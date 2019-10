VÀI SUY TƯ BÊN QUAN TÀI 81 ANH HÙNG TỬ SĨ NHÃY DÙ!

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 là một ngày nhắc nhớ lịch sử vô cùng kỳ lạ. Đó là một sự trùng hợp ngẩu nhiên hay là một liên tưởng tâm linh! Cũng có thể là ngẩu nhiên, nhưng vì chúng ta suy tưởng về nó nên trở thành dấu ấn về thời gian, liên quan đến một giai đoạn lịch sử đầy bi thương nghiệt ngã mà toàn dân Việt Nam phải gánh chịu cho đến bây giờ!





Một quan tài 81 xác thân ôm quyện nhau!

Buổi lễ tưởng niệm và an táng 81 xác thân rục rã của Tữ Sĩ Anh Hùng Nhãy Dù Việt Nam tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster lại trùng hợp với ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm! Cũng là con số trùng hợp với lịch sử trận An Lộc Bình Long, chiến tích của Lực Lượng 81 Biệt Kích Dù một thời vang bóng...

Con số 81, nếu cọng lại hai số thì ta có số 9; mà số 9 theo nhân gian cho là số hên "chín nút" cớ sao là số xui? Không phải xui một ngày, một tháng... mà xui đến 54 năm trời! Ta thử suy gẫm cái ngày xãy ra tai nạn tháng 11 năm 1965, là năm quân lực Hoa Kỳ và Đồng Minh ào ạt đem quân tiến vào Việt Nam với chiến lược be bờ chận đứng làn sóng Đỏ! Một chuyến bay có 4 quân nhân Hoa Kỳ và 81 Chiến Sĩ Nhãy dù.

Lễ nghi quân cách - Quan tài trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ



Có một điều chúng ta thắc mắc là: Kể từ khi chiếc phi cơ C130 mất tích, ít ra danh sách 81 chiến bình Nhãy Dù và 4 Phi hành đoàn người Mỹ cũng phải có ở phòng hành quân đầy đủ. Người mất chứ tên trên danh sách sao mất được? Từ năm 1965 đến ngày mất nước 30-4-1975, các gia đình của 81 tử sĩ mất tích nầy có thể đã được lảnh tiền tử tuất và được thông báo tại sao chưa tìm ra thi thể, mặc dù biết được toạ độ nơi phi cơ gặp nạn! Chúng ta thử đọc một doạn tường thuật trên báo Người Việt:

"Vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH thiệt mạng.

Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay C-123 định mệnh đó...."

Vì thế câu hỏi: Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 trên máy bay bị nạn không biết danh tính của 81 thành viên cho đến bây giờ, vậy là nguyên tắc quản trị hành chánh nhân viện như thế nào? Ta xem đoạn kế tiếp:

"Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt...."

Năm 1974 tìm được xác, tuy đã bị tan rã theo thời gian, nhưng là năm VNCH còn tại vị. Tại sao QL VNCH lại cho người Mỹ đem toàn bộ qua Hawaii, mặc dù để khám nghiệm DNA! Mà người Mỹ chỉ lo tìm 4 xác quân nhân Hoa Kỳ, còn 81 xác thân trở thành "vô thừa nhận"!

Hàng ngàn Đồng Hương Việt đến tưởng niệm





"Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington...Trong khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại...." Có phải 81 thi thể nầy chẳng thể nào được trở về với thân nhân và quê hương nếu không có các vị ân nhân người Mỹ:

Cách đây khoảng hai năm, ông Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này. Ông Jim Webb đã hai lần đề nghị chính quyền CSVN tiếp nhận số hài cốt này để các tử sĩ trở về quê nhà nhưng đều bị từ chối."

Người Cộng Sản, với những chiêu dụ "Nghị Quyết 36" ru ngủ Đồng Bào tị nạn hải Ngoại theo nhiều kế sách... Nhưng qua việc từ chối 81 hài cốt Chiến Sĩ Nhãy Dù hai lần theo đề nghị của Mỹ, đã trả lời hùng hồn về bản chất Cộng Sản của chúng!

Và hôm nay, 26-10-2019, hài cốt của họ chính thức được trở về nhà, trong lòng Little Saigon, ‘thủ đô của người Việt tị nạn! Nhà ở đây là vùng trời mơ ước của tự do dân chủ, là quê hương thứ hai. Các anh được ưu ái tưởng niệm trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster "Thủ Đô Tị Nạm Lillte SaiGon" với hàng ngàn người dân Việt mặc niệm và tiễn đưa "Linh Cữu" chung một quan tài đến nơi an nghĩ cuối cùng! Hồn Tử Sĩ suốt 54 năm vật vờ vô tổ quốc, 54 năm xác thân rục rã quyện vào nhau thành một khối bất phân ly! 81 xác thân nằm trong một quan tài... cho đến bây giờ vẫn không biết được tên tuổi. Chiếc quan tài chung, 81 tấm lòng ôm trọn lấy nhau mãi mãi! Cầu xin hãy yên nghĩ miền vịnh cữu những linh hồn oan khiêng vì vận nước!

letamanh

ngày Quốc Khánh VNCH 26-10- 2019