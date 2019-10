Xe Có Bản Đồ Hình Đường Lưỡi Bò Xuất Hiện Ở Triển Lãm Xe Tại VN

SÀI GÒN, VN -- Ngay tại cuộc triển lãm xe hơi tại Sài Gòn, Việt Nam kết thúc vào ngày 27 tháng 10, đã xuất hiện chiếc xe Volkswagen Touareg sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò của Trung Cộng, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 29 tháng 10. Bản tin Dân Trí cho biết thêm chi tiết như sau.Sau sự việc xe Trung Quốc tại Việt Nam sử dụng hệ thống định vị có bản đồ “đường lưỡi bò”, thì ngay tại Triển lãm Ôtô Việt Nam 2019 vừa kết thúc ngày 27/10 tại TP.HCM lại xuất hiện một chiếc xe khác cũng sử dụng bản đồ với hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; đó là Volkswagen Touareg.Cụ thể, chiếc Volkswagen Touareg V6 3.0L mới được trưng bày tại sự kiện này có tính năng dẫn đường và đã bị phát hiện có sử dụng những hình ảnh bản đồ “Đường lưỡi bò”, vi phạm chủ quyền lãnh thủ Việt Nam. Ngay lập tức sự việc đã khiến rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là khi Triển lãm Ôtô Việt Nam 2019 vừa qua có rất nhiều người đến xem - hơn 200.000 lượt khách tham quan (thông tin từ ban tổ chức).Ông Đỗ Nguyên Vương, Tổng Giám đốc công ty VW Việt Nam, nhà phân phối chính thức các mẫu xe Volkswagen tại Việt Nam xác nhận có sự việc này và giải thích nguyên nhân là do “VW Việt Nam sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem xe trưng bày tại triển lãm”.Ông Vương cũng cho biết thêm là chiếc xe đã được ngắt kích hoạt chế độ định vị bản đồ và (sẽ được) tái xuất đúng hạn quy định của hải quan Việt Nam.Ngoài ra, ông Vương khẳng định rằng đây không phải là mẫu xe để bán tại thị trường Việt Nam; xe sẽ bán tại Việt Nam là loại được sản xuất ở Slovakia.Trả lời câu hỏi của báo Dân trí về xuất xứ của chiếc Touareg trưng bày tại triển lãm VMS 2019, đại diện VW Việt Nam cho biết, đó là xe tạm nhập/tái xuất và do nhà nhập khẩu World Auto (Công ty TNHH Ôtô Thế giới, có trụ sở tại toà nhà Vista, Xa lộ Hà Nội, An Phú, quận 2, Tp Hồ Chí Minh) đưa về Việt Nam. Và chiếc Touareg này được “mượn” từ nhà nhập khẩu Volkswagen tại Trung Quốc là Volkswagen Group Import Company Limited (có trụ sở tại cao ốc 1, số 12 QiSengZong Street, Chaoyang, Beijing, Trung Quốc).Vị đại diện này đã đưa ra bản photocopy của Hợp đồng mượn 02 xe Touareg mới (giữa World Auto và nhà nhập khẩu của Trung Quốc) và 02 tờ khai bổ sung hàng hoá nhập khẩu của cơ quan hải quan cho 02 chiếc xe này. Đó là một chiếc phiên bản I4 2.0L và một chiếc V6 3.0L, cũng là chiếc xuất hiện tại Vietnam Motor Show 2019 vừa qua.Trước đó, hồi giữa tháng 10/2019 nhà phân phối chính thức thương hiệu ôtô Trung Quốc - Zoyte đã phải gỡ bỏ ứng dụng dẫn đường do hệ thống bản đồ sử dụng hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.