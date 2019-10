Tỉ Lệ Tử Vong Do Tai Nạn Xe Ơ Mỹ Giảm Liên Tiếp Trong 2 Năm

Theo một báo của cơ quan an toàn giao thông của chính phủ công bố hôm 22/10, tỉ lệ tử vong do tai nạn xe cộ ở Mỹ giảm nhẹ trong năm 2018, và là trong hai năm liên tiếp.

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) cho biết tỉ lệ tử vong giảm 2% trong năm một phần là những kỹ thuật ứng dụng trong xe đời mới đã giúp ngăn ngừa nhiều khả năng đụng xe. Trong năm 2018, có 36,560 người chết trên đường xá.

Cơ quan này cũng cho biết chiều hướng giảm tiếp tục xảy ra trong năm 2019. Trong nửa đầu năm 2019, thống kê cho thấy tỉ lệ tử vong ước lượng giảm 3.4%.

Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao – người đứng đầu cơ quan giám sát NHTSA- cho biết đây là một tín hiệu đáng lạc quan. Nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm để cho mọi xa lộ Hoa Kỳ trở nên an toàn hơn với mọi người.

Tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông giảm trong 2 năm 2017 và 2018. Hai năm trước đó đã tăng mạnh, được cho là vì dân Mỹ lái xe nhiều hơn do kinh tế phát triển tốt.

Tuy nhiên, tỉ lệ người đi bộ tử vong lại tăng 3.4%, và tỉ lệ tử vong của người đi xe đạp cũng tăng 6.3%. Số người đi bộ bị xe đụng chết trong năm 2018 là 6,283 người. NHTSA đang xem xét sự liên hệ giữa việc tăng tử vong người đi bộ và việc tăng số lượng xe SUV lưu hành. Có thể là do SUV cao, cho nên người lái khó quan sát người đi bộ và đi xe đạp hơn?

NHTSA cũng cho biết số vụ tử vong do lái xe say rượu giảm 3.6%; do chạy quá tốc độ giảm 5.7%. Tỉ lệ tử vong của người lái xe gắn máy giảm 4.7%.