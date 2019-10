Lễ Truy Điệu, An Táng 81 Tử Sĩ Nhảy Dù QL/VNCH Đã Hy Sinh Tại Tuy Hòa, Vùng II Chiến Thuật ngày 11-12-1965

Hình ảnh trong lễ truy điệu và an táng 81 Tử Sĩ Nhảy Dù VNCH

Little Sàigon, Nam California (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019, cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Tổng Hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và phụ cận đã long trọng tổ chức Lễ Truy Điệu, An Táng và thắp nến cầu nguyện cho 81 huynh đệ Mũ Đỏ thuộc Đại đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, Quân Lực VNCH đã hy sinh tại Tuy Hòa Vùng II Chiến Thuật ngày 11 tháng 12 năm 1965.

Vào lúc 8 giờ sáng, khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã có hàng ngàn người tập trung tham dự, trong số có các hội cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái đấu tranh, các cơ quan truyền thông…

Mở đầu buổi lễ, các cựu quân nhân Gia Đình Mũ Đỏ cùng các quân binh chủng với quân phục từng binh chủng chỉnh tề sắp thành hai hàng danh dự để tiếp rước linh cữu mang hài cốt 81 tử sĩ Nhảy Dù vào vị trí hành lễ. Quan tài được trân trọng đặt trước tượng đài Chiến Sĩ Việt My.

Sau đó, toán rước Quốc, Quân Kỳ Mỹ do Ban nhạc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và toán rước Quốc, quân kỳ VNCH do toán hầu kỳ danh dự của QL/ VNCH phụ trách tiến vào vị trí hành lễ.

Nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm.

Sau đó, Linh Mục Đặng Văn Chín, cựu Tuyên Úy Quân Lực Hoa Kỳ lên dâng lời cầu nguyện, Linh Mục nói: “Lạy Thượng Đế Chí Tôn cực Thánh, Hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 Tử Sĩ Nhảy Dù, thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi, rừng sâu và 45 năm lưu đày! Họ là những Anh Hùng Vô Danh mà Nhà Thơ Đằng Phương đã viết: “…Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách / Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên / Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên / Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật / Nhưng máu họ đã loang vào mạch đất / Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông / Và anh hồn chung với tấm trinh trung / Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt…”

Linh Mục Đặng Văn Chín cũng dâng lời cầu nguyện: “Nguyện xin anh linh, hương hồn cùng gương dũng cảm, hào khí quật cường bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, Gia Đình Mũ Đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, can đảm vùng lên đoàn kết đấu tranh cho tự Do, Nhân quyền, Chủ Quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam…”

Sau lời cầu nguyện toán U.S Marine Corps đã bắn 21 phát súng tiễn đưa các anh linh 81 chiến sĩ mũ đỏ về nơi an nghĩ cuối cùng.

Tiếp theo Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, trong lời mở đầu ông nói:

“Tôi rất hài lòng khi được chủ tọa buổi lễ vinh danh 81 anh hùng Việt Nam. Đây là một trách nhiệm đạo đức.”

Trong niềm xúc động ông nói tiếp: “Sau cùng, 81 chiến sĩ mũ đỏ đã có được nơi an nghỉ. Đây không là quê hương họ, nhưng đây là ngôi nhà mới của cộng đồng tị nạn gốc Việt.”

Trong dịp nầy Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb không quên cảm ơn những đóng góp của những người bạn đã giúp ông có được buổi tưởng niệm sáng nay, trong đó ông kể tên các ông Túy Lê, cựu quân nhân Việt Nam; ông Richard Spencer, bộ trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ; ông Fred Smith, chủ tịch sáng lập FedEx; ông Jeffrey McFadden, luật sư…

Tiếp theo Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp (Chủ Tịch Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam); Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ (Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận), lần lượt lên đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm trước linh cữu 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù.

Sau đó là lời phát biểu của Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí, trong phần phát biểu ông nói: “Từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng, để ngày hôm nay chúng ta đã có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại.

Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội tưởng niệm những anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu duệ như chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do.”

Trong dịp nầy, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cũng đã trao tặng cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Bộ Trưởng Hải Quân Richard Spencer và ông McFadden mỗi người một tấm Bằng Tri Ân.

Tiếp theo lời phát biểu của ông Richard Spencer, Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, ông Fred Smith, Chủ Tịch Federal Express, Trong lời phát biểu hai vị nầy đã cảm ơn Thượng Nghị Jim Webb, Ban tổ chức, hai vị đã ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

Sau đó nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, cựu sĩ quan Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù lên nói về diễn tiến vềsự hy sinh của 81 tử sĩ Mũ Đỏ trên chuyến bay định mệnh (Nữ Tài Tử Kiều Chinh dịch sang tiếng Anh)

Ông nói: “ có được 81 di cốt ở đây là một ‘phép lạ’ và gọi công sức của Thượng Nghị Sĩ Webb là một việc làm cao thượng.

Ông nhắc lại lời nói của William Gladstone, vị thủ tướng Anh thuộc thế kỷ thứ 19 đã nói: “Chỉ cho tôi xem cách thức một quốc gia hay một cộng đồng chăm sóc những người chết của họ, tôi sẽ đo lường với sự chính xác mức độ cảm thông tế nhị của những con người sống trong cộng đồng đó…” Về 81 đồng đội đã bỏ mình, ông nói: “Người lính không bao giờ chết. Họ sẽ sống mãi trong lòng người dân nhớ nước.”

Cuối cùng là lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói: “Ngày ngày 11 Tháng Mười Hai năm 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH thiệt mạng.

Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay C-123 định mệnh đó.

Tôi nhớ, viên phi công trưởng là Thiếu Tá Robert M. Horsky, từng lái B-52, nhưng vì hôm đó sương mù nên bay thấp, và thế là máy bay đâm vào núi, làm tất cả tử nạn. Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt,” ông Hiệp kể tiếp.

Được biết, chiếc C-123 hôm đó bay từ phi trường Pleiku đến phi trường Tuy Hòa thì bị nạn.

Tuy nhiên, tất cả hài cốt bị trộn lẫn vào nhau, nên người ta đưa vào một quan tài, và chuyển về Bangkok, Thái Lan.

Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.

Trong khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại.

Năm 1986, 81 di cốt này được chuyển về Cơ Quan Tìm Kiếm Tù Binh Người Mất Tích (DPAA) ở Hawaii, nơi phụ trách xác định danh tính những người tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh.

Cách đây khoảng hai năm, ông Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này.

Với sự quyết tâm cùng sự giúp đỡ của những người bạn chung vai sát cánh, sau cùng, ông Webb đã thành công trong việc đưa 81 di cốt về an nghỉ giữa lòng cộng đồng người Việt hải ngoại…” Trong dịp nầy BS. Nguyễn Quốc Hiệp cảm ơn TNS Jim Webb cùng những ân nhân đã giúp cho buổi lễ nầy được thành công.

Sau những lời phát biểu, mọi người đều đứng lên cử hành nghi thức Tưởng Niệm, cựu Nghị Sĩ Jim Webb, Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer, Đại Tá Castagnetti, Thị Trưởng Trí Tạ, BS Nguyễn Quốc Hiệp và ông Phan Nhật Nam lên trước linh cữu cúi đầu tưởng niệm, trong lúc nầy tiếng kèn truy điệu trổi lên trong niềm thương tiếc ngậm ngùi để nhớ về những anh hùng đã vị quốc vong thân.

Cùng lúc đó, đội lính 1 St Marine Division Bank với 7 quân nhân mặc quân phục bắn 21 phát súng tiễn đưa, và Linh Mục Đặng Văn Chín một lần nữa đươc mời dâng lời cầu nguyễn tiễn biệt 81 tử sĩ Nhảy Dù đến nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang Feek Funerald Home bên cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân. Lễ di quan do toán nghi lễ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ dưới sự điều hợp của Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, Quan tài được tiễn đưa giữa hai hàng quân danh dự Hải Lục Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia và hàng ngàn đồng hương đứng hai bên lặng lẽ tiễn biệt những thiên thần mũ đỏ vị quốc vong thân về nơi an nghĩ cuối cùng.

Đoàn xe tang có Môtô Cảnh Sát dẫn đầu, theo sau là một chiếc Limousine màu trắng chở quan tài trong đó có 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù. Sau xe tang có đoàn xe Jeep quân đội thời VNCH gắn phù hiệu Nhảy Dù rồi đến xe của cựu NS Jim Webb và Chủ Tịch Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ VNCH, các vị khách người Hoa Kỳ, xe chở các binh chủng Mũ Đỏ, các Hội Đoàn Quân Binh Chủng bạn, các Hội Đoàn Dân Sự, sau cùng là đồng hương.

Đoàn xe vào tới nghĩa trang lúc 10 giờ 15. Tại đây có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa cùng tất cả thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, thân nhân các tử sĩ, trong đó có bà Lê Thị Sẻ có chồng là tử sĩ Nguyễn Thảo, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù tử nạn trong chuyến bay C123 và nay được an táng theo đúng lễ nghi truyền thống dân tộc.

Sau lễ an táng, vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày còn có chương trình Lễ Tưởng Niệm, Thắp Nến, Cầu Nguyện và Hát cho những người nằm xuống do Gia Đình Mũ Đỏ tổ chức theo lễ nghi quân cách và truyền thống văn hóa Việt Nam tại tượng đài chiến sĩ việt mỹ, 14180 all american way,westminster,ca 92683.

Mở đầu với lễ rước linh vị tử sĩ từ nghĩa trang gồm có đại diện tôn giáo, chủ tịch trung ương gia đình mũ đỏ việt nam, quả phụ và thân nhân tử sĩ di chuyển trên đoàn xe quân đội ,limosine và các loại xe khác chạy trên đại lộ trần hưng đạo bolsa từ đường Beach Blvd đến Bushard St quẹo trái,gặp westminster Ave quẹo trái tiếp tục trên Westminster đến All American Way quẹo trái để vào Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ,

Linh vị sẽ được tiếp nhận bởi trưởng ban tổ chức mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ cùng thân nhân an vị lên bàn thờ tử sĩ.

Sau đó thả 81 con chim bồ câu tượng trưng cho 81 linh hồn tử sĩ đã hy sinh.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.

Lễ truy điệu,dâng hương,đọc điếu văn, dâng hương,cầu nguyện, cầu siêu của đại diện các tôn giáo, lời tâm tình và cảm tưởng của quả phụ,nghĩa tử và thân nhân của 81 tử sĩ…

Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ tưởng niệm.

Được biết vào ngày 11 tháng 12, 1965, chiếc vận tải cơ C123 của Không Lực Hoa Kỳ có số đuôi 64376 do Thiếu Tá Robert M. Horsky lái, phi công này từng lái pháo đài bay B52 trước khi lái vận tải cơ C123. Chiếc máy bay có phi hành đoàn gồm bốn quân nhân Hòa Kỳ và 81 lính Dù thuộc Đại Đội 72 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được không vận từ Pleiku về Tuy Hòa.

Phi cơ cất cánh lúc 10 giờ 18 phút sáng. Sau đó mọi điện đàm bị mất và màn hình radar cũng không còn dấu vết chiếc vận tải cơ C 123. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã cho máy bay trinh sát để tìm dấu vết phi cơ lâm nạn. Sau ba ngày 11, 12, 13 tháng 12, 1965 liên tiếp tìm kiếm nhưng không kết quả vì sương mù dầy đặc nên phải tạm ngưng tìm kiếm. Bảy ngày sau, trên phi cơ trinh sát, toán tìm kiếm đã phát hiện chiếc phi cơ lâm nạn bị gẫy nát chỉ còn khoảng 20 bộ nằm trên đỉnh núi về phía Tây Nam Tuy Hòa khoảng 20 dặm. Phi cơ rớt nằm trên độ cao khỏang 4,000 bộ , toán trên phi cơ trinh sát không thấy có sự sống của phi hành đoàn và những người trên phi cơ lâm nạn. Sáu tháng sau đó, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục nhưng không ai đặt chân vào được vì khu vực do lực lượng Việt Cộng kiểm soát. Phải 8 năm rưỡi sau, vào ngày 16 tháng 6, 1974, một toán tìm kiếm khác gồm hai cựu quân nhân VNCH và 8 người thợ rừng tiến vào khu vực phi cơ lâm nạn để quan sát tình hình trước. Bảy ngày sau tức là 30 tháng 6, 1971 toán tìm kiếm trên lại vào và thu gom được 17 bao tải của những hiện vật rải rác phía ngoài chiếc vận tải cơ. Toán tìm kiếm không vào trong phi cơ được vì còn nhiều lựu đạn và đạn M79 chưa nổ.

Ngày 28 tháng 6, 1974 Hoa Kỳ đưa 17 bao tải hiện vật thu được qua Thái Lan để xác định và phân tích. Hài cốt bốn người Hoa Kỳ trong phi hành đoàn đã được đưa về Hawaii nhận dạng, sau đó đưa về an táng tại nghĩa trang Quốc Gia Arlington Hoa Kỳ.

Riêng 81 quân nhân Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù chuyển quân trên chiếc phi cơ đó, vì không có danh sách nên mãi đến hôm nay, qua sự thông báo của Gia Đình Mũ Đỏ trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ, và căn cứ trên các thẻ bài hay căn cước quân nhân, mới chỉ có 19 thân nhân của các tử sĩ xác nhận người thân của mình đã vĩnh viễn ra đi.

Số còn lại, đúng như lời ông Jim Webb nói với chính phủ và người dân Hoa Kỳ, “Chúng ta có thể không bao giờ biết những hài cốt này là ai, chỉ biết họ là những đồng minh của chúng ta. Sau buổi lễ, những người bị lãng quên này sẽ được yên nghỉ trong một nghĩa trang của người Mỹ gốc Việt lớn nhất trên đất nước chúng ta.”

Phát biểu trong dịp này, NS Jim Webb nói, “Tôi mới biết được trường hợp này hai năm trước đây. Sau nhiều tháng thương lượng khó khăn Về mặt ngoại giao và mặt luật pháp, giờ đây sự kiện này mới có thể xảy ra.

“Những mảng xương và những món đồ cá nhân của họ đã được thu thập, tất cả hài cốt đã trộn lẫn vào nhau để có thể đưa vào trong một quan tài và được chuyển đến Bankok, Thái Lan. Những quân nhân Mỹ đã được xác định danh tính bằng phương pháp thử nghiệm DNA và được chôn cất chu đáo.

“Thế nhưng đối với những người lính VNCH vì họ không có bản kê khai trên chuyến bay nên vào năm 1986 hài cốt của họ được gửi tới phòng thí nghiệm POW/MIA ở Hawaii và đã được cất giữ tại đó trong suốt 33 năm qua.

“ Đã hai lần nhà cầm quyền Hà Nội từ chối nhận những hài cốt này để an táng tại Việt Nam, và vì họ cũng không phải là công dân hay quân nhân Hoa Kỳ nên cũng không có cách nào khác để vinh danh và chôn cất họ tại Hoa Kỳ.

“Họ là những người lính vô danh và thực sự là những người vô tổ quốc sau khi họ đã chiến đấu và hy sinh cho một đất nước mà hiện nay đã không còn.”

Ông Jim Webb cũng phát biểu ca ngợi sự hy sinh của 81 tử sĩ Nhảy Dù và sự can trường của người Việt trong cuộc trốn chạy chế độ Cộng Sản vào cuối tháng Tư 1975.

Ông Jim Webb nói, “Đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc hành trình phức tạp dài 54 năm, bắt đầu trong một cuộc chiến ác liệt, xé nát đất nước chúng ta để lại 58,000 quân nhân Hoa Kỳ và hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ mạng. Những người lính này sẽ được an táng tại một nơi ghi nhớ sự can đảm và sự đóng góp của hàng trăm ngàn người tỵ nạn Việt Nam. Những người đã liều mạng ra khơi trong giai đoạn nguy hiểm nhất, hy sinh tất cả để có thể đến được đất nước Hoa Kỳ này.”