Hang Động Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất

Tháng 3, tiết trời thành Vương Xá nóng khắc nghiệt. Thỉnh thoảng một luồng gió thổi vào mặt nóng hổi. Khách hành hương bước đi quanh co giữa đám rừng phong lá vàng quanh sườn núi Linh Thứu. Trên đường đi, có lúc gặp đám đông, mọi người âm thầm thiền hành. Môt vài cụ già chống gậy chậm rải đi trước, theo sau là đám trẻ cùng bầu đoàn thê nhi, mấy em nhỏ tung tăng vui sướng được dịp leo núi. Có người được ngồi võng khiêng đi. Trên đường đi có nhiều đoàn thể từ nhiều nơi trên thế giới đến, họ đi theo hàng ngũ, áo mão chỉnh tề theo nguồn gốc vừa đi vừa đọc kinh khiến cho cánh rừng yên tịnh trở nên náo nhiệt. Dọc đường du khách bắt gặp mấy chú khỉ trèo lên cây trốn nắng, mắt lim dim ngủ gục. Một vài nhóm nhỏ du khách tựa lưng bên cầu Linh Sơn Kiều nghỉ chân, bất ngờ một con kỳ đà nhanh chân băng qua đường, khiến mấy em nhỏ động lòng rượt theo la ó vang động cánh rừng. Người ta nói ngày xưa, đức Phật lên thành Vương Xá thuyết pháp, Ngài đi với tăng đoàn cả nghìn người lên núi an trú suốt thời gian đức Phật thuyết giảng tại đây. Cùng đi với Ngài gồm có các vị Đại Tỳ Kheo. Theo bản tin của sở khảo cổ Ấn Độ, cho thấy một trong những chứng tích còn lưu lại cho thấy Ngài Huyền Trang, một cao tăng Phật giáo Trung Hoa hành hương đến đây hồi Thế Kỷ thứ 7 tây lịch. Ông ghi nhận địa điểm của một tu viện bị tàn phá và cái hang động mà ngày xưa Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phật an trú suốt thời gian đức Phật thuyết giảng tại thành Vương Xá. (Đường Bình)