “Đôi Cô Thượng Ngàn,”… chương trình văn nghệ khá dài nên có một số nghệ sĩ không có thời gian trình diễn.

Kết thúc chương trình mọi người cùng hát nhạc phẩm “Xuất Quân” để đánh dấu ngày vinh danh các Quân Binh Chủng Việt Nam Cộng Hòa.