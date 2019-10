Bí Quyết Tăng Trí Nhớ: Đọc To Để Tai, Mắt Nhớ

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi phải nhớ tên mấy người bạn, hay những thứ phải mua khi bước vào siêu thị, thì sẽ có cách để làm tăng trí nhớ của mình.

Theo một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Consciousness & Cognition, một trong những cách hay nhất để nhớ thông tin là đọc to nó lên để mình có thể nghe. Nhớ trong đầu, nhớ bằng tai, nhớ bằng mắt, kết hợp lại sẽ tăng khả năng nhớ. Lại càng tốt hơn nếu bạn lập đi lập lại thông tin cho một người khác nghe. Điều này giải thích tại sao bạn có thể kể lại vanh vách một cuốn sách bạn yêu thích đã đọc trong thời niên thiếu.

Một cách thực hành là khi gặp và được giới thiệu với một người mới, hãy lập lại tên người đó ngay lập tức. Thay vì chỉ đáp “it’s nice to meet you”, thì hãy thêm tên người đó vào: “it’s nice to meet you, Mary”.

Một cách khác là hãy tìm cách liên hệ những chữ hay số với những thứ mà bạn quen thuộc. Thí dụ, tách những số trong một số phone ra thành từng nhóm, và liên tưởng chúng đến ngày sinh, hay tuổi của những người thân thuộc của bạn.

Một cách nữa là đưa thông tin vào trong một danh sách, và liên kết những thông tin này lại với nhau theo một qui luật mà bạn thích.

Và sau cùng, hãy tập làm quen với những công nghệ kỹ thuật mới có thể giúp bạn nhớ thông tin. Thí dụ, hãy dùng ứng dụng trong điện thoại để ghi lại tên của những người vừa gặp, để có thể liên lạc với họ sớm nhất khi có thể.